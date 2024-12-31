民眾黨喊遭迫害，盼保關鍵少數地位

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台灣雖然號稱民主制度完備，但不管哪個政黨淪為在野，自己的政治人物因涉貪或其他原因被起訴，往往第一反應就是訴諸司法不公，稱遭到迫害，執政當局以權勢操控案件。

前台北市長、民眾黨主席柯文哲，因政治獻金、京華城容積率（港稱地積比率）等弊案，犯罪所得達9371萬元（新台幣．下同），被台北地方法院檢察署起訴，求刑28年6個月。

柯文哲最後會被判有罪，抑或證明到自己清白，仍有待司法釐清。但檢方公布起訴書後，民眾黨一口咬定司法機關沒有確鑿證據，根本就是政治迫害。

柯文哲被控涉貪和多宗弊案，獲准以7000萬元新台幣交保並配帶電子腳鐐。

檢方這次以四項罪名起訴柯文哲，其中最大爭議的是京華城容積率弊案。京華城是位於台北市八德路的一個大型商場，由威京集團擁有，由於經營不善，威京集團計劃改建為豪宅。檢方認為，柯文哲擔任台北市市長期間受賄，將改建案容積率，由法定的392%增至840%，讓相關公司獲利超過121億元。

民眾黨咬定這是政治迫害，在於起訴書中提到，威京集團負責人沈慶京，2022年9至10月間自銀行領取1600萬元，並於10至11月間之「某時某地」，將1600萬元中的1500萬元現金，親自交付予柯文哲；柯文哲則親自收受這些現金，再於「不詳時間、地點」，交由事發後潛逃外國的帳房許芷瑜保管。

台灣在司法屬「大陸法系」，對於貪污案件，要由檢察官負責找出行賄時間、地點和金額，以及後續賄款流向等證據才能定罪。因此島內法律界認為，「某時某地」受賄，委實難以說服法官定罪。如果案件發生在香港，情況當然完全不同，因為根據《廉政公署條例》、《防止賄賂條例》，凡公務員生活水準高於其薪資所得，或其能支配之財產超過薪資所得者，除非有正當理由，否則即構成犯罪。柯文哲在香港的話，就要自己證明多項無法解釋的金錢來源，而不是在法庭上，一律以看到媒體報道才知道，就可以裝傻過關。

柯文哲領導的民眾黨，雖然比不上民進黨和國民黨在政壇的影響力，但他被起訴後，仍引起多間外國傳媒顯著報道。原因在於今年初大選，賴清德以不到四成票數當選，立法院只取得51席，失去過半數多數黨優勢，成為朝小野大的少數政府，民眾黨在立法院雖然只有8席，但加上國民黨的52席，就成為能左右所有法案通過的關鍵少數；再加上柯文哲在總統選舉時，獲得近25%選票，是不容小覷的關鍵少數，外媒判斷民眾黨不會因此潰散，繼續維持藍綠以外的第三力量。

大批民眾黨支持者到法院外聲援柯文哲

依照台灣法律程序，貪污案件官司可以打到三審，即地方法院一審、高等法院二審和最高法院三審。依照過往的案例，官員貪污案件每一審都至少要3年推斷，柯文哲的官司可能10年後才會有定論。

以民眾黨後續將案件導向政治事件的典型台式操作，等同在為3年後總統大選的話題預先鋪路。到時柯文哲的政治取向，將會左右下屆大選的結果。

民眾黨經此一役元氣大傷，但是為了生存，勢必出盡招數，保著關鍵少數的政治命脈。







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