綠營竭力去中國化，惟抹不走習俗

加入最愛專欄 收藏文章

民進黨先後執政，努力推行「去中國化」政策，表面看似有點成效，但島內攸關中華文化的傳統中國節日，卻早已深入人心，毫無被抹去的情況。甚至連在台灣的外國人和外國企業，都會入鄉隨俗參與。其中除了必定聯想到的農曆新年外，農曆七月十五中元節（香港稱盂蘭節，或稱盂蘭盆節），不少知名外國機構也會設壇隆重參拜。

具有半官方背景的美國在台協會(AIT)，不僅由處長谷立言(Raymond F. Greene)帶領全體員工進行中元普渡祭拜儀式，並以中文誦讀祝禱文。AIT準備的普渡供品除了十分豐盛外，還兼顧政治以及代表性的周延考量，連島內民俗專家都認為無可挑剔，甚至作出AIT普渡比台灣人還懂吃、懂拜的評語。

引起大家好奇的供品，除了有近期在台灣非常搶手的香菜（芫荽、芫茜）口味多力多滋，還有經典零食綠色「乖乖」，以及印有「美國『愛台』協會」字樣的啤酒、素三牲等。桌上甚至還有代表委婉送客之意的空心菜湯，連一般台灣人都不知道其中含義。原來這道意思是「有心拜你，無心留你」，麻煩好兄弟（鬼）吃飽就走，切勿久留。

中元普渡必定要燒紙錢，最普遍的當然是新台幣式樣，AIT則用心準備了「美金100面額」、「台幣1000面額」及「人民幣100面額」，紙錢大手筆燒美金，十分有趣。其中人民幣紙錢當然引起深綠人士議論，質疑隱含「兩岸同屬一個中國」的政治涵意。若是在藍營的中元普渡儀式出現，肯定認被貼上「賣台」標籤，不過對於美國老大哥頗有深意的動作，綠營就只能摸摸鼻子默不作聲。

美國在台協會處長谷立言主持的中元普渡，貢品出現人民幣和新台幣紙錢，引發對兩岸關係態度的聯想。

台灣人當然也對普渡十分用心，而且會因應超度對象的國籍。基隆曾經有不少法國士兵在清法戰爭中魂斷異鄉，基隆祭拜時就會特別準備法國食品和法國酒，相當有誠意。而針對陣亡清兵，現場備有大清龍旗，讓清兵鬼魂能夠順利找到供品。

至於本土企業的式中元普渡，排場也一個比一個誇張，可謂順便進行大採購。例如台北101大樓，普渡桌上供品因規模超級龐大，被民眾稱為「最大團購現場」，綠色「乖乖」堆得比人還高，知名化妝品專櫃則擺出整套精品香水來祭拜，成為矚目焦點。

無論是AIT的入鄉隨俗，抑或台北101的超盛大普渡桌，都會看到相同的祭品——「乖乖」，原來這是台灣人中元普渡的必備供品。這源於「乖乖」這個零食的名稱諧音，人們相信將它放在「好兄弟」的祭品中，能夠讓無主孤魂「乖乖地」享用，不要造成困擾。此外，「乖乖」文化也延伸到科技業和一般使用電腦的打工仔，都會在重要設備上放上一包「乖乖」，期望設備「乖乖運作」，兩者都基於一種「取其名」的心理，希望透過名稱來達到順利的祝願。

「乖乖」是台灣中元普渡必備的供品

相對地，一些水果絕對不會在中元普渡上出現，例如香蕉、梨、鳳梨（菠蘿）的組合就是大忌。原來民間習俗認為，香蕉、水梨與鳳梨（旺來）諧音有「招你來」（招好兄弟）之意，因此在農曆七月期間，民眾習慣避免選用這三種水果，連帶使得這些水果價格下跌。

然而，剛上市的紅柿代表財源廣進，有帶著葉子的水果意味事業順心，則變得更搶手。

面對去中國化仍無法抹去民間習俗，島內逢中必反的獨派和深綠人士，近年倡導所謂「正名」運動，也就是將中元節正名為「台元節」，中秋節改稱為「台秋節」（台灣人的秋節）。這些中毒甚深的獨派人士聞「中」色變，認為「中」字就是代表對岸透過中華文化渡海來統戰，必須根除。

如果按照深綠陣營的仇中邏輯，所有中字都改為台，第一個讓藍綠關注的相信就是陳水扁的兒子陳致中，會不會正名為「陳致台」。逢中必反，委實搞笑。







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好