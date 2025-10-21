現象級洗腦歌紅遍兩岸

加入最愛專欄 收藏文章

想必最近有很多人和我一樣，莫名其妙腦海中不時就會響起一段《沒出息》的旋律。愈來愈多朋友套用在各種情境，很神奇地全都無違和感，而且無例外讓人會心一笑，所謂的「洗腦歌」莫此為甚。音樂結合話題性，發酵出強大的化學反應，也讓原創版MV的主角王世堅這號台灣政治人物，紅遍兩岸三地。

我是明確的藍營選民，但是從來都不討厭甚至算是欣賞正統綠營出身的王世堅，而且與我同感的人不少。論長相，和帥扯不上半點關係，甚至因為不敢恭維的髮型和外型，被冠上《娃鬼回魂》系列那隻鬼娃娃的綽號「Chucky」（台灣音譯「恰吉」）。他的政治魅力，來自直率和沒包袱，而且聽他的質詢絕對不會覺得無聊。

去年才開始用智能手機的王世堅，是在記者採訪時才知道自己成為《沒出息》MV主角紅遍兩岸。（王世堅fb圖片）

最關鍵的是，在一言堂風氣的民進黨裏，王世堅是極少數敢逆風說真話的人，他痛斥綠營神主牌之一的廢除死刑、反對賴清德提出對藍營32名立委的大罷免、大罵警方打擊詐騙不力等，不惜與黨中央唱反調，被網友封為「民進黨最後的良心」。和中規中矩、一點差錯都容不得的傳統政治人物相比，多了強烈的草根魅力。

王世堅在記者圈的評價也頗高，除了頻繁提供有趣新聞題材，受訪不會支支吾吾、打高空，有話直說，敢講話，所以他的訪問片段很好用。質詢問政雖然犀利，走語不驚人死不休的大砲路線，但是出了議場，私下為人客氣有禮貌又有親和力。最重要是不像絕大多數傳統型政治人物，經常聽他們滔滔不絕講了5分鐘10分鐘，卻不知道究竟有甚麼實質內容，全在兜來轉去，浪費大家時間。兩者相比，王世堅對媒體而言就可愛而且有價值太多了。

王世堅敢逆風說真話的作風，吸引不少年輕選民支持。（王世堅fb圖片）

王世堅還有一個討喜的習慣：喜歡向政治人物贈送諷刺性禮物，加強質詢的戲劇張力。他曾經向死對頭、時任台北市長柯文哲送上龍袍等32件禮物，還送蔣介石肖像給現任台北市長蔣萬安。可想而知，對需要視覺搭配的媒體而言，有趣多變的王世堅真是一大亮點。

他有很多反差萌的地方：看起來粗魯，但是學歷不差，財力雄厚，早期是民進黨的四大金主之一，還會拉小提琴；出過很多丟臉的事，其中包括帶年輕女助理上汽車旅館開房；打賭多次，有輸有贏，但都會言出必行，兌現賭注。例如2008年王世堅認為，國民黨在台北市的八席立委不可能全部當選，宣稱賭輸了就跳海，結果國民黨達成八仙過海，王世堅也宣告落選，他就真的搭水上電單車出海，雖然最後比較像站不穩跌入海中，但看到他冒著冬天的嚴寒下水的狼狽模樣，所有人也只有「給過」（大陸用語，即pass或過關的意思）兩個字可說。

時隔4年，王世堅賭癮再起，聲稱蔡英文不可能輸給馬英九，否則就去挑戰笨豬跳，賭輸了還因為台灣法規不允許，老遠跑到日本千葉縣完成懲罰，展現願賭服輸的精神。不光是賭輸了認罰，賭贏了也要玩個大的慶祝。蔡英文尋求連任，2020年王世堅認為蔡英文一定會擊敗韓國瑜，並表示蔡勝選要跳海慶祝，結果跑到蘭嶼去跳海，並發布影片佐證。

而最近爆紅並持續衍生出各種版本的《沒出息》，副歌來自他2017年在台北市市議會質詢時任市長柯文哲的講辭，指台北花了170億主辦世界大學運動會，「本來應該從從容容遊刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬！」沒想到時隔多年，透過中國大陸網路音樂人的創作，還加進王世堅多年來講過的各種金句，一舉引發熱潮。

內地抖音和B站流傳數千個二創《沒出息》MV（抖音視頻）

《沒出息》先在抖音爆紅，政治立場向來綠到出汁的王世堅，大概做夢也沒想到會有一天在對岸人氣狂飆。連國台辦發言人陳斌華都表示看過該影片，「樂見這樣自然有趣快樂的兩岸民間互動交流」。

現象級的潮流，果真讓民進黨無法承受。深綠立委王義川痛斥這個現象，呼籲大家不要聽，不外乎指控整件事是大陸設計整套的，聽了會被統戰洗腦云云。可惜，王義川的勸說似乎半點用也沒有。連深綠的朋友去登山，都幽默地套用《沒出息》的副歌，說自己在登山口「從從容容游刃有餘」，爬到陡坡開始「匆匆忙忙連滾帶爬」，最後還被老婆恥笑「你在哭甚麼哭，沒出息」。看到這樣的走向，我心知已經形成文化現象，綠營再怎麼跳腳，都勢不可擋了。二創的狂歡派對方興未艾，堅哥的題材尚未用罄。此外，不少人期待另一號有趣政治人物，國民黨籍「立法院長」韓國瑜的金句，也能跟進受到青睞。







