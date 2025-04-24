從剝卦看美國關稅戰的結局

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美國總統特朗普對各國加關稅的政策反反覆覆。首先是他在4月2日宣布對全球各國採取對等關稅，令全球金融市場波動，美股蒸發了幾萬億美元。但到了4月7日，美國國家經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)透露，特朗普正在考慮對部分國家暫停加徵關稅90天，但此則消息隨即被白宮否定，指是假新聞。

特朗普於4月8日還在表示「眼下沒有暫停關稅政策的考慮」，然後在4月9日就突然暫停加徵關稅90天，中國除外，會加徵中國125%關稅。而就在同一天早上，美國貿易代表Jamieson Greer還在國會作證，談關稅的好處，等於自摑嘴巴。影響全球的重大決策，怎可以如兒戲？

特朗普在4月2日宣布對全球各國採取對等關稅（圖），不料一周後就自打嘴巴。(AP)

陰謀論者或會認為，特朗普按下「暫停掣」，會否與美債市場出現異常波動有關，尤其是在亞洲交易時段，有人懷疑會否是中國加速拋售美債？但這都是純屬揣測，投資者需等到6月18日美國政府發布的投資組合流動數據，才能理解美債殖利率何故大漲，而這重創美國公債資金安全避風港的地位。

另一方面，隨著特朗普宣布暫停部分關稅的消息，立即刺激美國股市作「歷史性」反彈，暴漲3000點，而特朗普本人也試圖將股市大漲歸功於自己的決策。但美國民主黨人則懷疑是否有人赤裸裸地操縱市場，因事先知情而從中獲利，當中有無內幕交易？當然，這些懷疑難有實證。

特朗普反覆的關稅政策令股市異常波動，故他被質疑有操縱市場之嫌。(AP)

倒是在4月8日晚，特朗普在全國共和黨國會委員會籌款晚宴上發表講話時，羞辱那些尋求就關稅問題與美國談判的國家，聲稱「這些國家都在給我打電話，kissing my ass，他們迫切地想要達成貿易協定。」Kissing my ass為美國俚語，韋氏詞典、柯林斯詞典、劍橋詞典等都列為冒犯性和粗俗，而堂堂美國總統在公開場合如此說話， 相當無品。難怪2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul R. Krugman)痛駡，美國現在表現出的，是一種「惡意的愚蠢」，特朗普就像「一場霸權表演」。

不妨參考《易經》，卜一卦看看這場關稅戰的結局會是如何。以「關稅」為上卦，「戰」為下卦。上卦「關」字19劃，「稅」字12劃，19+12=31，卦以八除，31÷8=3餘7，得出艮卦，為山；下卦「戰」字16劃，16÷8=2，無餘數，得出坤卦，為地。全卦是上山下地的剝卦。

山地剝卦

剝卦為剝爛腐壞之象，當然不是吉兆。全卦是一陽欺負五陰，上九一陽高高在上，活像正在耀武揚威的特朗普。再看變爻，上卦31，下卦16 ，全卦是31+16=47，爻以六除，47÷6=7餘5，變爻是六五。

剝卦的初六是「剝床以足」，床腳剝爛；六二是「剝床以辨」，連床板也剝爛；到六四已是「剝床以膚」，傷及肌膚，大難臨頭；倒是六五的爻辭是「貫魚以宮人寵，無不利」，說的是後宮嬪妃有如魚貫般很有秩序地排列，受到寵愛，無往不利，似是吉兆，其故安在？

愚見認為，六五似是中國，是唯一可抗衡美國的第二大經濟體，正好利用此機會團結眾陰，與其他被欺凌的國家搞好關係。反觀上九，即美國的下場：「碩果不食，君子得輿，小人剝廬。」豐碩的果實不能吃，即經濟搞壞了；君子即富人，窮得只剩下車；小人即老百姓，連住屋也成問題！







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