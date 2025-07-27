在上議院的密室，一位男爵為我指引迷津

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如果要形容英國上議院給我的印象，我會立即聯想到霍格華茨魔法學校。當然，彼時哈里波特尚未誕生，沒人知道英王十字車站居然有一趟霍格華茲特快車，就藏在第9和第10月台之間……



英王十字車站距離大笨鐘並不遠，我約了麥克納利男爵(Baron McNally)。他領著我在上議院繞了一個大圈子，活像穿越一條長長的羊腸小道，才終於找到一間可供談話的房間。這是間名副其實的小密室，居然沒有窗戶，全靠燈光照明。

英國上議院頗有霍格華茨魔法學校色彩（美聯社）



從這間房再往前走，就是上、下議院的議事堂，前港督麥理浩、鄧蓮如等上議員過去曾在此討論香港問題，而保守黨首相馬卓安和新工黨黨魁貝理雅現今亦不時在此唇槍舌劍。



鄧蓮如的兩個觀點



不久前我曾去過鄧蓮如位於金融城的辦公室，她當時連連搖頭慨嘆說：「香港樓價太貴了，一般市民真的受不了。」然後她還表達了兩個觀點，我認為時至今日仍有參考價值：



「積極不干預不等於完全不干預，未來政府在有足夠社會理由時，仍需作出適當的立例。」



「對香港的報道如果一面倒只有負面消息，這對香港不好，對英國和歐洲的投資者也會造成消極影響。」



在香港交接進入最後倒數階段之時，我約麥克納利男爵是為了聆聽他就工黨對華政策的預測。如前所述，我在「新工黨」競選活動上，看到美國民主黨策略團隊助陣，因此可以判斷，未來工黨政府的對華政策，不會與克林頓政府的對華交往方向背道而馳。但是，新工黨在競選過程中，就有關政策的表述鳳毛麟角，仍缺乏清楚的圖景。



麥克納利：「這是帝國終結」



麥克納利男爵是討論這個問題的權威人物，因為他曾在1970年代，出任工黨外相卡拉漢(Baron Callaghan)的助手。1976年卡拉漢當選首相，麥克納利男爵亦升任唐寧街10號的首席政治顧問，直至工黨政府在1979年被戴卓爾夫人領導的保守黨擊敗。



工黨在野18年，麥克納利男爵在當時可謂少數有唐寧街執政經驗的資深政治人物。不過在工黨落敗不久，他已改投了自民黨，成為可在該黨「造王」的重量級人物。我當時還對他半開玩笑說：「大人，你現在已經不需要受到工黨的紀律約束，可以暢所欲言。」

與麥克納利男爵在上議院密室交談（作者提供）



麥克納利男爵聽罷開懷笑了一陣，然後向我解釋工黨領導層為何在中英關係問題上保持沉默。他針對香港交接指出：「對於英國來說，這是一個容易令人激動的時刻，這是帝國的終結。在將來，特別是在交接前的數周，我們將進入一段困難的時期。」



然後，麥克納利男爵做出我迄今聽到的最清楚預測。他說：「在未來一段時間，工黨將對國內輿論反應敏感。但我不認為工黨想破壞和中國的長遠及更廣泛關係。相反，工黨希望建立良好和積極的關係。」



「在香港交接問題上，工黨一方面會很小心處理公眾輿論，而另一方面，他們會希望盡快在政治和貿易層次上，與中國建立非常積極和有利商業的聯繫。從長遠來看，我不認為中英之間會有麻煩，因為和中國建立良好關係，顯然符合英國的長遠利益。」



作為英國資深的外交專家，麥克納利男爵向我指出了未來工黨政府會採取的步驟：「在香港移交後的一個合適時機，安排一次高層訪問，將可以展示兩國為加強貿易與合作而做出的努力。」



隨後，中英兩國間的高層來往，確實符合了男爵的預測。







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