大選限期將至，保守黨元老嘲諷馬卓安

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謝晉導演在英格蘭實地拍攝《鴉片戰爭》，在英國政界和報章只引發了短暫的爭議，畢竟英國社會要關注的事情仍遠遠不是帝國殖民時代的終結。

1997年伊始，英國在外交內政領域都面臨巨變。在外交政策上，保守黨政府雖然迎來了一直期盼的北約東擴機會，但同時又因為是否加入歐盟統一進程的問題陷入吵鬧；在內政方面，報章媒體一直沒有時機為香港的交接報道做熱身，因為在交接前兩個月，就是馬卓安內閣宣布大選的最後期限。一般認為，馬卓安無緣以首相身份見證香港交接。

外間料保守黨提前於3月大選

此時媒體最為熱衷的話題，就是競猜馬卓安會不會突然宣布提前大選？在1997年初，英國媒體評論普遍認為，馬卓安在唐寧街的時光捱不過3月。此時的馬卓安已經淪為黨內外輿論和街頭巷尾冷嘲熱諷的可悲人物，連過往尚算低調的黨大佬們也開腔表達不滿。

尤其是曾擔任保守黨司庫15年之久，被稱為「鐵娘子的斂財者」的麥卡爾平勛爵，就在該年3月出版了自傳，作為當時的保守黨元老，文中對馬卓安、彭定康等「晚輩」皆作了不留情面的冷嘲熱諷。

「鐵娘子的斂財者」麥卡爾平在自傳中嘲諷馬卓安和彭定康。（互聯網黑白照片）

例如他奚落馬卓安無自知之明，稱鐵娘子戴卓爾夫人當年捧馬卓安上台，本意是羞辱急於上位的副首相賀維，不料入世未深的馬卓安卻以為自己眾望所歸，可以全盤操控保守黨。結果他入主唐寧街後，卻發現自己駕馭不了內閣分裂。

麥卡爾平同時抖出了賀維的「老貓燒鬚」，指鐵娘子曾在1989年安插馬卓安，去給時任外相的賀維當助手，其實是陰謀奪其官位。賀維不知有詐，還興高釆烈說：「好極了，他將會幫我的大忙！」麥卡爾平這段文字，無疑暗示馬卓安為求上位不擇手段。

至於彭定康，麥卡爾平繪聲繪影描述了他在黨內如何不受歡迎，例如在1992年大選當天，包括戴卓爾夫人在內的保守黨高層集聚麥卡爾平家中看電視直播。麥卡爾平回憶道，他家樓上樓下各有一部電視機，當時他正陪伴戴卓爾夫人等少數人在樓上看點票結果的直播。當身為黨主席的彭定康敗選消息播出時，樓下居然傳出慶賀的聲音。

馬卓安連運氣都輸掉

不過此時彭定康遠在香港，已經被倫敦的權力核心邊緣化。倫敦的媒體焦點都聚集中馬卓安身上，看他何時宣布大選，及如何渡過在唐寧街剩下的難堪時日。此時的馬卓安度日如年，更顧不十萬八千里外的香港。

外界本來以為，馬卓安會趁3月14日的保守黨中央委員會年會召開之際，宣布提前大選。但整個3月保守黨都被黨內分裂、補選失敗等不利消息困擾。馬卓安的牛脾氣發作，開始放出口風，要堅持到5月的最後限期才進行大選。

不料就在此時，他又公開出了一次洋相-- 3月9日，他在自己所屬的亨廷頓選區，為一座商業樓宇主持啟用典禮。這本來是馬卓安迎戰大選的象徵性活動，結果老天爺給他安排了一場惡作劇 － 不知甚麼原因，他死活也拉不開啟用儀式的布帘時，最後被迫親手將整塊布帘拆除掉，好歹才算完成了儀式。

在場嘉賓和電視機前的成千上萬的英國公眾見狀紛紛嘻笑怒罵：「馬卓安連運氣都輸給了他的對手 － 工黨新冒起的政治領袖貝理雅。」







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