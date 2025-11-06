從恒卦看神秘彗星訪地球的玄機

加入最愛專欄 收藏文章

最近，地球上空迎來一位罕見訪客——星際彗星3I/ATLAS！這是人類發現的第三顆星際天體，是一個終生難遇的來客，它於今年7月1日被智利的天文望遠鏡首次發現。3I/ATLAS的名稱代表第三顆被發現的星際天體，即來自太陽系外的天體。

3I的I，指Interstellar，即星際，是一部2014年上映的美國科幻電影名字，香港譯作「星際啟示錄」，台灣譯作「星際效應」，而內地則譯作「星際穿越」。至於ATLAS，是「Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System」的縮寫，Asteroid指小行星，Terrestrial-impact指撞擊地球的效應，而Last Alert System指最後的警報系統。

哈勃望遠鏡攝得的3I/ATLAS影像（網上圖片）

天文學家最初偵察到3I/ATLAS時，發覺這顆彗星是沿著一條不受約束的雙曲線軌道繞太陽運行，它已於今年10月29日到達近日點，並靠近火星軌道。在此之前，它也於今年10月3日，以最小距離掠過火星。估計它大約於今年12月19日，以最接近地球的距離訪問地球，並且大約在明年3月16日，將從距離木星不遠處掠過，然後遠離太陽系。

在此之前，已有兩個星際天體來過太陽系，一個叫Oumuamua（夏威夷語），另一個叫Borisov。但這兩個星體，無論是體積或速度，都遠不及3I/ATLAS。難怪美國哈佛大學天文物理學家Avi Loeb認為，這顆彗星有30%至40%機率是外星人的太空船。此說當然引起爭議。

哈佛大學天文物理學家Avi Loeb認為，3I/ATLAS有三至四成機率是外星人的太空船。（網上圖片）

Avi Loeb是一名以色列裔美國理論物理學家，從事天體物理學和宇宙學研究。他提出有關3I/ATLAS的不尋常之處，包括「3I/ATLAS比先前發現的兩顆星際天體都要大得多，但移動速度更快」，又指「3I/ATLAS周圍的氣流中，鎳的含量遠高於鐵」，以及對「3I/ATLAS的運動方向與太陽系主流方向相反，卻又與地球等內側行星軌道平面高度一致」感到奇怪。

另外，由於3I/ATLAS異常巨大，當它首次被觀測到時，它在那個距離下顯得過於明亮。如果這些光完全來自太陽反射，那麼這個天體必須是巨無霸。從統計學上講，碰到這樣一個巨無霸的概率僅約0.0001，所以Avi Loeb便有所懷疑，加上這個星體的光譜缺乏二氧化碳或甲烷等氣體的典型訊號，而且它是不偏不倚地經過木星、火星和金星附近，因此Avi Loeb推想這種軌迹更像是一次有意安排的飛越航線，問題是這艘太空飛船的造訪是善意還是惡意？

Avi Loeb表示，3I/ATLAS比先前發現的兩顆星際天體大得多，但移動速度更快；圖為3I/ATLAS的3D模擬影像。(Shutterstock)

如今且以3I/ATLAS起個卦，看看其中有何玄機。以3I為上卦，I是9劃，3+9=12，12÷8餘4，得出震卦，為雷；以ATLAS為下卦，這組英文字的總筆劃是53，53÷8餘5，得出巽卦，為風。全卦是上雷下風，即恒卦。至於變爻，12+53=65，65÷6餘5，即六五爻變。

雷風恒卦

《序卦傳》說恒卦：「恒者久也」，形容這顆星體很貼切。太陽系已有45億年歷史，而3I/ATLAS還比太陽系早誕生30億年，即有75億年歷史，一直在太空漫遊，非常恒古久遠。而六五爻辭曰：「恒其德，貞；婦人吉，夫子凶」，正是讚揚它能夠長久堅定其美德，「婦人吉」則是以從一而終的婦女來比喻此彗星，而「夫子」或許是見異思遷的地球，彗星的造訪會否是一個警示？

如今地球都被政治、戰亂、八卦與娛樂的新聞充斥，人們沉浸在彼此的對立與怒氣之中，卻忽略了這個可能改寫地球命運的星體。人類的短視，或許正是文明最大的危機。或許，3I/ATLAS並非毀滅的訊號，而是在提醒人類：要好自為之！







