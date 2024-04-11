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4月3日上午近8時，台灣東部海域發生7.2級大地震，震央所在的花蓮縣，最大震度6強，造成10多人死亡，800多人受傷，120多人受困。

筆者對花蓮地震也有體驗。20歲時旅遊台灣不幸染病，躺在花蓮某一醫院病床動彈不得，某天晚上發生地震，病床驟然變成怒海小舟，左搖右晃，驚心動魄，十分恐怖。

花蓮有大廈抵受不住強震而傾側，需要盡快拆卸。(AP)

地震屬天災，西方認為天災與人禍是兩回事，中國人則相信天人感應，此說來自《易縏辭》，謂「天垂象，見吉凶，聖人象之」，但吉凶出現在天災之前或後，則沒說清楚。

《竹書紀年》載：「帝發七年，泰山震」，約西元前1831年，是中國史上最早的地震記載。其後，夏朝也發生地震，《竹書紀年》載：「帝癸十年⋯⋯地震，伊洛竭」，指夏桀時河南發生地震，約西元前1809年。到周幽王二年（西元前780年），陝西地震，據《國語．周語》載：「西周三川皆震⋯⋯岐山崩」，時人認為不祥，暗示「周將亡矣」，將地震與人禍掛勾。

明嘉靖三十四年12月12日（西元1556年1月23日），山西、陝西及河南地震，《明史》載83萬人死亡，但人禍早在14年前出現，即1542年的「壬寅宮變」。10年後，嘉靖駕崩，卻被筆者發現有巧合，他也是死於地震發生的同一日：1月23日。

近代的中國大地震，首推1976年7月28日的唐山大地震，官方公布超過24萬人死亡。而在同一年，中共三巨頭相繼去世，周恩來死於1月8日，朱德死於7月6日，毛澤東死於大地震後的9月9日，跟著還發生「四人幫事件」。

至於2008年5月12日的四川汶川地震，近7萬人遇難，而事後北京在8月8日舉行奧運，似乎沒有禍事，但在事前，早在1月22日，美國已出現次按問題，香港股市如過山車，跟著便是金融海嘯，波及全球，而地震後發生於9月的「雷曼倒閉」，也影響香港。

2008年汶川地震破壞面積逾10萬平方公里，奪去近7萬人的性命。(AP)

當然，若說地震後會有人禍，也非必然。以去年2月初、規模7.8級的土耳其大地震為例，超過4萬人死亡，因當地有「豆腐渣」工程，矛頭直指當時土耳其總統埃爾多安(R.T. Erdoğan)，但他未受天譴，去年5月28日總統選舉第二輪投票成功連任，任期至2028年。

以易卦看地震，當然便想到震卦，卦辭曰：「震，亨。震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯」，道出地震來時以平常心面對，而「不喪匕鬯」是不忘祭祀，道出地震時人的無助，信耶穌的最好祈禱，信道教信佛教的便是求神拜佛。

震卦

對於花蓮地震，也可觸機起卦，以「花」作上卦，「蓮」作下卦，以「花蓮」取爻變，得出上卦為兌，下卦為乾，是為澤天夬，三爻變。夬辭曰：「夬，揚於王庭，孚號有厲。告自邑，不利即戎，利有攸往」，「揚於王庭」等於世人皆知，「孚號有厲」是地震來勢洶洶，「不利即戎」指不宜讓台灣局勢兵凶戰危。

夬卦

而九三爻辭曰：「壯於頄，有凶。君子夬夬，獨行，遇雨若濡，有慍無咎」，說明花蓮地震雖強，但傷亡不重，是不幸中之大幸。再看花蓮地震前一晚，習近平與拜登通話，提到「對於『台獨』勢力分裂活動和外部縱容支持，我們不會聽之任之」，也恰似是地震的警示。







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