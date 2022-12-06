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踏入12月，俄烏戰爭將迎來第一個聖誕節。基督教世界一般會借此節日歌頌和平，但同是信奉東正教的俄羅斯和烏克蘭，他們在戰場上會否也可以突然停火，互相示好，普天同慶，仿效大戰時英德兩軍，有個「聖誕節休戰」（Christmas Truce），從仇恨解放出來，敵人原來亦是兄弟，好讓雙方尋回人性美好的一面？

(iStock)

事實上，對於這場持續了十個月並影響著全球的戰爭，最近愈來愈多聯合國成員國呼籲俄烏兩國盡快舉行和談，至少展示和談路線圖，而歐盟和美國也似乎釋出和談的意願。德國總理肖爾茨較早前與普京在電話中長談了一小時，美國的拜登亦表示可和普京坐下來談，後者同樣指出和平大門是打開的。

正當國際社會以為和談在望之際，美俄雙方又為和談分別設罝了「普京從烏克蘭撤軍」和「承認俄國在烏克蘭奪取的領土」的先決條件，烏克蘭總統澤連斯基更是鬥志仍濃。如是者，各方就和談再次原地踏步，痛苦日子看不見盡頭。

原來大家只是擺個姿態，根本沒有為和平談判創造有利的條件。看看上月底在羅馬尼亞舉行的北約部長級會議，便可窺見一二。他們堅持所謂的「門戶開放政策」，並延長了2008年對烏克蘭和格魯吉亞的邀請。這說明了甚麼呢？

北約領導人沒有從2008年至2022年不妥協的後果中汲取任何教訓，他們不願明白歐洲的安全架構，乃必須建基於不威脅俄羅斯的國家安全利益為前題。會議聲明反映了北約對共存和降級不感興趣，而是堅持其擴張思維。前聯合國國際秩序獨立顧問兼日內瓦外交學院法律教授Alfredde Zayas認為，北約在羅馬尼亞會議上的強硬姿態，。顯示他們是對戰爭的進一步挑釁，有悖於《聯合國憲章》精神。

普京也不甘示弱，近日展開新一輪的空襲，沒有意思停止入侵行為，還宣布出訪其所佔領的土地，這對和談前景都是不利的。可是，這樣的刀來劍往，只會令戰場上的死亡人數不斷上升。據報道，雙方已犧牲了過萬的兄弟兵，上千萬烏克蘭人流離失所，基礎設施損毁惨重，今個聖誕肯定不快樂，也不會帶來和平的希望。

在俄烏戰爭上，儘管聯合國秘書長不斷呼籲和談卻不果，凸顯出聯合國的無能。這不僅是安理會和聯大的錯，還有主流媒體不斷散播虛假信息、火上加油的錯，同時更是全球戰爭發動者、挑撥者和牟利者的錯。

1963年6月10日美國總統約翰．甘廼廸就古巴導彈危機過後，曾發表了一篇仍適用於今天局勢的和平演講：

「有人說，談論世界和平、國際法或全球裁軍是沒有用的--而且在蘇聯領導人採取更開明的態度之前，這些都是無用的。我希望他們這樣做，而我相信我們可以幫助他們做到這一點。但我也相信，我們必須重新審視我們自己的態度--作為個人和國家--因為我們的態度與他們的一樣重要…每一位厭惡戰爭並希望帶來和平的有思想公民，都應該從往內望開始--首先審視自己可以為和平作出的貢獻……」

但願俄烏戰場上至少會出現一個和平的聖誕，有個重新審視自己的機會。







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