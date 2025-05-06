賴清德民望呈現死亡交叉

加入最愛專欄 收藏文章

特朗普上任百日，因為向全球宣戰，打起關稅混仗，天下大亂，支持度創近80年來美國總統最低紀錄。即將上任一年、向來強調台美關係堅若磐石的賴清德，也因美國對台施加34%關稅，面臨民望下跌的困境，成為另類特朗普受災戶。

根據具綠營色彩的《美麗島電子報》最新民調，民眾對賴清德施政滿意度下滑8.5個百分點到47.1%，不滿意度上升6.7個百分點達47.3%。雖然在統計學上兩者只差0.2個百分點，屬誤差範圍內，但在政治意義上，是滿意度和不滿意度的死亡交叉，顯示賴清德遇到重大政治危機。

賴清德上任近一周年，民望首度出現死亡交叉。

不只賴清德施政滿意度陷入困境，民眾對民進黨的好感度也大跌了8.9個百分點，來到43.8%，負面評價更飆升8個百分點達48.9%。負面評價明顯高於好感度，呈現比賴清德更清晰的死亡交叉。

民眾對在野國民黨的好感度只微升2個百分點至29.2%，顯示出這個百年老黨仍然不爭氣，就算對手怎麼爛，也依舊未能獲得大多數台灣人青睞。然而，民眾對民眾黨的好感度卻急升6.1個百分點達31.5%，藍白加起來的好感度為60.7%，比綠營的43.8%高出近17個百分點。島內政治生態和民心正默默改變。

民進黨當局的民調，接連出現兩個關鍵的死亡交叉，主因絕對是拜特朗普的對等關稅政策所賜。從蔡英文上台以來，一直以台美關係堅若磐石自許，賴清德更在特朗普祭出新關稅政策前，主動進貢，獻出台積電赴美投資1000億美元。綠營認為此舉等於事先向老大哥交出令人滿意的保護費，可以在高關稅政策中獲得豁免，因此「行政院長」卓榮泰更在特朗普宣布關稅措施前，在臉書呼籲民眾可以安心睡覺。當民眾一覺醒來，發現台灣被老美毫不留情的徵收34%高額關稅，而且當時只比對岸少2%，當然氣急敗壞。質疑台美關係，以及民進黨當局外事部門能力的聲浪，隨即四起。

美國因關稅問題在台海失去對大陸威懾能力，外媒擔心北京會因此提前統一台灣。

賴清德事後提出和美國「從零關稅談起」，處理特朗普的對等關稅。但從越南政府緊急出招，提議取消對美進口商品的關稅，希望換取美方鬆綁，卻換得一句：「只要美國的貿易逆差還在，對等關稅就不會取消！」民眾馬上認清，身為美國第六大逆差地的台灣，根本不可能光憑一招「從零關稅談起」全身而退，因而對執政團隊失去信心，導致民望大跌。

然而，特朗普的關稅政策朝令夕改，除了對民進黨當局造成打擊外，還可能進一步「加速統一」。《經濟學人》(The Economist)刊登題為「超級大國因台灣問題的爭鬥即將到來」(A superpower crunch over Taiwan is coming)的文章，質疑美國能否讓台灣再繼續維持現狀。當中主要論點是特朗普的反覆關稅政策，讓美國政府失去震懾能力。例如特朗普競選時提出，如果大陸攻打台灣，將加徵150%到200%的關稅，但目前美國對華關稅最高達245%，反而可能讓北京認為美國已無更多籌碼。

另外，北京除了持續加強軍力外，也開始採用「灰色地帶」戰術，包括臨時封鎖、對台灣周邊船隻實施海關檢查等手段，使台灣民眾開始信心動搖。而讓北京動手的另一誘因，是島內政壇嚴重對立，賴清德無法接受朝小野大的局面，執意鬥垮在野黨，讓政務運作陷於停頓。這些情況都可能讓北京認為，收復台灣的機會稍縱即逝，本該繼續等待和平統一變成提前動手。抱華府大腿、與北京對抗的策略，遇到特朗普這個千百年難得一遇的狂人，格外不堪一擊。







etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情