美國兵推唬嚇，醉翁之意在「保護費」？

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島內部分政客鼓吹「台獨」，底氣其實來自一旦北京動用武力手段統一台灣，幻想美國老大哥屆時必定伸出援手，甚至順勢擊退對岸達成獨立。

不過，最近美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」與華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)，模擬中國攻台兵棋推演，卻戳破了這個幻想。根據此次兵棋推演，美軍就算能夠前來援助，也是至少一個月甚至兩個月之後的事，台灣是否有能力撐這麼久，不少軍事專家都持懷疑態度。

美國最新兵棋推演預測，一旦台海發生戰爭，台灣至少要撐一個月才有可能獲得美國援助。

這次兵棋推演大約可分為兩個假設：如果解放軍從北部登陸攻台，好處是離台北最近，理想狀況下能快速佔領台北市。但台軍在北部駐有重兵，雙方必定在台北外圍展開激戰，無法達到大陸希望速戰速決的目標。

美方推估如果解放軍從台灣北部登陸，兩軍將在台北周邊展開激烈戰鬥。

因此，另一版本是從南部登陸，盡量佔領港口和軍事基地建立據點。登陸佔領綠營大票倉南部城市，相對較北部容易，抵抗力度也較弱，但壞處是在南部建立據點後，就要一路往北推進，耗日費時。

兵推的結果，當然是美日聯軍最後獲勝，但必須要付出高昂的代價，亦即大量美日軍艦和戰機被解放軍擊毀，官兵傷亡慘重。

不少軍事專家認為，如果從純軍事角度看台海戰爭，結果可能趨向美國的兵棋推演，但現實卻是另一回事。

俄烏戰爭後，台灣政客經常將自己比擬為烏克蘭博取同情，亦羡慕烏克蘭的抵抗決心。問題是，烏克蘭民眾看到北約和西方國家援助，認為還有一點希望，台灣則四面環海，結果將完全不一樣。

民進黨奉為神主牌的「非核家園」政策，軍事專家認為就是吸引北京動手的條件之一。因為推動「非核家園」，除了在馬英九執政時期，以民意壓迫國民黨政府廢除第四座核能發電廠外，近年還陸續將其他核電廠發電機除役。美其名是以環保的風力和太陽能等綠電取代，但其實綠電遠跟不上電力需求，所以使用大量天然氣發電填補。

要知道天然氣不耐儲存，且台灣沒有生產，全部依賴外地進口，島內天然氣存量到明年才達到11天，一旦爆發戰爭，全台缺電將引發內部危機。

根據大陸方面今年在5月和10月先後舉行的「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」來看，就是以經濟絞殺手段，對台進行封鎖和施壓。台海一旦被解放軍封鎖，相信不到半個月島內就自己先亂起來。

台灣想學烏克蘭人民有抵抗決心，但如果戰爭是因「台獨」引發，相信過半數人不會支持，只能靠到開戰還沒有龜縮的少數台獨分子撐下去。

民進黨為吸取年輕人選票，推出的政策其實是向北京釋出「來打我」訊號。例如蔡英文任內8年，綠營貶低軍人地位，甚至稱他們是「米蟲」，導致年輕人不願當兵，軍人數目數年間從19萬下降到15萬人，是1949年以來的新低，如何有足夠能力保衛台灣？

雖然近年美國經常對台軍售，但專家估計島內的彈藥存量，在戰爭初期激烈使用情況下，不到一個禮拜就用罄，難道要民眾拿掃把上演街頭肉搏戰？

美國做台海戰爭兵棋推演的目的，是要提醒台灣注意抑或別有用心？翻查資料，「戰略暨國際研究中心」去年就以2026台海戰爭的想定，做了24次兵推，更遑論其他智庫和學術單位。

部分台灣退役高級軍官就笑稱，美國兵推結果自相矛盾，最誇張的甚至預估台灣只能撐一天或是一個禮拜就被解放軍佔領，到今次最誇張的可能兩個月後美軍才會支援，似乎是附和候任總統特朗普要台灣交「保護費」的主張。莫非未來不管台灣能不能靠自己撐到兩個月，都要先買好可以打足兩個月的彈藥，作為基本「保護費」？美國老大哥，要錢要得可真兇。







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