藍營捲罷免潮，焉知非福

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台灣社會最近陷入大罷免的混亂之中。執政黨和在野黨互有攻防，都忙得不可開交。在賴清德精心策劃下，多達31名國民黨立委要面對罷免投票，國民黨會否自此失去立法院控制權，任由綠營全面執政為所欲為，端看這次的投票結果而定，影響不可謂不大。

大罷免旗幟近日出現在島內各主要路口（Threads圖片）

多年來民進黨推動的台式民主有個特色：當自己佔多數時，一定強調少數服從多數，但當自己人數處於劣勢，輸掉表決或選舉時，則高喊被多數暴力迫害、多數應該尊重少數。賴清德去年雖然贏得大選，但在立法院113席中，只取得51席，失去多數黨位置，執政起來綁手綁腳很不痛快。綠營緊咬的論點則是國民黨和民眾黨立委，是以多數暴力手段通過各種不合理的法案。

當然這樣叫囂，初期只會在綠營同溫層引發共鳴，但是佔人數優勢的國民黨，卻被立委選舉勝利衝昏頭腦，不斷推出被輿論批評的法案。例如藍白聯手通過的《國會改革法案》，引發「假改革真擴權」的質疑。而最致命的，是由國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁全力推動刪除政府預算。他原始動機應是將預算砍到民進黨政府無法運作，讓賴清德下不了台跪地求饒，所以先從《財政收支劃分法》刪掉新台幣3700億，再將總預算砍掉3000億，然後用其他方式，把政府總預算從3兆新台幣刪到2兆。

財力雄厚的罷免團體派發多款罷免貼紙和贈品（Threads圖片）

要知道砍政府預算，一定會影響到利益團體和弱勢的經費來源，所以要事先說服社會大眾。就像是馬斯克在政府效率部時，聲稱要刪除美國聯邦政府三分之一預算，也都先做好功課再透過社交平台發文，點出荒謬和浪費之處。例如他指控的一個例子，就是美國竟然有數百萬百歲以上的老人領取社安金，甚至有人年齡高達360歲，明顯離譜，不合事實，大幅濫用社會資源。馬斯克的論點顯淺易懂，舉證明確，順利引起社會共鳴。

反觀傅崐萁帶領的激進國民黨立委，刪預算不是為民眾節省開支，而是眼中充滿對綠營的仇恨，於是只有刪預算的目標，卻提不出能說服大眾的理由，這樣就等於向民進黨送上絕地大反擊的籌碼，一步一步的聯合各利益團體和基層民眾，營造社會對國民黨立委的仇恨，讓大罷免能夠成真。

這次罷免分為兩次投票，分別是本月26日的24名立委，以及8月23日的7名立委。賴清德最早的如意算盤，是能罷免掉至少17名國民黨立委，讓藍營在立法院從52席降到35席。由於罷免後要到今年年底甚至明年年初才進行補選，這段期間等於民進黨躍身為多數黨，早前被在野黨卡關的法案都可趁機通過。

不過近兩個月的民調顯示，反對罷免的民眾開始增加，加上賴清德的「團結十講」內容引起輿論反感，行政院又公開反對在野黨通過的向所有民眾普發一萬元新台幣現金，讓輿論推估被罷免的國民黨立委可能降到11席以下。這樣民進黨在改選時，必須贏得6席立委以上，才能超越57席的過半數門檻。

國民黨主席朱立倫（前右三）出席多場集會，呼籲藍營支持者投票反罷免。（朱立倫fb圖片）

筆者認為，部分國民黨立委被罷免掉未必是壞事。賴清德就職周年的民調高於蔡英文同期，其實應歸功於社會對國民黨立委，甚至黨主席朱立倫的不滿，進而掩蓋了賴清德的施政失能。若大罷免能清除藍營中只顧仇恨、不是真正為台灣民眾做事、未能獲得中間選民支持的人，或許能幫助這家百年老店重獲新的契機。而同時，擁有行政和立法權的民進黨，所有施政都會被放大檢驗。以過往一年多民進黨當局諸多不合理政策和作為，勢必影響明年九合一地方選舉，賴清德想要在2008年連任也未必順利。對國民黨而言，正所謂塞翁失馬，焉知非福。







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