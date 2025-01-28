春聯搶手度反映政治人物人氣

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農曆新年掛春聯在台灣除了有風俗的含意外，還顯示出政治風向，誰的春聯受歡迎，成為反映政治人物人氣的指數，「春聯政治學」自然也是政治人物的必修課。

韓國瑜在「立法院」大門派發「金蛇迎春」春聯

島內領導人的春聯，通常民眾索取度較高，但今年卻被國民黨籍「立法院」院長韓國瑜搶了風頭。韓國瑜在「立法院」派發春聯當天，大批忠實「韓粉」特地從南部搭車前來排隊輪候，除了反映他個人政治魅力之外，全台亦只有這裏有他在春聯上親筆簽名。他向每位國民黨立委派發500張「金蛇迎春」春聯，馬上索取一空，部分立委更自費加印，目的當然是想和選民打好關係，作另類拉票。

大批「韓粉」從各地前來排隊領取韓國瑜的春聯

前「總統」馬英九每年都親筆書寫春聯，今年引用《國朝宮史》的詩詞：「天闊雲繫別螭虎，地迴春風見小龍」，和大家一起別螭虎、迎小龍。和往年一樣，甫推出馬上被民眾索取一空，近日宣布加印第二輪。春聯搶手度，有如歌星和作家推出作品衡量受歡迎程度的指標。

至於民進黨方面，綠營支持者和立委，照理應該是掛黨主席賴清德的「六順和春」春聯，卻被國民黨立委抓包，綠營立委辦公室大部分掛上同黨「立法院」前副院長蔡其昌的「臺灣尚勇」。春聯和台灣棒球迷在球場邊應援高唱的《臺灣尚勇》同名，受到熱烈歡迎，第一版印刷28萬份瞬間派完，破例開放在島內便利商店提供電子檔案列印。

當然，綠營立委被踢爆不掛賴清德春聯後，大家馬上掛回並附上照片，證明是敵對政黨中傷，也順勢表忠。

島內領導人的春聯不受歡迎，並非只發生在賴清德身上。2018年馬英九的春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，在新年前一聯難求，首批10萬份一天內被搶光，隨後加印22萬份還是供不應求，看準春聯商機的人竟然在網上以一副350元新台幣拍賣。同年領導人蔡英文的「萬物當春幸福共好」春聯，網路拍賣價最高只到60元新台幣，很現實地反映出政治人物在民眾心目中的人氣指數。

馬英九的春聯今年依然大受歡迎

今年另類受歡迎的春聯，竟然還包括因京華城及政治獻金等弊案被收押的民眾黨前主席柯文哲的。雖然民眾黨已推舉黃國昌當臨時主席，並進行改選程序，惟黨部仍以柯文哲名義發放「蛇來運轉」春聯，3.5萬份半天便派發完畢。當然，這個數量仍不足以和韓國瑜、馬英九等政治人物相比，但亦反映出民眾黨仍在當地政壇保有一定的影響力。

國民黨主席朱立倫的「龍耀蛇福」春聯，充分運用諧音「攏要serve」(serve the people)，專攻年輕人市場，象徵國民黨永遠服務民眾，都要服務民眾。

香港讀者可能來不及索取島內受歡迎政治人物的春聯，但如果新春期間剛好到台灣旅遊，可順道領取政治人物的紅包。除了馬英九、韓國瑜等人會在多地派紅包外，幾乎各縣市長都有相同活動，時間地點會在網上公布，或者可到附近大型廟宇碰碰運氣。當然不要期待拿到的是「大紅包」，裏面通常只有一元新台幣，讓大家沾喜氣得個好彩頭。







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