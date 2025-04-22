敢領頭反嗆綠營，蔣萬安勢成藍營共主

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台灣綠營當政已久，掌握龐大資源。年輕人因為「台獨」從教育著手，基本上幾乎都是所謂的「天然獨」，也就是「獨」到骨子裏。年輕人的網路聲量又特別龐大，導致社會氣氛一面倒的偏綠營。國民黨不爭氣，中間的白營搖搖欲墜，在野黨被壓著打，導致可見的未來，台灣政局似乎都會維持這種局面，唯有「綠」和「獨」才是王道。最近更由綠營掀起龐大的罷免潮，搞到腥風血雨，國民黨感覺只有一路苦苦捱打的份，偏藍派鬱悶已久的心情，最近好不容易找到一個出口，靠的是台北市長蔣萬安。

罷免雖然是民主制度的一部分，但最近的罷免潮變成一種報復性連鎖反應，導致政局動盪，政治人物自保不暇，根本無心為民眾謀福祉。

原來依照台灣的法規，立委（國會議員）當選滿一年，就可發動罷免，第一階段連署門檻為選舉人（選舉時投票人數）1%以上，通過後進入第二階段，要獲得10%以上選舉人連署。第三階進入投票，投票率為選舉人25%以上，且同意票要多於不同意票。

不合理處在於：過半數人選出來的立委，卻只需要25%的人投票過半，即12.5%的人，就可以把他罷免掉。

目前已經有多達34名國民黨立委和15位民進黨立委與1位無黨籍立委，通過第一階段。罷免門檻如此之低，不論最後通不通過，也已經浪費大量社會資源。

民進黨和側翼在島內各地廣設罷免街站，並提供贈品和免費飲料，吸引民眾參加罷免連署。

國民黨主席雖然是朱立倫，但完全無積極作為和綠營對抗，跳出來和綠營對嗆的，反而是台北市長蔣萬安。他還以個人身份「非法」參加國民黨未經申請、在台北市舉辦的「司法不公、賴清德獨裁」抗議集會，並提倡以「倒閣」反擊。所謂「倒閣」，是指在「立法院」對「行政院長」提出不信任案。根據規定，不信任案若經立法院三分之一以上立委提案、全體過半數通過，「行政院長」應於10日內辭職，「總統」則可選擇是否解散「立法院」。以目前藍白立委加起來超過半數來看，只要提出，必定通過。

既然藍營有多達34名立委通過第一階段罷免門檻，蔣萬安下的賭注是不信任案通過後，賴清德解散國會重選。這時候壓力回歸藍、白、綠三黨立委，變回一場公平競爭。

蔣萬安提出「倒閣」後，無作為的黨主席朱立倫被迫表態，藍營氣勢也開始回升。蔣萬安身為蔣介石的曾孫，本身自帶光環和話題性以及爭議性，當然也可以說是有著先天包袱。由蔣萬安拋出「倒閣」的強勢主張，似乎已經提前取得藍營下一棒共主的資格。

老一派的國民黨，總是陷入「好官我自為之」的窠臼。既然已經當了地方甚至直轄市首長，如果有機會更上層樓也不錯，選輸了就說個「專注市政」的漂亮話，回鍋當地方首長。蔣萬安在這個風雨飄搖的關頭，願意帶頭向綠營下戰書，超越地方首長的格局，令人刮目相看。

蔣萬安的「倒閣」主張，也不能說完全脫離台北市長本職，因為台北市面臨多達五席國民黨立委可能遭到罷免的窘境。因此蔣萬安直接表示，覆巢之下焉有完卵，大罷免潮讓他有機會展現個人的政治魅力，也能為爭取連任下屆市長累積民望。

蔣萬安趁著和賴清德同台的機會，公開暗諷賴不以民生為主、不以蒼生為念。

有趣的是蔣萬安提出「倒閣」後，隔天便與賴清德同台出席一場宗教活動，他致辭時意有所指地說：「居大位者，一定要時時刻刻以民生為主、以蒼生為念」。沒想到說完沒多久，在賴清德上方扁額的紅布條突然掉下來，蓋在賴清德頭上。

不少網友和部分媒體以「蓋布袋」來形容，閩南語「蓋布袋」是「要打我」的意思，認為賴清德種種倒行逆施行徑，連神明都想打他一頓。

另一個偏花絮的看點，在於蔣萬安的長相。俊男美女人人愛看，年輕時的馬英九和宋楚瑜，都是公認的英氣勃勃大帥哥，替他們後來的政治生涯加分不少；綠營則普遍推崇吳怡農是第一帥。蔣萬安偏斯文的長相，是否帥哥見仁見智，但身材保持結實挺拔到令人看得舒服，也是不爭的事實。蔣萬安如果外型和人設不崩壞，藍營未來的希望，應該就在他身上了。







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