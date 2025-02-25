烏克蘭例子在前，綠營恐淪美棄子

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原本以為八國聯軍的時代早已過去，人類社會變得更文明，沒想到美國總統特朗普作風蠻橫無下限，一夕之間，顛覆了拜登政府對烏克蘭的政策，從策動盟友支援，猛然扭轉變成割地賠款。「今日烏克蘭明日台灣」，因此再度成為輿論關注話題。

特朗普上任前不斷強調很快解決俄烏戰爭，做法卻讓歐洲和烏克蘭大為震驚。美俄在沙特阿拉伯會談，竟然排除烏克蘭和歐洲國家，根本不給參與，同時還獅子開大口，要求烏克蘭承認俄羅斯取得的領土，並簽署將50%礦產讓給美國，彷彿八國聯軍歷史場景重現。

美國國務卿盧比奧（左二）與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（右一）在沙特阿拉伯就俄烏戰爭舉行會談，並無邀請烏克蘭代表參加。（美國國務院X圖片）

拜登執政時期，把澤連斯基捧成抗俄英雄，接受美國數千億美元援助，還讓他到國會演講出盡風頭，然而，特朗普卻把他奚落成未經選舉的獨裁者、想靠軍援撈油水、民望只有4%、不該發動這場根本不會贏的戰爭等等。雖然在歐洲以及島內，都不認同特朗普指控當初是烏克蘭發動戰爭，但事實上當年是拜登政府不顧俄羅斯強烈反對，慫恿烏克蘭加入北約，澤連斯基全盤依照美方挑釁俄國的策略，讓俄羅斯找到出兵的藉口。

外國傳媒分析，除了美國利益，特朗普似乎特別不喜歡澤連斯基，原因在於去年美國大選時，澤連斯基選錯邊，替民主黨總統候選人賀錦麗站台助選。民進黨政府在這場選舉中，亦非常明顯的支持民主黨，是否也會招來特朗普秋後算帳？

部分島內學者和輿論認為，「今日烏克蘭明日台灣」並不會發生，原因在於台灣地理位置身處第一島鏈，對美國來說具有遏制大陸勢力出海的價值。而另一觀點是台灣的高科技業，尤其台積電的先進芯片和製造技術，對美國維持科技業全球領先地位至關重要。

這些論調固然有依據和道理，但中美不會坐以待斃，而是不斷尋求突破點。解放軍去年9月，試射射程超過5500公里的東風41洲際彈道飛彈，彈頭落在夏威夷南方公海；再加上被輿論視為回應澳洲軍機侵入南海領空，在澳洲和紐西蘭之間的國際海域進行軍演，在在顯示大陸已有能力突破第一島鏈。台灣的利用價值，隨著解放軍軍力增強而逐漸降低。

至於被民進黨當局稱為「護國神山」的台積電，特朗普政府除了以高關稅脅迫，要求前往設廠生產先進芯片外，近日還有不少外國傳媒引述消息報道，特朗普政府有意要求台積電將先進技術轉移給對手英特爾(Intel)。

美國多個智庫這幾年提出的報告，都認為如果北京要進行武統，依解放軍擴軍進度，判斷會落在2027年。以這個假設來看，到時候大陸方面更有能力越過第一島鏈，而台積電等高科技公司的先進技術，可能也完全掌握在美國人手裏。

島內部分輿論擔心，兩岸一旦發生戰爭，美國可能採取對待烏克蘭的方式出賣台灣。

特朗普競選期間提及，任內不會有戰爭，除了美國不會花納稅人的錢去幫外國打仗外，還包含不願看到有戰爭持續，影響美國利益。從這個角度來看，如果台海像俄烏戰爭持續，看不到解決跡象，特朗普有可能像對待烏克蘭一樣，毫不留情的處理。但台灣不像烏克蘭幅員廣闊，還有割地賠款的空間，唯一可能是接受中美同意的「和平統一」政治協議。台灣學者猜測，或許是某種修改版本的「一國兩制」。

至於賴清德的回應方式，還沉醉於拜登時期的所謂民主聯盟，推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，和友好國家發展利益共享的關係，合力打造全球民主供應鏈。

然而，看到充當美國馬前卒的澤連斯基成為棄子，過去近9年採取依美抗中的民進黨是否有兔死狗烹的感覺？正當歐洲國家經歷特朗普對民主價值看法的震撼教育後，開始思考不能像以往一樣，凡事看老美馬首是瞻時，綠營是否應開始跟隨國際潮流，回頭是岸？







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