從升卦看烏克蘭前景（有片）

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5月15日的俄烏和談，毫無成果，主因是普京沒有露面，而澤連斯基也跟著拒絕出席，俄烏雙方領導人都避席，自然談不出甚麼結果。普京與澤連斯基上次會面是2019年，如今一晃眼便是6年，而俄烏戰爭已打了3年有多，似乎停戰無期。

澤連斯基與普京的會談泡湯，停戰仍然無期。(AP)

如今的烏克蘭，就像韭菜一樣被俄美歐收割了3年。烏克蘭65%的電力廠都成廢墟，美國更要求烏克蘭開放18個稀土礦的「勘探優先權」，所謂「礦產協議草案」，不過是進一步蠶食烏克蘭。歐盟的「布魯塞爾高峰會議」，居然把「烏克蘭的安全保障議題」排在第27項，其用心也可見。

烏克蘭前線士兵，現今人均欠美國軍火商15萬美元。開戰前烏克蘭人口4200萬，現在只剩2000多萬，初估戰死百多萬人，千多萬人走的走、逃的逃。戰前國家欠債227億美元，如今欠債2400億美元，土地丟失20%。

烏克蘭飽受戰火蹂躪，不少地方變成廢墟。(AP)

烏克蘭現在沒家沒地沒錢，全國只剩一大片廢墟和天文數字的國債！可憐的烏克蘭人，以後怎麼活下去？不妨為他們卜個卦，看看前景如何。

以「烏克蘭」為上卦，「前景」為下卦。烏字10劃，克字7劃，蘭字23劃，共40劃，40除8得5無餘數，得出坤卦，為地；下卦「前景」，前字9劃，景字12劃，共21劃，21除8得2餘5，得出巽卦，為風。全卦上地下風，為升卦，表面看似是有上升趨勢，前景不俗。

地風升卦

《易經》關於上升的卦有三，一個是第35卦的晉卦，英文是Progress，但這種晉升，可以連升幾級，所以卦辭說：「晉，康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。」「錫馬」即賜馬，「蕃庶」是眾多之意，一天接見三次，可見升級之速。至於第53卦的漸卦，這個「漸」字，有「逐漸」之意，所以英文是Gradual Progress，即循序漸進，要慢慢來。

火地晉卦

且看升卦，它不是急升，也不是漸升。上卦是全陰的坤，十分柔弱，象徵烏克蘭；下卦是巽卦，是樹木，即樹木從地上生長出來，這種「升」是有外力驅使的升，可代表美國和歐盟。難怪升卦的英文是Pushing Upward。

升卦的卦辭曰：「升，元亨。用見大人，勿恤。南征吉。」《易經》一般說「元亨利貞」，這裏有「元亨」而無「利貞」，說明這種「升」是暫時而不會持久，但「用見大人」而不是「利見大人」，可見烏克蘭仍有利用價值，所以「勿恤」，即不用顧慮，可受美國和歐盟的保護。至於所謂「南征吉」，不過指坤卦在西南方，巽卦在東南方而已。

一言以蔽之，因烏克蘭是美國和歐盟的棋子，所以要看變爻。上下爻總劃數(40+21)為61，61除6得10餘1，即初爻變，升卦初六曰：「允升，大吉。」即必然可以上升，指的是有別國的支撐。初六的變卦是泰卦，代表和平。烏克蘭最終當然會達至和平，難道會永無寧日？問題在於怎樣取得。

地天泰卦

從升卦的交互卦即歸妹卦，便可看到烏克蘭的和平之路。歸妹卦的卦辭曰：「歸妹，征凶，無攸利。」也就是說，俄烏雙方先要停火，才有和平的可能。

雷澤歸妹卦

但俄方有停火的可能嗎？升卦的綜卦是萃卦，指的正是俄方。所謂「兵貴神速」，3年戰爭俄方付出的代價也大，俄烏衝突前，俄國年度軍費約600億美元，如今已倍增，而萃卦是積聚之卦，是否意味俄方先休養生息，再來進攻？

澤地萃卦











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