鄭麗文能領國民黨重生？

百年老店國民黨選出史上第二位女主席鄭麗文，不但是女性，而且年僅55歲，建立世代交替形象。再加上中共總書記習近平短時間內發出賀電，被解讀為間接認同鄭麗文競選時，勇於承認自己是中國人以及兩岸「九二共識」主張，看似給在野多年的國民黨重新注入生機。

然而國民黨能否因此重生，並在2028年重返執政之路，看來還是荊棘滿途。

近年民進黨和獨派不斷攻擊國民黨的兩岸路線，並將兩岸「九二共識」抹紅為親中賣台，相當不利於選戰。這幾任國民黨主席因此都避談「九二共識」和兩岸統一議題，然而這種「避戰」的軟弱態度，非但未能擺脫綠營抹紅的追殺，大陸部分輿論更將這些藍營政治人物歸類為「台灣國民黨」，質疑他們有可能是「藍皮綠骨」，要走漸進式「台獨」路線，令他們陷入像豬八戒照鏡「裏外不是人」的困境。

中共總書記習近平自2016年接見時任國民黨主席洪秀柱後，近10年未和藍營高層會面。（中國共產黨新聞網圖片）

鄭麗文競選時一反國民黨近年路線，將兩岸關係重新向「九二共識，一中各表」靠攏，並公開表示「以中國人自豪」。當選後直接碰觸國民黨被壓著打的兩岸議題，公開喊話民進黨別再打「仇中」牌、「反中」牌，希望化解兩岸對立分歧，更表達願與中共總書記習近平見面，以增加交流緩和兩岸緊張情勢。

鄭麗文當選國民黨主席，讓藍營支持者感到有重返執政的希望。（鄭麗文fb圖片）

國民黨主席選舉的選民，規定都必須是國民黨黨員。鄭麗文競選前後關於兩岸的發言，自然是針對深藍選民，而非一般島內民眾。她雖然在黨主席選舉中得票率達50.15%，但投票率只有39.46%，共獲65122票。以上屆立委選舉來看，各當選人得票數都起碼10萬票，如果以選票看實力的話，鄭麗文在選舉時的兩岸主張，未必獲得黨內立委候選人認同，進而成為政見。已有政治人物預言，如果鄭麗文未能推出一套讓大家信服的兩岸論述，她可能令不出中央黨部。如果再加上綠營攻擊，恐怕會自亂陣腳。

賴清德推動對32名國民黨立委的大罷免之所以失敗，其中一個主要原因是獲得民眾黨黨員支持。未來國民黨要重返執政，也有賴於在明年的縣市長選舉，以及2028年大選中達成「藍白合」。鄭麗文能否在明年縣市長選舉中，說服黨內讓出部分縣市長和議員席位給民眾黨，為2028年大選「藍白合」鋪路？以她的得票數和缺乏派系背景來看，這場協調並不輕鬆。

更關鍵在於藍營和輿論認為，目前最有希望帶領國民黨贏得2028年大選的，非台中市長盧秀燕莫屬。本來預期她出馬競選國民黨主席，並順勢成為下屆大選候選人，但盧秀燕考慮到台中市長任期未結束，而且黨主席身份將給予綠營在市政和黨務兩個攻擊點，可能未到選舉就先拖累聲望，因而婉拒參選黨主席，這才讓鄭麗文有機會當選。

在黨主席競選期間，六名候選人中有五人公開喊出「2028支持盧秀燕」，唯獨鄭麗文未如其他候選人表態。多年來國民黨屢戰屢敗的原因，不少輿論都歸咎於這個政黨有「內鬥內行，外鬥外行」風氣。不少人擔心，台灣民意如流水，如果鄭麗文這兩年黨主席當得有聲有色，到時候就是「民意說話」，2028年的藍營總統候選人，可能又會出現一番內鬥。

島內綠營支持者的最大特色，就是不問是非只問顏色，民進黨只要推出候選人就一定支持。反觀藍營民眾的特性就是非常挑剔，往往自認為有獨到眼光，未必欣賞黨推出的候選人，當然也不會乖乖投給看不順眼的藍營候選人。歷次選舉可以看到，如果在藍綠支持度五五波情況下，只要藍營推出候選人時出現爭執，或者在競爭出線時雙方殺到刀刀見骨，到時必定敗給民進黨候選人。

