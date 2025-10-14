「保護費」獅子大開口，藍綠皆感吃不消

加入最愛專欄 收藏文章

美國老大哥要求台灣交「保護費」從來不顧面子亦不手軟，大家都習以為常。只不過商人出身的特朗普上台後，沒有底線的獅子大開口連番加碼，離譜程度已經讓島內不分藍綠都大感吃不消。

從美國前總統拜登執政後期開始，美方不斷要求台灣增加防務預算，特朗普上台後更變本加厲，要求和北大西洋公約組織（NATO）看齊。向來靠老美撐腰的民進黨政府哪敢不從？島內2026年防務預算，較上年度增加22.9%，達9495億新台幣（約311億美元；2401億港幣），佔本地生產總值（GDP）3.32%。

美國要求台灣將防務預算增加到GDP的10%讓島內各政黨大感吃不消。

綠營在8月份提出這份預算時，已有外國傳媒預估，特朗普政府不可能滿意。果真美國國防部印太安全助理部長提名人約翰．盧（John Noh），上周在聯邦參議院軍事委員會提名聽證會上聲稱，台灣面臨來自解放軍的威脅，應將GDP的10%以上用於防務上。

此番言論一出引起島內輿論譁然，原因自然是島內GDP10％代表的龐大金額。台灣去年GDP是25兆5000多億元新台幣，GDP的10％作為防務預算，就是2.5兆元。去年政府總預算是3兆元、今年是3.1兆元，總預算3兆元有2.5兆要做軍備，等於總預算有8成3要放在防務和軍事上，自然排擠掉其他支出：醫療、社會福利、教育、經濟發展、文化等政策都不用做？

根據斯德哥爾摩國際和平研究所公布，各國2024年軍費支出資料，除了烏克蘭因戰爭的關係，防務預算高達GDP的34%外，地球上沒有其他地區軍費支出達到GDP的10%，就連以色列也只不過8.8%。如果連美國要求比照的北約也僅是GDP5％，那為何要台灣增加到10％？自然是看準賴清德政府一心只想倚美謀獨，會是一隻聽命待宰的肥羊。

果真，防長顧立雄乖乖回應會逐步提高防務預算，並在2030年與北約看齊達到GDP的5％。賴清德除了大拍特朗普馬屁，接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪時提到，如果特朗普能夠讓對岸永遠放棄對台發動武力攻擊的話，必然是諾貝爾和平獎的得主，馬屁拍足。賴還在雙十節演講中再度加碼，提出建構所謂「台灣之盾」（T-Dome），增加在防空方面的防務支出，目的當然是表態向美國的目標靠攏。

賴清德提出建構所謂「台灣之盾」逢迎美國增加防務預算要求。

然而防務預算一味加碼，是否就能確保安全？近日外國傳媒就點出民進黨被自己的政策作繭自縛。被譽為民進黨神主牌之一的非核家園政策，今年終於達成目標，關閉島內所有核能發電廠，代價則為大量使用進口天然氣取代核能發電。

「華爾街日報」報導指出，根據兵棋推演結果顯示，台灣天然氣儲量僅能維持11天，大陸若以封鎖方式施壓，可能迫使台灣在兩岸戰爭還未開始就要限電，社會將陷入一定程度混亂。而且為達成非核家園目標，島內高達96%能源依賴進口，只要週邊海域被封鎖，不出兩週一切靠能源的經濟動能將全面停擺。

而且兩岸發生戰爭時，美國老大哥會不會干預或插手，取決於台灣對美國是否仍具有經濟價值。從特朗普提出對等關稅，台灣還未談判就同意讓有「護國神山」之稱的台積電前往美國投資，高科技業更因關稅政策，預料未來幾年會大量集體出走，萬一淪為失去價值的小老弟，到時候就算兩岸發生戰爭，美國會做到哪個程度的保護，令人懷疑。







