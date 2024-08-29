從坎卦看2025年的預言

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近月世界各地發生不少天災，特別是日本，不僅有地震，還有颱風的吹襲，引起不少人留意坊間一些預言家對未來的預言。現時網上最紅的預言家是印度神童阿蘭德，他的預言是根據印度占星學。

中國占星學的重點放在月亮，西洋占星學的重點則放在太陽，而印度占星學是兩者兼顧，它與西洋占星學最大的不同，在於決定十二星座起點的星座系統與重視行星。早在2020年11月，阿蘭德已預言木星將進入摩羯座，與土星相遇，形成「木土合相」。所謂「合相」，指的是木星與土星的距離很近，而這種「合相」災難，至今仍在持續，直至2040年。

印度神童阿蘭德在網上火紅，他是根據印度占星學作預言。（網上圖片）

另一個預言家是保加利亞的已故預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)，她已於1996年去世，其生前的預言有85%都靈驗，而最受人關注的是她說2025年歐洲將迎來大災難，人口銳減。不過她預言的世界末日是在5079年，離我們太遠了。

保加利亞「盲眼龍婆」巴巴萬加的預言，靈驗率達85%。（網上圖片）

其實除了印度占星學，還有古埃及占星學，只是較少人提及。筆者多年前旅遊埃及，曾與埃及的占星學家作過交流。埃及人將黃道十二宮的每一宮，分為三個十度，而且也賦予每一個十度有個行星支配。此外，埃及的占星學包含赤道，由一隻老鷹為代表，黃道就由埃及神話的朱鷺鳥代表，而一種狗臉的醜惡怪獸則分據春分和秋分點。

筆者更留意到埃及的十二星座有所謂「十二標誌神」，其中之一叫貓臉女神——巴斯特(Bastet)，對應出生日期是7月14至28日、9月23至27日、10月3至17日。貓奴請注意，巴斯特擁有感知他人的超能力，直覺很準，容易受神秘學吸引。

埃及的十二星座有「十二標誌神」，當中包括貓臉女神巴斯特。(Shutterstock)

近年倒是有位日本名「龍樹諒」的女漫畫家，對2025年的預言備受矚目。1996年她在其作品《我所看到的未來》所作的預言神準，卻一直為人忽略。她現年70歲，自22歲開始記錄夢境，她的15個預知夢，已應驗12個。早在1996年，她已預言日本福島發生九級大地震；而最近她預言2025年7月5日上午，日本和菲律賓之間的海面發生大爆炸，導致海底斷裂，引發海嘯，巨浪高達40米以上，她並且在夢境看到，一片陸地從海底升起，將日本、台灣、香港和菲律賓連在一起。

日本女漫畫家龍樹諒預言2011年3月11日有大災難，結果福島發生九級大地震。(AP)

這種地震加海嘯的災難，從《易經》看，是坎卦。坎卦在六十四卦之中，是四大難卦之一，且稱為「習坎」。「習」字之上有小鳥羽毛，象徵小鳥每天學飛，飛了又飛，是重複的意思，也就是坎了又坎，是雙重坎難。

坎卦

事實上，「坎」原指古代人牲獻祭的坑洞。初六曰：「習坎，入於坎窞，凶」；九二曰：「坎，有險，求小得」；六三曰：「來之坎坎，險且枕，入於坎窞，勿用」。下卦的三個爻辭都可用來描述地震後人在瓦礫中逃生的險境。

坎卦的上卦坎，也可用來象徵水淹下卦的坑洞，是海嘯之象，而最終收場，是上六的「系用徽纆，置於叢棘，三歲不得，凶」，意謂有如坐牢，被黑的繩索縛著，3年也難解厄，只有如卦辭說：「習坎，有孚，維心亨，行有尚」，面對天災，只能自求多福。







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