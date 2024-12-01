麥若彬：「我和香港打交道時你還沒出世。」

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前文講到，中英聯合聯絡小組英方首席代表、前英國駐華大使麥若彬邀我到他府上作客，席間我們圍繞著他對中英談判及香港前途的看法進行了詳談，這也可以說是他的一次總結性的陳述。以下是部分內容：

前外交部副部長姜恩柱在北京接待到訪的麥若彬（電視畫面）

問：「你如何總結中英就香港問題談判的成果？」

麥：「在整個談判過程中很自然的會出現起伏，中英在香港事務上有不同看法並不奇怪。重要的是我們都很審慎的，處理把一個城市和600萬人口，從一個政府移交到另一個政府的事情，這在世界上是史無前例的。

我們為此在十多年間進行了全面而小心的準備，在《中英聯合聲明》與《基本法》中，仔細規定了香港的新地位。在此基礎上，香港繼續成功的機會是很大的。」

問：「現在是否有一種趨勢，英國正將其注意力由香港轉向中國內地？」

麥：「你的問題後面隱藏了一些香港人士的看法，那就是要麼英國為了和中國內地經商而忽略了香港，要麼反之。我不認為這種看法是確實的。當然，由於7月1日後英國將不再管治香港，和中國交往時將變得更像其他西方政府。」

問：「美國正在擴大在香港扮演的角色，你認為這對英國利益具有建設性嗎？」

麥：「一如其他西方國家和日本，美國的確在香港有實質的利益，這是香港作為一個國際金融貿易城市的結果。而在英國管治下，無人希望將香港變成反華基地。

美國政府在商貿和人權問題上，當然會有她自己的議程，但這不等於說，美國僅僅視香港為手中的一張牌，香港的繁榮也是美國的利益。」

問：「你如何看待中國近年的變化？」

麥：「我有這樣一個有趣的觀察：在84年，我們以為香港會在某種程度上變得更像中國大陸。可是基於中國經濟的快速發展，中國大陸正在變得更像香港。我和香港打交道的時候，比你的出生日期還要早。那時中港之間在物質上仍有巨大差距。香港在中國的現代化過程中扮演巨大角色，而這一角色仍未結束。」

問：「你對即將投入運作的特區政府有何建議？」

麥：「我對於香港立法局不能坐「直通車」渡過九七感到遺憾和難過，但我不想評論造成這一事態的原因。對香港的管治要給予國際社會信心。香港的前途，以及中英關係的發展，在很大程度上取決於中國的發展。只要中國保持推行開放政策，保持「港人治港」原則，香港前途就是光明的。」

問：「你認為中國政府會履行《基本法》嗎？」

麥：「當然，否則中方為何要花五年時間來制訂這套法律？他們之所以這樣做，就是要確保法律符合中國利益。」

最後一個問答畫龍點睛，道出了麥若彬等外交部中國通在中英談判中的指導思想 - 就是必須要考量中國利益，才能促成「一國兩制」順利推行。馬卓安和彭定康顯然不認同這種看法，他們認為香港交接安排可以根據其意願任意塗改，而北京只能被動接受。

麥若彬還表達了另一個訊息，即使中英之間圍繞著香港交接發生了一連串不愉快事件，但仍希望中方意識到香港「一國兩制」的獨特價值，致力實現97年的順利交接。







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