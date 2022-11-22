加入最愛專欄 收藏文章

剛在本月20日結束的馬來西亞大選，其結果最令國際社會驚訝和憂慮的，就是伊斯蘭黨成為大贏家，奪取了國會44席一躍變成國會第一大黨，令到它所屬的國民聯盟(國盟)在國會議席大增至73席，僅比知名反對派領油安華所領導的「希望聯盟」82票，少了9票而已，雙方都自稱可組政府，使得本已混亂的大馬政局，前景更是充滿未知之數。



(iSToock)



對於以綠色黨章為標緻的伊斯蘭黨，它的異軍崛起是大馬華人的惡夢，有華人評論家甚至稱之為「綠色海嘯」，他們形容北馬與東海岸是一片「慘綠」。該黨以宗教及反貪之名，摧毁了保守馬來人對原本一直是第一大黨巫統的信任，現在更是取而代之。伊斯蘭黨的保守極端思維以及仇恨思想，早對大馬的世俗文明與多元包容構成一大威脅。



不過，在種族問題上，巫統也好不到哪裏去。數年前時任檳城州旗山區部主席的阿末伊斯邁，曾發表「華人寄居論」，他指華人寄居於馬來西亞，是少數族裔，也是移民，不應獲得和馬來穆斯林族裔同樣的待遇，結果引爆大馬的種族紛爭。阿氏後來雖被解除黨席，但馬來西亞的各種族間緊繃關係，則愈來愈厲害。



事實上，在馬來西亞，種族話題從不缺席。該國是世界上少有制定「旨在保護多數民族」平權法案的國家，而多數民族即指馬來族，他們處處受政治保護，享經濟特權這種扭曲現象，已令該族群忘記「競爭力」這回事，其他族群早有怨氣。



有西方媒體如法新社描繪大馬這個國家為種族「玻璃天花板」，一有甚麼問題首先會激化種族矛盾。而「馬來人優先」這一國策，大多時候成為不少政客動輒愛用的政治武器，使得身為大馬第二大族群的華人，深受其影響數十年。特別是伊斯蘭黨主席哈迪阿旺，經常發表針對華人和非穆斯林的極端言論，最令大馬華人社區困擾。



哈迪阿旺曾把以華人支持者居多的民主行動黨，標籤為共產主義政黨，因該黨曾要求將馬共總書記陳平骨灰運回國，並曾經舉行「馬共抗日紀念日」。因此他便認為該黨存在共產黨分子和反伊斯蘭者，同時製造了華人和保守伊斯蘭馬來群體之間的緊張關係。



今次大選伊斯蘭黨能橫掃大馬鄉區選票，也是靠玩弄族民粹議題，並以此猛攻希盟，令保守的馬來選民轉投伊黨所屬的國盟。有支持伊黨的男演員在講座上甚至聲稱，如果沒有法律，他早就屠殺非穆斯林。這種仇恨言論，對保守馬來人不無洗腦作用，另方面則有隨時動搖馬國多元世俗的建國理念。



不過，伊斯蘭黨除靠操弄宗教族群議題外，也有其他因素令它乘勢崛起。本是歷史悠久的第一大黨巫統，近年飽受評擊，它對政治鬥爭遠比民生議題更關心。這種漠視民生的態度，加上貪腐醜聞及官司纒身，令巫統的支持度迅速流失。



巫统新任主席阿邁德扎希更是領導無方，他今次堅持要在雨季期間舉行大選，使不少選民甚為鼓燥。大選結果說明一切，巫統只得26議席，板倒了它所屬的國民陣線(國陣)，大馬傳統勢力傍落。強調清廉關注民生的伊斯蘭黨，反吸引了鄉區大量選民支持，他們認為伊黨是巫統最佳的另類選擇，遂來了一場「綠色驚濤」。



這個「綠色驚濤」現象不獨出現在馬國，「阿拉伯之春」後的中東地區一樣令伊斯蘭主義者有機可乘，他們同是以清廉及民生議題嬴得選票。馬來西亞今次大選把政壇重新洗牌之餘，外界憂慮大馬社會愈見右傾，並走向宗教化與保守化。











【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情