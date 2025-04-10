從《易林》看長和暫停售巴拿馬港口的後續發展

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長和集團擬出售巴拿馬港口一事，社會輿論沸沸騰騰，習近平主席雖然沒有正式發言，只作暗示，但官媒則口誅筆伐。由於反對聲音鋪天蓋地而來，長和原定4月2日前簽訂最終協議，結果在3月28日透過多間香港傳媒「放風」，表示有關交易將會暫緩，並強調4月2日不會簽署任何協議。

長和出售巴拿馬港口的交易暫緩；圖為位於巴拿馬運河太平洋出口處、長和擁有營運權的巴爾博亞港。(AP)

這就符合了兩周前筆者為長和出售港口一事所占得的未濟卦——未濟者，交易不成。未濟卦的卦辭曰：「未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，無攸利。」以小狐來象徵思慮不周，汔濟是幾乎渡河成功，但濡其尾，即狐狸尾巴濕了，功敗垂成，無攸利是指得不到任何好處。

未濟卦

除了看卦辭，還要看變爻。未濟卦六三爻變，爻辭曰：「未濟，征凶，利涉大川。」既說征凶，又說利涉大川，前後矛盾，故易學家有不同說法。或從六三爻變的變卦看此事的後續發展。未濟卦六三爻變，變成鼎卦，但僅是一個鼎卦，尚看不出任何端倪，因卦有六爻，各爻互有吉凶，如今根本不知道哪一爻會變。

鼎卦

若純粹看鼎卦，此卦是上離下巽，上火下風，但巽卦也可象徵木，上火下木，便成為一個烹飪器皿，故筆者喜歡以燉盅來形容鼎卦。後來夏禹製九鼎，鼎又成為了權力的象徵。無論如何，鼎卦非同小可，風水上門前置放了一個鼎，便可擋煞。可見長和暫停出售巴拿馬港口的後續，一定會有重要發展，但需要時間，畢竟是燉盅，烹飪過程急不來。

實際情況如何，其實不妨參考《易林》的林辭。《易林》是西漢焦延壽的傑作，焦氏師從孟喜，孟喜學《易》於田王孫，他們的易學都來自易學大師田何，而田何是孔子的的六傳弟子。田何有兩個傑出弟子，一個是楊何，傳《易》於司馬遷的父親司馬談；田何的另一個弟子是丁寬，丁寬傳孟喜，孟喜再傳焦延壽。

焦延壽師從孟喜，其著作《易林》共有4096卦。（網上圖片）

孟喜有卦氣之說，用氣候配合易卦。而焦氏更進一步，一年365日，每5、6日便有一卦，一年有64卦，而所占之卦，就有64x64=4096卦。林辭的4096卦都附有林辭，文辭優美，四言一句，類似《詩經》。難怪文化學者如胡適、聞一多、錢鍾書等，都看重《易林》的文學價值，但他們因為不懂《易經》而忽略了《易林》的易學。

晚清易學家尚秉和專研《易林》，並解開了其奧秘。（網上圖片）

幸好晚清有易學家尚秉和，他師從國學大師吳汝綸（曾國藩的弟子），專研《易林》而解開了其奧秘。如今且看長和停售巴拿馬港口，從未濟卦變鼎卦的林辭曰：「龍渴求飲，雲黑景從。河伯捧醴，跪進酒漿，流潦滂滂。」意思是龍王口渴要求飲水，黑雲馬上應景而來，而河神捧出甘泉，奉上美酒，可惜都被滂沱大雨沖走了。

屯卦

尚秉和的解釋是，這個鼎卦要通過其錯卦屯卦來理解。屯卦之震卦是龍，艮卦為求，坤卦為雲，坤黑，故說黑雲景從。坤為河海，震為伯，坎為酒，艮為手，故這次交易本如甘泉美酒，但因政治問題，像被一場大雨沖走。但不要緊，長和在商言商，不冒政治風險，改變主意想將環球電訊業務分拆在倫敦上市，連摩根大通也說其股票可以加持，此之謂失之東隅，收之桑榆！







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