漠視對岸警告，綠營粉飾太平

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為應對賴清德提出的「祖國論」，以及雙十節「新兩國論」講話，解放軍舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演。不過台灣政府粉飾太平，刻意誤導並錯誤解讀大陸下手的力度。

綠媒和綠營學者，以演習13小時結束，解讀為大陸經濟衰退，無力負擔巨額演習開支，但又要對國內交代嚴懲「台獨」的決心，才舉行這場「快閃」演習。這種說法無非是安撫島內綠營人士並自嗨，但實情並非如此。

這次演習和5個月前的「聯合利劍-2024A」相比，增加了遼寧號航母編隊，經由巴士海峽進入台灣東部進行演練。據台灣軍事專家揭仲分析日本公布的監測資料，十幾小時演習期間，遼寧號上軍機共升空140架次，包括90架次殲-15戰鬥機與50架次直升機。相比2023年4月的演習，當時山東號航母4天有120架次軍機升空，代表遼寧號十幾小時內起降架次，就已超過去年山東號4天的總架次。也顯示在一年多期間，解放軍航母編隊戰力已大幅提升。

另一值得關注的重點是，兩艘055型驅逐艦等六航軍艦，組成遼寧號航母戰鬥群參加演習，地點在台灣東部400公里以外海域，並派遣多架戰機進入台灣東南空域，顯示這次演習重點，是在台軍反艦飛彈最大射程外，演練以長程巡弋導彈和戰機，攻擊台灣在兩岸發生戰爭初期，為保存戰力而躲藏在東部佳山基地的戰機，甚至躲到東部近海的台軍戰艦，一舉殲滅島內第二輪還擊能力。

遼寧號航母演習的位置，加上轟炸機編隊飛出第一島鏈，與航母編隊開展聯合演練，向外宣示在東部海域形成一道堅固的屏障，當北京要採取武力行動嚴懲「台獨」勢力時，能阻擋外部勢力介入或支援。

台軍公布模糊影像，讓民眾誤以為解放軍戰機被台方鎖定。

至於台軍的做法，除了公布一系列影片表示做好一切準備外，還公布F-16戰機狙擊手莢艙拍攝到的解放軍殲-15戰機片段，讓台媒「自由發揮」。綠營側翼誇張地以「F-16狙擊手莢艙『鎖定』殲-15，共機渾然不知」作標題，原來又是一次自嗨的「大內宣」。

據台空軍高級退役軍官解釋，台軍戰機只是看到，軍中的述語是「目獲」，也就是「目標獲得」，但還未鎖定，亦即「看到」、「發現」的意思。

從台軍公布的照片，讓人以為F-16機頭對準了殲-15，其實狙擊手莢艙是可以將鏡頭轉到左右兩邊拍攝，即當時兩機是處於平飛狀態。從照片的模糊程度來看，是距離相當遠，拍攝後放大的結果。如果F-16真的鎖定對方，訊號馬上傳給戰機掛載的空對空飛彈，對方戰機也會響起警報，算是台軍展開第一擊，解放軍戰機不以牙還牙才奇怪，說不定演習轉眼變成武統，解放軍現已登島。

解放軍「聯合利劍-2024B」演習期間，台軍派出大量戰機升空防範。

民進黨當局粉飾太平的宣傳，讓民眾誤以為反「台獨」只是表態動作，演習並不具威脅性，演習第二天台股反彈316.75點。島內不少軍事專家擔憂，綠營的做法讓大家失去心防，不當對岸警告是一回事，演習變成溫水煮青蛙，當解放軍某天真的從演習變為武力統一行動時，從軍方到民間反應都會措手不及。

解放軍13小時就結束演習，或許真正用意是測試，是否只要那麼短的時間就能登島並控制台海周邊局勢，讓歐美國家根本來不及反應，就完成作戰任務。







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