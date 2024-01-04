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香港經濟從2023年首季止跌回升，終止在此之前連續4個季度的漫長負增長。根據特區政府統計處資料，2023年上半年的本地生產總值按年實質增長約2.2%，優於2022年全年3.5%的大幅萎縮，反映本地經濟已重拾動力。

特區政府對香港2023年經濟增長的預測也調整為4%至5%。不過，雖說香港經濟復甦，但不同環節的步調並不一致，例如貨物出口貿易的表現欠佳，幸好經濟增長的動力更多依靠內部需求和入境旅客。自2023年2月起，香港恢復與內地及海外全面通關，帶動入境旅遊業回暖，訪港遊客在2023上半年錄得1300萬人次。

去年港股跑輸全球，新股集資排名跌至全球第八。（資料圖片）

儘管如此，來年的經濟前景，連財政司司長陳茂波也有保留。他在2023年11月27日出席香港經濟論壇發表演講時表示，在亞太經合組織峰會上，各經濟體的共識是2024年經濟增長速度較2023年更慢，香港亦受到出口數字下跌的因素影響，需要調低全年經濟增長預測至3.2%。陳茂波說，出口下跌除了因為環球息口高、經濟需求減弱外，亦與區域內的經濟鏈重新布局有關。

若從股市及樓市看香港經濟，則負面因素紛至沓來。2023年的香港，股市跑輸全球，新股集資排名跌至全球第八，跑輸印度、印尼；樓市由2023年的年初小陽春到年中開始掉頭下滑，較歷史高位跌逾21%，令負資產個案再次突破一萬宗；更令人擔心是資金持續流出，銀行體系結餘由高位減少逾4000億，而相關的財政儲備更大跌至只夠政府10個月開支的水平。

值得留意是，香港總商會最近發表年度「商業前景問卷調查」，有42%受訪企業預期2024年生意會較疫情前差，總商會稱調查結果反映企業對明年業務增長謹慎樂觀。經濟若全面復甦，正是李清照描述的：「乍暖還寒時候，最難將息。」

離卦

若從玄學角度看2024年香港經濟前景，則2024年踏入九運，九運屬離卦。離卦有很多象徵，《易．說卦傳》云：「離，麗也、為雉、為火、為目、為南方、為日、為文明，為思想、為中女、為甲胄、為戈兵。其於人也，為大腹，為乾卦。為蟹、為蠃、為蚌、為龜⋯⋯」

最令人關注的是，離卦可象徵火、甲胄、戈兵等，難免令人想到戰爭。但九運橫跨20年，從2024年到2043年，一卦六爻，20年為240月，平均每爻40月，即3年零4個月，再看離卦，最為兵凶戰危的是九四爻：「突如其來如，焚如，死如，棄如。」

說的是火災突然而來，前火未滅後火又起，熊熊燃燒，死路一條。但屈指一計，發生此事應是在10年之後，所以大家暫時不用過於擔心，反應著眼於九運的開局，那是離卦的初九，橫跨頭3年零4個月。

香港度過這3年多後，料會迎來好景。(iStock)

離卦初九爻曰：「履錯然，敬之，無咎。」傳統的解釋認為，履為履行、行為，錯然為行為小心謹慎的樣子，此言如履薄冰，心存敬畏才能避免於罪咎。又或者解釋為禮儀複雜，告誡行為必須謹慎小心，錯然為錯綜複雜之義。

引用於香港未來3年多的經濟前景，未容樂觀，當局的經濟政策務須小心翼翼，切忌好大喜功，搞太多規劃，尤其是現今的儲備不多，量入為出，平安度過這3年多後，進入六二爻：「黃離，元吉」，好景便來了！







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