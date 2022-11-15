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正當美國忙於中期選舉，以色列這邊廂也忙於大選。以巴問題是中東核心的問題，因此以色列誰人當政一直扯動著國際社會。本月初以色列舉行四年內第五次大選，反映著以色列內部政局其實亦非常紛亂不穩。



大選結果乃是由內塔尼亞胡領導的極右陣營勝出，並擾擾嚷嚷了好一陣，日前以色列總統正式授權內塔尼亞胡組織內閣，並作為新一任總理，這位知名的以色列強人再度回歸，究竟意味著甚麼呢？



（iStock）



內塔尼亞胡是以色列政壇的長春樹。他在1988年開始參政，在政治光譜中屬右翼保守強硬派，後來更成為右翼政黨利庫德集團主席，他也曾是另一以色列已故強勢總理沙龍的左右手，而他則在1996年至99年，2009年至2021年間數度連任總理，過多年領導以色列走強硬路線，今次是他登上第六個總理任期，在以國政壇創下紀錄。



這位政治強人過去都是那麼高調反對巴勒斯坦人建國。此外，他又反對西方和伊朗就核問題進行和談、反對美國尋求鈙利亞政府的反恐合作等等，僅是他的外交政策，足以令到中東地區前景更是暗淡，和平更渺茫。



去年大選結果令人大跌眼鏡，內塔尼亞胡竟失去總理之位。事實上，孰知以色列政壇分析家都知道，有不少人都受夠了他如何通過極端丶分裂丶強硬手段來鞏固權力，並給地區和平及穩定帶來危機。



根據我一些以色列朋友表示，內塔尼亞胡十分自信和非常自我。因此，有評論愛把他和特朗普相比，認為他們都是同一類人，他們倆都被視為右翼民族民粹政客，從分裂社會中得益。特朗普透過醜化有色人種和移民來獲取支持，內塔尼亞胡則操弄國民對巴人的恐懼而站穩政壇。



特朗普在位時，和內塔尼亞胡合作得令人嘆為觀止。前者除了承認耶路撤冷為以色列首都，而令後者大悅之外，特朗普又表示會支持以色列在戈蘭高地行使主權。內塔尼亞胡對此表現表得更是興奮，進一步認為在西岸的猶太殖民區，以色列一樣可以擁有其主權管治。看來，在美國協助下，以色列步步進迫，吞食土地，為中東地區埋下殺機。



這兩位政客還有一點相似，就是人際關係技巧差勁，愛羞辱別人來托高自己，結果樹敵無數，令盟友也倒戈相向。看特朗普上任後，他的幕僚如走馬燈更換，內塔尼亞胡又何嘗不是，昔日多位盟友對他失去信任和信心。



2019年大選內塔尼亞胡領導利庫德集團尋求連任，雖險勝卻未能獲取足夠議席組織政府，甚至組織聯合政府也每多風雨，令到以色列不久即又面對大選，一樣未能一嘗內塔尼亞胡心願，此刻他才發現他在國會的盟友如此難求。



經過多少紛紛擾擾，去年新的聯合政府終於出現，卻沒有給內塔尼亞胡留一個位置，新總理貝內特原本被視為他的徒生，跟隨他多年，想不到就是這位徒生把他扳倒。貝內特年前早已跳船自立門戶，比他的老師更向右走，成立新右翼黨，反對巴人建國，支持一切激進猶太民族主義思想。



以貝內特這樣的極右意識形態，去年大選他竟能夠和不同政治光譜的政黨組成聯合政府，這還包括以藉阿拉伯裔人政黨，這也夠讓外界嘖嘖稱奇。可是，當聯合政府一組成，以巴倆民族衝突再現。況且，貝內特的聯盟實在脆弱，上台不久便鬧分裂，這樣又令內塔尼亞胡有捲土重來的機會。



內塔尼亞胡今次得勢乃是借助極右宗教政黨如「宗教猶太復國主義者政黨」，他的聯合政府將是史上最右的政府，看來以巴關係及中東地區安全問題，又將會是一番風雨，同時對西方也是難以預料的挑戰。有人可能好奇問，美國中期選舉沒有出現「紅色浪潮」，拜登及民主黨能否阻止內塔尼亞胡的氣燄？看拜登上台兩年以來，根本無意修改前任的以巴政策，大家也不要抱甚麼期望吧。







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