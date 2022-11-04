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颱風下召開的國際金融領袖投資峰會，特首李家超發言時有幾句話讓我眼前一亮：「香港最壞的情況過去了」、「我們總能從危機中復甦過來」，而可圈可點的，是這兩句話的大前提：「2019年社會暴亂」，英文版本是「disturbances and violence in 2019」，有了這定性，才會有「危機」和「最壞的情況」。

這幾年，我們聽到無論官員、議員、還是意見領袖，都漸漸把2019年的事情淡化成「社會事件」甚至「社會運動」。

名不正則言不順，言不順則事不成。如果，那只是一場「社會事件」，那幹嗎涉事的人會被控暴動罪？同理，如果這麼多人在2019年因暴動罪被起訴，那為甚麼他們身處不算暴動現場？

隨便抽幾個鏡頭看：掟磚、打砸、縱火、襲擊、行私刑……這些行為，放到全世界任何一個國家任何一個城市，都是暴亂，只有香港人才會戰戰兢兢地說句「社會事件」。

（資料圖片）

2019至今，站出來說話的官員，只有警察一直貫徹始終，堅持稱之為「暴亂」，有些當時說「黑暴」的官，今日已改口叫「社會事件」。

今天，看到特首李家超在國際舞台清晰地定性2019為「disturbances and violence」，政府新聞稿亦清楚寫著「社會暴動」，但不少媒體報導時，竟又自我淡化成「社會事件」。



打劫的人說自己是劫富濟貧，嫖妓的人說自己在振興經濟，這種當事人的自圓其說，我明白。

我不解的，是當權者、為官者、甚至政客、傳媒、商人，都捂著良心避說那個「暴」字，甚麼「社會事件」？這「事件」不就是暴亂嗎？罪都定了，監都坐了，還怕宣諸於口？到底大家怕甚麼？到底大家怕得罪誰？

歷史是由勝利者寫的，在暴徒面前，正義的一方就是勝利者，「暴亂」就是2019年的歷史定案。請大家別再模糊，請大家別再誤導，那烽火連天的一年，不是社會事件，如特首言，那是暴動，沒有其他。







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