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上周認識一位從緬甸來港讀書的年輕人小翁(化名)，見他之日(8月5日)正是東盟在柬埔寨首都金邊舉行外長會議，他很緊張東盟會否就最近其成員國緬甸，其軍政府處決四位知名民運人士，作出回應。他感到緬甸好像給國際社會遺忘了，緬甸人變成棄兒，而他也因此患上恐懼症和狂燥症。



他告訴我，他在仰光市中心的家位處於一個山坡上，可以俯視山下的市內情況。



當去年年初軍事政變時，每天早上都會陸續有大批民眾聚集在山腳示威抗議，一到中午全副武裝的軍警即前來拘捕，場面嚇人，呼喊聲此起彼落。而他天天在窗前觀看了大半年後，示威者數目開始減少，他們取而代之回到日常生话，以不同方式抗議，例如不送子女上學等。



可是，小翁經歷國家巨變，又目擊軍人殘酷的暴力手段，前民主政府各成員相繼入獄或被軟禁，有認識的朋友同學遇害，這一切都衝擊著他的心靈。幸得他去年9月獲獎學金來港進修，暫可遠離緬甸這個大監獄，好好處理他的情緒問題。



小翁相信他最終會克服他的恐懼症，但國家的白色恐怖何時會結束，誰又可扭轉目前的高壓情況？最駭人聽聞的是，最近有4位民運人士包括53歲的覺敏友(Kyaw Min Yu)以及前議員漂澤亞桑(Phyo Zeya Thaw)被行刑處決。根據聯合國資料，此次處決是自1988年以來的首次死刑。



我在6、7年前曾先後數次前往緬甸採訪，也探訪過「88世代學生團」數位成員，覺敏友正是這個始自1988年反抗軍政府的民主運動組織資深成員，與他有數面之缘，無論在理論上和行動上都令我留下深刻印象，他是位有學問及堅毅的運動者，軍方對他殺無赦，令不少感到異常悲憤。



至於41歲的漂澤亞桑，在緬甸無不認識他的人，他本是位hip hop歌手，其樂隊「ACID」因推出了緬甸歷史上的第一張hip-hop專輯而成名。他透過歌曲諷刺軍方的專權，早已成為軍方的眼中釘。後來他全力支持昂山素姬，並成為昂氏領導的全國民主聯盟議員。現在他於壯年遭軍方處死，從中反映軍方對付異己的心狠手辣。



東盟本來應是最能影響緬甸，而今次外長會議雖再次沒有邀請緬甸軍政府外長參加，但也拿不出甚麼板斧向緬甸施壓，更莫說可以制止軍方繼續處決民運人士。在會議結束時，只能一再批評緬甸軍政府落實的「五點共識」進展有限，要求軍政府在今年11月東盟峯會前有所交待，並協助緬甸邁向和平等等。



緬甸人對於這些空洞聲明當然感到失望。所謂五點共識乃是於去年4月24日與緬甸軍政府協議出來，這分別是各方應竭力克制動用武力、以人民利益為優先尋求和平解方、東盟特使在東盟秘書長的協助下推動和平對話、東協許可人道協助中心進行救援和特使代表團赴緬與各方商談。



其實細看以上共識，那一點有落實呢？回看東盟處理緬甸軍事獨裁的態度，至今未變。在1990年代緬甸也曾發生軍事政變，軍方指控當時在大選中勝出的昂山素姬多項罪名，將她軟禁而他們則以武力重掌政權，當時東盟只呼籲「積極喊話」、「召開緊急會議協商」，根本拿不出行動來。



（iStock）



東盟，全稱為東南亞國家聯盟(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)，建立於越戰時期，印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國於1967年簽署《曼谷宣言》，企圖維持冷戰時期區域內的政治穩定。



1971年東協發表宣言，指稱東南亞乃是一和平、自由與中立區域，並維持不結盟立場，對其成員國則一直奉行不干預其內政政策。



緬甸和東盟有密切的地緣關係，因此即使面對前者的軍事獨裁，後者亦傾向忽視之而以經濟和區域整合為重，在1997年7月接受還未自由化的緬甸加入東盟。因此，東盟一直對緬甸顯得有不少顧慮，行動起來綁手綁腳。



今次東盟10個成員國的外長們對如何處理緬甸則出現分歧。輪席國柬埔寨首相洪森數月前原本努力與緬甸軍政府斡旋推動關係正常化失敗，因而遭其他成員國非議，加劇東盟各國之間的分裂，緬甸處決4名民運人士也讓東盟分裂惡化，遂只能發表空洞的聲明。



誰可救緬甸人於水深火熱之中？這實在是個天問。







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