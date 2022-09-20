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上周中國國家主席習近平自2020年疫情爆發以來，首次出國訪問，第一站便是哈薩克，國際媒體都在猜測當中有何意義。事實上，中國和哈蕯克有著重要的地缘價值。

從哈蕯克最大城市阿拉木圖開車到中國的新疆邊境，只有四至五小時車程，而位於此邊境的霍爾果斯 (Khorgos) 口岸，將令哈薩克與中國的經濟關係拉得更緊密，這就是中國所提出的「一帶一路」重要樞紐。

(iStock)

連接歐亞兩個大陸的哈薩克，乃是是世界十大產油國之一，同時也盛產鈾礦，蘇聯時期已被視之為能源重地，農業亦一樣豐富，可謂是得天獨厚。可是，脫蘇獨立後，新政府重能源而輕農業，更開放門戶，爭相來到哈國投資的外商，有百分之九十都是集中在能源產業上，中國更是表表者。

隨便一位哈國人，都可以拉著我細數中國在哈國的「無處不在」，最顯而易見的是加油站，由中石油經營的，在阿拉木圖已佔了五分之一。至於中石油於一三年收購哈薩克斯坦PK石油公司，曾令國際社會觸目。

此外，哈國的天然氣管道、鐵路、高速公路，都是中國來建造。中國貨品更是避也避了，活像要把哈國的日常用品包起來似的。有見及此，已從中國移居到哈薩克的哈族人，無論是勞工也好，知識分子也好，都會經營小規模民間貿易，就是把中國和哈國之間的貨品運來運去，以圖增加收入。

一位哈國經濟學家慕丹史羅夫( Kairat Moddashov) 這樣告訴我，中國要在俄羅斯的「後花園」擴展其勢力，當然會引起後者的反彈。或許中國有點幸運，碰上俄羅斯經濟現亦正陷經濟危機，又正遭西方制裁，要抵抗中國亦缺乏國力，而哈薩克人民對這兩國也不無提防之心。

至於中國對中亞的投資布局藍圖，尤以在哈薩克，在計劃上真是非常龐大，龐大得令哈薩克人有點生畏。他們有過被蘇俄帝國統治的經驗，因此他們也防中國可能會變成另一個俄羅斯。

近年，由於全球糧食短缺，哈薩克努力回歸農業，引起中國莫大的興趣。事實上，哈薩克本來有「中亞糧倉」之稱，為世界第八大小麥出口國，只是政府過去太集中在石油產業上，令農業基礎設施嚴重滯後，未能充分發揮優勢。

可是，哈國政府正面對巨額財政赤字，在農業發展上又急需資金，因此便修改了土地法，允許外國人租賃哈薩克農用耕地，從十年提高到二十五年；至於哈薩克人，他們也能更方便購買農用耕地。

當地農民對政府提出的土地法並不信任，他們憂慮開放土地後，外國大財團會與在哈國搶地，波及到他們的原有土地。他們口中的外國人，也就是中國人。他們擔心土地改革將使中國人可以更容易租用哈薩克的土地，讓他們有機會在哈國土地上開枝散葉。

無論如何，大家都在搶糧食，中方企業正在哈薩克大力投資農業項目，所涉及的資金高達十九億美金。換言之，中國所推動的「一帶一路」，不僅在於公路和鐵軌，同時也廣及至牛肉和番茄醬等領域，原油更不在話下。哈國的天然資源和農業已成為中國欲搶佔先機的領域，難怪習近平今次前往烏兹別克出席上合組織峰會之前，高調訪問哈薩克。

不過，「一帶一路」不僅要跨越哈國人的處處防範，或許俄羅斯以現在的國力，只能對中國擺擺姿態，但土耳其在哈國的影響亦無遠弗屆。哈國人這樣形容他們這三大鄰國：中國是朋友、俄羅斯是好朋友、土耳其則是我們的親戚，哈族人與土耳其人有著同一個根源：突厥根源，我們尤如兄弟。」

而中國在外也一直不善於經營軟實力，因此中國對哈薩克的影響可能只限在商務、貿易等經濟基础上，而不是最重要的上層建築，可是這方面才是真正影響力的所在。







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