從臨卦看馬斯克成立美國黨

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特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)離開美國總統特朗普的政府後，原以為兩人的決裂逐漸平息，沒想到特朗普主推的《大而美法案》在國會通過，令馬斯克大為不滿，於7月5日宣布成立新政黨「美國黨(America Party)」。

《大而美法案》於5月22日在眾議院通過，表決結果為215票贊成、214票反對和1票棄權，呈現黨派分歧；7月1日，法案修訂版在參議院以51票支持、50票反對通過，副總統萬斯投下關鍵一票；到7月3日，眾議院又以218票支持、214票反對的結果，通過參議院的修訂版法案。

特朗普主推的《大而美法案》在兩院以些微票數通過 (AP)

馬斯克聲言《大而美法案》令美國債台高築，但骨子裏，恐怕是因為法案取消購買電動車的稅項減免，這對作為美國電動車製造商特斯拉老闆的馬斯克而言非常不利。

此一法案為企業和多數收入階層的個人減稅，特朗普聲稱此舉將刺激經濟增長，但其實對富人最為有利；另外，法案提出有史以來最嚴格的醫療補助工作要求，預料將有大量美國人因無法符合新條件而失去醫療保險；法案亦改革超過4000萬低收入美國人依賴的「補充營養援助計劃」；法案同時取消潔淨能源補貼，等於讓美國退出再生能源競賽，為中國稱霸相關產業鋪路，難怪有說法認為，中國會為《大而美法案》開香檳慶祝。

簡言之，《大而美法案》不符合老子《道德經》「天之道，損有餘而補不足」的劫富濟貧哲學，而是走「人之道，損不足以奉有餘」的逆天之道。如今馬斯克乘時而起，顯然也是看出特朗普走上一條歪路。

馬斯克成立美國黨，希望能成為民主共和兩黨外的替代選項。(AP)

不過，馬斯克要成立美國黨，這條路也不易走。雖然馬斯克希望美國黨能成為民主黨與共和黨以外的替代選項，一個能影響美國政治未來的政治組織，但有學者指出，在美國政治史，還沒有任何證據顯示另一個政黨能贏得國會席位，能真正對政府產生影響。民主黨與共和黨有的不只是金錢，還有所有資源以及150年的體制，加上擁有職業政客、顧問及廣告公司的協助。

也不妨卜一卦看馬斯克美國黨的前景。且以英文起卦，A為1，Z為26，得出馬斯克的MUSK是64，卦以八除，64÷8=8，無餘數，即坤卦，為地，作為上卦；而下卦是美國黨，即AMERICA PARTY，共130，卦以八除，130÷8=16餘2，即兌卦，為澤，全卦是地澤臨卦。至於變爻，總數64+130=194，爻以六除，194÷6=32餘2，即九二爻變。

地澤臨卦

臨卦之「臨」，有監察、視察之意，引申為管理或治理，也有盛大的意思。臨卦只有初、二兩個陽爻，兩個陽爻監察四個陰爻，所以兩陽都為「咸臨」。就卦象來看，地下有澤水，是水災之象，兌為毀折，積水而毀折就是大水成災；下兌澤為大水，上坤土掩之，有治水之義。難道讓美國有災禍的是特朗普，而收拾殘局的是馬斯克？

再看卦辭，臨卦的卦辭曰「臨，元亨利貞，至於八月有凶」，所謂「八月」，不少易學家解作8個月，從現在7月起計，8個月後是明年4月，正好明年美國中期選舉在4月8日開始至11月。而九二爻辭曰「咸臨，吉，無不利」，看來馬斯克的美國黨，也不是全無機會，但前提是「八月有凶」，特朗普已將美國搞到天怒人怨。







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