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時序進入春夏之交，台灣精彩的杜鵑花季，隨著不同品種和生長海拔高度，輪番上陣，非常值得探索。

平地的杜鵑，多半是園藝栽培的外來品種，開起來以量取勝，雖然遠觀花團錦簇，但我總嫌平地杜鵑近看容易顯得脆弱殘破，並不特別欣賞。直到開始登山，方才知道杜鵑品種繁多，尤其是高山上原生品種杜鵑展現的生命力和壯觀美感，格外令人由衷讚嘆。

台灣著名的聖稜線近日花況

全球杜鵑品種多達900種，台灣共有16種原生杜鵑，其中12種只有在台灣才能看得到。顏色從粉紅、桃紅、紫紅到白色都有，而且往往一大叢20至30朵一起綻放，和人工培植的平地杜鵑比較，氣勢有天壤之別。

以南投縣守城大山命名的守城杜鵑，相對少見。因為一位植物專家朋友帶路，才知道台北市內湖的山上還有陽明山都看得到。這是一種少見的落葉性杜鵑，也就是冬天葉子落光只剩樹枝，春天先長葉再開花。守城杜鵑又稱守城滿山紅，花有淡香，花形有人比喻為舞姬，非常嬌美，邊爬山邊尋覓它的芳蹤，看到時會覺得超級幸運。

但我最愛的，終究是堅強而壯觀的高山杜鵑——花形大，而且展現強韌生命力。因為高山杜鵑會利用比較多的花青素，阻擋高海拔強烈的紫外線，所以花色特別鮮明濃豔。

武陵農場往返雪山方向，能近距離欣賞高山杜鵑。

最親民的賞花地點，首推搭車即可抵達的合歡山區，玉山杜鵑、紅毛杜鵑、森氏杜鵑盛放，自駕或是搭乘公共運輸都相當方便。合歡山東峰、北峰以及小奇萊步道，是熱門的賞杜鵑景點，雖然算是非常簡單好爬的高山，還是需要有一點腳力，適合平常有運動習慣的人造訪。

此外，遊客熟知的阿里山、大雪山、太平山這些開發成熟的森林遊樂區，也是賞花的好去處。其中阿里山又因交通方便，是這個季節極佳賞花勝地。5月初至6月底阿里山披上繽紛色彩的外衣，多花紫藤、繡球花、杜鵑接力綻放，其中阿里山森林遊樂區、沼平公園，更是近距離欣賞滿山盛開的杜鵑花之絕佳地點。

既有高山美景，又有杜鵑花海，每逢花季，總是會湧進大批遊客，人擠人在所難免，要有心理準備。

不過最幸福的，還是擁有攀登高山體力的山友。雖然要背負起沉重裝備來到深山，但是不用塞車塞人，就能夠盡情欣賞壯闊高山和藍天白雲襯托下的壯觀杜鵑，季節限定的美感，足以令人忘記登山的疲憊。

除了花形較大而且海拔分布最高的玉山杜鵑，我近期登山，還看到又稱細葉杜鵑的南湖杜鵑也已經盛開。這個特有品種杜鵑花形較小，但是花朵密集，觀賞起來又是另一種美感。

細葉杜鵑，又稱南湖杜鵑或志佳陽杜鵑。







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