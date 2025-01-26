全球化「大棋局」展開，美俄爭相拉攏中國

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北約決定東擴之時，正值美國民主黨總統克林頓成功連任，得以全面推進美國單極強權下的全球化戰略。就是在這一時期，主張擴張型經濟政策的耶倫嶄露頭角，出任了克林頓的白宮經濟顧問委員會主席。



在克林頓時期的外交領域，華府資深外交官員及學者布熱津斯基出版了《大棋局:美國的首要地位及其地緣戰略》，直指要維持美國的單極強權，就需特別防止中國、伊朗與俄羅斯結盟。



北約東擴激怒克宮



與此同時，北約東擴深深激怒了克里姆林宮，美俄之間悄然展開了爭奪中國的博弈。英國此時對華仍有「香港籌碼」，因此亦依托「英美特殊關係」，參與了對華新戰略合作關係的建構。



此時身在倫敦遠觀香港城中的政治爭拗，雖然吵鬧聲很大，但更大的政治圖景卻是，在克林頓政府的全球化整體格局，以及美、俄積極拉攏中國的戰略需要驅使下，中美、中英關係齊頭並進走向和緩，已成為籠罩香港的大氣候。



筆者對此一時期的觀感和總結是，由於1990年代美國國力如日中天，西方精英階層根本不相信中、俄兩國能跳出其掌心之外，因此布熱津斯基的《大棋局》並沒有在西方引起很大迴響，反而是亨廷頓提出的《文明衝突論》大行其道。

在克林頓的全球化大棋局下，美英兩國與俄羅斯競相拉攏中國。（資料圖片）

《大棋局》被掃入垃圾箱



2001年美國發生911恐襲後，伊斯蘭教和基督教之間的「文明衝突」，進一步主導了西方精英階層的戰略思維，並據此發動了前後長達20年的反恐戰爭，不僅造成了自身的嚴重消耗，更導致布熱津斯基的《大棋局》被掃入了垃圾桶。



事實上，布熱津斯基能夠在1997年寫出《大棋局》，是有事實根據的，因為就在1996年底，北約決定東擴之際，俄羅斯也開始高調拉攏中國和伊朗。當時英國的一些報章輿論就已指出，如果任由俄羅斯與中國、伊朗發展關係，在東起太平洋、中至波斯灣、西達北約邊界的亞歐遼闊版圖上，將隱隱約約出現一個足以抗衡西方的陣營。



英國是北約東擴的積極支持者，而倫敦的國際戰略決策者亦緊盯著中、俄、伊三國之間的互動。當年，俄羅斯向中國進行了大規模軍售，包括至少48架蘇-27戰機，及兩艘基洛級柴動力潛艇。俄羅斯基至將蘇-27戰機生產線也出售給了中國，同時也向伊朗出售了核子反應堆和潛艇。



當時的英國報章就指出，俄羅斯不惜向中國出售敏感軍事技術，一方面固然是因為其經濟崩潰後需要填補國庫的空虛，但更重要的原因是想激化中美間的緊張關係，分散美國對俄羅斯的注意力，以便後者可以集中精力處理北約東擴問題。



俄專家：把美國注意力轉移到中國



就在北約成員國在布魯塞爾拍板東擴那兩天，英國《觀察家報》採訪了兩名俄羅斯軍事專家。其中一位是被視為與俄羅斯軍方強硬派關係密切的安東．蘇里科夫。他直指強化美國的軍事對手中國，有助於提升俄羅斯國防安全。他甚至稱，如果將來有一天中國武力收回台灣，肯定會把美國的注意力引向中國，俄羅斯在前蘇聯地區將擁有更大的行動自由。



另一位俄羅斯軍事專家帕維爾．費爾根豪勒稱，只要西方繼續擴大北約範圍，俄國就會謀求繼續加強和中國及伊朗的合作關係。英國報章還繪聲繪影描寫了中國軍事力量將如何快速膨脹，例如親保守黨的《星期日電訊報》就曾虛構了以下一段文字：



「2010年，中國海軍將能控制距領土1000海里的海域。屆時，中國第一艘航空母艦 -- 排水量為3.2萬噸，時速32海里的『鄭成功號』，將裝載28架殲-11戰機，在混編艦隊的協同保護下，游弋於西太平洋。」



筆者相信當時英國報章有此一筆，只是為了渲染「中國威脅論」，隨口說說而已，想不到預言居然成真了 -- 2012年，中國首艘航母「遼寧號」正式入列中國海軍。







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