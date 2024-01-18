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以九運看未來，不夠精準，因為三元九運，每運管20年，而九運是離卦，一卦六爻，每爻管3年零4個月，如問2024年會是怎樣，則離卦初九便說得太籠統。反而邵康節的《皇極經世》，早已算出2024年值年卦是豐卦，從豐卦看2024年世局，所得信息就較豐富了。

豐卦之「豐」，令人聯想到豐盛，但《易經》偏偏相反，講盛極必衰，所以豐卦《彖傳》說：「日中則昃，月盈則食，天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？」說的是太陽當頂，然後開始偏斜，月亮圓滿，然後開始虧缺，天地間萬物萬事不可能久盈不虛。

豐卦初九：「遇其配主，雖旬無咎。往有尚。」對應的日期，是舊曆2023年11月1日至12月30日，對應新曆是2023年12月13日至2024年2月9日。有趣之處是那個「配」字，有注釋指「配」解作「妃」，如鄭玄：「遇其妃主。」；高亨說：「配借字，妃本字。配主蓋謂女主人也。」

民進黨的賴蕭配。(AP)

再看這兩個月的的世界大事，應是1月13日的台灣大選，候選人拍檔應是女性才可當選。筆者在一個月前早已預言，侯友宜拍檔是趙少康，必然出局；剩下賴清德配蕭美琴，和柯文哲配吳欣盈，以離卦旺知識程度高的中女，則蕭美琴勝過吳欣盈，因此賴清德必然勝出，如今果如其言。

另外豐卦六爻，有三個爻講日食，分別是六二：「豐其蔀，日中見斗。往得疑疾，有孚發若，吉。」；九三：「豐其沛，日中見沫。折其右肱，無咎。」；九四：「豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。」這裏提及的「斗」和「沫」，都是星名，「斗」是北斗，有說是二十八宿的南斗；「沫」指小星。無論怎樣，大白天見星星，應是日食。六二是日食之初，九三是日食高峰，「豐其沛」之「沛」，指大昏暗，而九四則是日食尾聲。

豐卦

《易經》講天人感應，天上有異象，人間便有災難。這在現今科學，絕不接受，但中國古人，對此深信不疑，認為日食是不祥之兆。中國人對日食的解釋，為以陰侵陽。據史料統計，在日食集中出現的年代，發生動亂和戰爭的概率為95%，發生各種自然災害的概率為95%以上。

《後漢書志第十八》提到：「日食說曰：『日者，太陽之精，人君之像。君道有虧，為陰所乘，故食。食者，陽不克也。』」意思指日全食與帝王人君有關，是「君道有虧」而造成。不過，科學只接受誤差近乎零的證據，概率雖高也只是巧合。

豐卦爻辭言之鑿鑿會有日食，《易經》寫爻辭的是3000多年前的周公，推算2024年是豐卦的是1200多年前北宋的邵康節，然則天文學家看2024年是否真有日食？答案是有的，估計在2024年4月8日有日全食。日食開始時，月球將在庫克群島西北的太平洋最先接觸地表，然後向東北偏北移動，從墨西哥登上北美大陸，進入美國和加拿大東南部，日期是相應豐卦六二爻日食初現時的「日中見斗」。

特朗普尋求代表共和黨出戰今年美國總統大選。(AP)

日食的後遺症應是豐卦上六爻辭：「豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其無人，三歲不覿，凶。」對應日期應是新曆2024年10月3日至11月30日，這段時期正好有11月5日的美國大選。參考爻辭，看來新任美國總統會推行保護主義，帶來三年禍害。

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