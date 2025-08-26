台積電變美積電，護國神山崩塌

加入最愛專欄 收藏文章

本來以為只有電影才會看到，黑社會以威迫利誘方式，要求「插乾股」（無出資而獲得股份）地盤內商店，強取豪奪比保護費還高利益的情節，沒想到竟然以國際新聞形式向全世界公開上演。過去曾自詡是世界警察的美國，公然要求入股台灣引以為傲並且是經濟命脈的台積電，這種無下限的行徑與土匪幾乎無差別。

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)批評，《晶片法案》補助等於「白送錢」給市值龐大的台積電，因此特朗普考慮以股權換《晶片法案》補助，入股台積電等外國半導體大廠。消息傳出後，馬上嚇壞台灣投資人，當日加權指數大跌728.26點，創史上第十大收盤跌點，更跌破月線23800點，單日市值蒸發約2.33兆元新台幣；同日台積電午盤一度跌至1135元新台幣，下跌50元，跌幅4.22%。

自特朗普對全球提出「對等關稅」後，民進黨當局還以為自己是美國老大哥的親密盟友，在談判前，就率先批准台積電前往美國投資1650億美元表忠。對於外界質疑台積電將變成「美積電」時，綠營重申先進技術都留在台灣，還批評這些觀點是協助大陸對台進行認知作戰。然而，在特朗普提出以股權換補助後，疑美論的憂慮已成真，美積電真的有可能誕生。

在綠營眼中，台積電變成美國政府持股企業後，往後營運除了得到美國政府的支持，還產生阻嚇力，大陸應不會膽敢攻打美積電的台灣總部，而且還拿得到剩餘的晶片補助，何樂而不為？然而，以特朗普貪得無厭的作風，不可能有這樣白吃的午餐。

分析截至去年年底台積電的股東結構，雖然高達七成股份為外資法人機構持有，但最大股東仍是「行政院」國家發展基金和新制勞工退休基金，持股數總額7.3%；第二類大股東則是透過銀行托管，包括：新加坡政府投資，持股2.93%；挪威中央銀行投資，持股1.41%。

台灣輿論關切美國政府入股英特爾成為大股東之後，下一個目標是否瞄準台積電？

美國政府正採取行動取得英特爾(Intel Corporation)10%股權，成為最大股東。如果這個模式套在台積電上，當美國政府持有10%股權，這位大股東可以立刻指派新的董事長。新董事長肯定奉行特朗普的美國優先政策，極端做法之一就是讓台積電從台灣退市，然後重新到美國上市。到時候台積電(TSMC)就變成貨真價實的美積電(USSMC)。

雖然也有部分輿論認為，美國政府不可能獲得那麼多股份，因為台積電透過《晶片法案》目前已經獲得15億美元補助，未來共將獲得66億美元，以目前市值換算將取得約0.68%股權，看似不構成影響，再加上華府透過媒體放消息，表示無意入股台積電。但筆者認為，以特朗普講話不算話的個性，不能單憑這些消息就認為美國就此罷手，而是會想方設法用更迂迴的方法出手，吃下台積電這塊大肥肉的精華。特朗普如有心吞掉台積電，可能在適當時機祭出《反壟斷法》，要求台積電分拆美國業務，並導入更多美國政府及民間的資金，降低美國政府入股的成本。分拆後，台積電可能變成技術研發和製造兩家公司，負責核心技術的公司更是特朗普的最終目標，極有可能全部被美國搶走。

除台積電外，美國啟動《貿易擴張法(Trade Expansion Act)》232條款調查後，定出高科技公司如果沒有在美國設廠，將徵收至少100%關稅，等同強迫所有台灣高科技公司前往美國。能讓美國在兩岸發生戰爭時護台的所謂「護國神山」或者「矽盾」，未來幾年可能不復存在。

特朗普處理俄烏和平協議的過程，讓台灣民眾產生美式「亡國感」。（特朗普fb圖片）

綠營近幾年不斷強調「今日烏克蘭，明日台灣」，目的是渲染大陸對台動武，產生「亡國感」。從特朗普處理俄烏和平協議的過程，入股台積電真的有點似曾相識，美式亡國感亦會成真。

美國在未提出安全保證下，要求烏克籣簽署5000億美元的礦產協議，近日除了要求烏克蘭承認俄羅斯佔領土地外，還表明美國不會出兵維和。如今，這套掠奪模式已從台積電開始，當島內重要的高科技業全移往美國後，台灣已無利用和保護的價值，得到的待遇恐怕比烏克蘭還不如。屆時萬一綠營推動「台獨」引爆兩岸戰爭，美國榨乾台灣之後，肯定只會隔岸觀火。







