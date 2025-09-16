大罷免失敗，藍營能否絕地翻身？

加入最愛專欄 收藏文章

賴清德發動對國民黨立委的大罷免，以32比0宣告大失敗後，民望暴跌到上任新低，對他不滿意的民眾更超過六成。本來已經公認再也沒有機會的國民黨，突然燃起了新希望。藍營能否順勢在2028年大選重新奪回執政權，攸關兩岸關係是否回復穩定，成為島內民眾關切重點。

台中市長盧秀燕是下屆大選藍營眾望所歸人選。

要成功贏得下屆大選，藍營必須有能力獲得除了藍營以外的中間和淺綠選民支持，以目前情勢看來，台中市長盧秀燕是黨內眾望所歸人選。在大罷免前，國民黨主席朱立倫宣布不再爭取連任，支持者本來預期盧秀燕將參選黨主席，帶領藍營打贏明年縣市長，順勢拿下2028年總統大選。可惜盧秀燕表明，市長任長結束前不會拋棄選民，婉拒黨職，下屆國民黨主席隨即增加了所謂「造王者」的角色，挑戰頗為艱鉅。盧秀燕此舉，應該是記取當年韓國瑜的前車之鑑，當選高雄市長未坐穩就要參選總統，最後落後連市長職位都被罷免的下場，盧秀燕可謂相當謹慎。

島內輿論普遍認為，這次國民黨32名立委能成功反罷免，並不代表國民黨有多麼受歡迎，而是民進黨操弄過頭和施政不力引發的反彈，同時更關鍵的因素則是民眾黨和國民黨通力合作的所謂「藍白合」。大罷免後民眾黨主席黃國昌已公開表示，有意成為明年新北市長選舉，在野勢力的候選人。目前無論是立委、縣市長和縣市議員，都是國民黨佔多數。黃國昌的舉動反映出，無論明年的縣市長選舉，抑或是2028「總統」和立委選舉，藍白在多個選區都要協調出雙方均可接受的候選人，結果肯定是國民黨要讓出一些位置給民眾黨參選。如果候任國民黨主席沒有雄厚的政治實力和手腕，很難讓勢在必得的本黨同志放棄參選資格。

可惜的是，國民黨內具有實力的政治人物，從馬英九、立法院長韓國瑜到副院長江啟臣等人，都一早就表態不參選。偏偏既有的表態有意參選人士，不是政治實力不足以鎮壓黨內派系，就是統派色彩過於濃厚，不利國民黨取得中間和淺綠選民支持。至於另一眾望所歸，且被認為實力足夠的前台北市長郝龍斌，由於派系內兩名議員弟子，過往一直針對前民眾黨主席柯文哲猛烈抨擊，甚至展開司法檢舉，郝派跟民眾黨心結和樑子過深，讓人擔心郝龍斌就算當選，也無法促成藍白合贏得未來選戰。

柯文哲（右二）被關押14個月後獲准交保。

當然柯文哲被綠營政治追殺，以涉及京華城弊案為由關押14個月後，突然獲准保釋，成為藍白合另一變數。上次大選柯文哲高估自己政治實力，在最後階段拒絕藍白合擔任「副總統」候選人，結果只得到369萬票，讓賴清德以558萬票當選。當時國民黨候選人侯友宜獲得467萬票，除了明顯比柯文哲多之外，如果當時藍白合能夠成局，幾乎肯定會勝選。這樣柯文哲也不會受到被賴清德政治追殺，苦哈哈吃長達14個月之久的牢飯。

之所以說柯文哲獲准交保是藍白合最大變數，原因在於島內政壇有個傳統，凡是可以說得上被政治關押過的政治人物，獲釋後人氣都鐵定會暴漲。柯文哲雖然在下屆大選前，還要持續面對京華城弊案官司，但如果一審獲判無罪，聲望勢必超越2024年。他的獨特強硬性格，目前還不知在鋃鐺入獄之後是否有所改變，就算願意記取教訓妥協跟國民黨合作，也勢必會有一番激烈的討價還價和政治運作。







