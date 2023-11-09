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以巴局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯10月對以色列展開新軍事行動後，這個月來以色列與哈馬斯的戰鬥持續，雙方傷亡數字不斷上升。執筆時，以軍表示已深入加沙的心臟地帶。另一方面，美國要求以軍停火三日，換取哈馬斯釋放十多名人質，但以色列似是充耳不聞。

以色列國防防部長加蘭特聲稱，加沙是恐怖主義基地，強調以軍目標是消滅哈馬斯恐怖分子及其基礎設施。以色列總理內塔尼亞胡發表電視講話，重申以軍會戰鬥至勝利為止。

以軍濫炸加沙地區，奪去大量無辜平民的性命。(AP)

目前加沙的救援物資仍然短缺，人道主義危機持續。大量平民在戰爭中遭到殺害，聯合國特別報告員小組和人權組織指控以色列和哈馬斯均犯有戰爭罪。而以色列則全面封鎖加沙走廊，切斷對該地食品、水、電和燃料供應，加劇了對人道主義危機的擔憂。

聯合國大會於10月27日的投票結果顯示，絕大多數國家呼籲立即實行人道主義停火。11月初，以色列持續投彈的威力，據估算已累積到相當於廣島原子彈爆炸的一倍多。不過哈馬斯靠地道與廢墟，仍能保存伏擊戰力。

從《易經》看以巴衝突，涉及戰爭的卦是師卦，卦序上，師卦因訟卦而來。以巴之「訟」，短期來看，2005年以色列撤離加沙後，哈馬斯在2006年巴勒斯坦選舉獲得勝利，並在2007年獲得對加沙走廊的控制。此後加沙走廊和以色列一直處於衝突之中。

師卦

從歷史上看，以色列與巴勒斯坦的衝突，是1948年持續至今。自猶太人被羅馬帝國逐出中東後，許多流亡的猶太人一直試圖返回耶路撒冷附近。第一次世界大戰後，國際聯盟委託英國管轄巴勒斯坦託管地，使衝突進一步加劇，隨後演變成公開的宗派衝突。二戰期間納粹的大屠殺，又加速了猶太人移民到此地區。

1944至1948年之間，約20萬猶太人通過各種途徑輾轉來到巴勒斯坦地區。第二次世界大戰結束後，巴勒斯坦地區已經有60萬猶太居民，佔當地總人口約三分之一。1947年11月，聯合國大會表決《1947年聯合國分治方案》，33國贊成（包括美國和前蘇聯），13國反對，10國棄權（包括英國），通過決議，將巴勒斯坦地區分為兩個國家，猶太人和阿拉伯人分別擁有大約55%和45%的領土。

現年88歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，或是化解以巴亂局的關鍵人物。(AP)

從師卦看戰爭，師卦展示像「師」的形勢下各種變化的可能性。「師」指用兵，建議運用恰當時機，採取主動行動，擺脱困境。這是《易經》六十四卦的第七卦，下卦坎為水、為險，上卦坤為地、為順，喻行險而順，闡釋由爭訟終於演變成戰爭的用兵原則。軍隊必須是正義之師，統帥必須中庸、公正、老成持重，不可好戰喜功。戰爭必須得到人民支持，是師卦的主要精神。

現時以色列若不顧全世界人民的指摘和反對，徹底殺紅了眼，繼續濫殺無辜平民和兒童，勢必成為世界公敵，從師卦看，只會對自己有害無益。而師卦的卦辭說：「師貞，丈人吉，無咎。」丈人指長老或老成的人，看來化解亂局，由年紀愈大的人出面愈好。環顧現時的風眼人物，以色列總理內塔尼亞胡今年74歲，哈馬斯的領導人物都大約不到60歲，以巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯年紀最大，今年已88歲，希望他真能發揮作用。







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