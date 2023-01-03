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巴西前總統盧拉經歷了大起大落後，得以重返政壇，再任總統，他大呼這是巴西民主的勝利。他的就職典體剛巧踫上巴西國寶球王比利的逝世，全國哀悼三天。盧拉的接任和比利的辭世就在新舊一年的交雜中發生，令不少巴西人百感交集，同時也讓世界對巴西這個國家議論紛紛。



盧拉曾是工會領袖，高舉左翼旗幟，他所領導的工人黨主要關注巴西嚴重的貧富階級問題，而球王比利正出身於巴西的貧民窟，又是黑人，因著足球讓他有出頭天，而且成為舉世知名的球王，巴西也因著他成為足球王國。不過，隨著他的病逝，人們的討論不僅在於巴西的足球狂熱，也帶出該國的種族主義和階級問題。



巴西有種族主義嗎？比利在一次訪問中，透露他在學校裏和同學打架，因為他們貶稱他為「比利」，他想糾正他們，他真正的名字是埃德森(Edson)，但他們仍然叫他比利，從幾個人到全校所有的孩子，都這樣稱他，他討厭極了，直到他長大了，成名了，他開始喜歡比利這個名字，它夠簡短又容易發音，可讓任何人都能記住。



比利的成功在巴西屬極少數，可是他小時候也深受過種族歧視。足球作為一項體育運動，可說是始於19世紀末期，開始時足球是白人精英的體育運動，窮人男孩主要是黑人，只能在賽場外觀看，並把朝他們飛來的皮球踢回場內，從而體驗踢球的感覺。



後來這個情況，隨著黑人在球場上表現出色，才慢慢改善過來，並成為建構國族的手段，發展出所謂「種族民主」，以撫平社會矛盾。不過，當在國際賽事一輸波，黑人球員又會成為代罪羔羊，例如1950年的巴西世界盃中，巴西隊輸給烏拉圭，黑人球員立刻被針對而遭受辱罵。

（資料圖片）



事實上，即使比利成為國寶，仍遭被人忽略的歧視。我們可能有所不知，政府在法律上賦予他一個特殊的類別，使他無法在國外踢球。根據政府法令，他在某種程度上被政府編纂為遺產或國家遺產，這不會發生在白人球員身上。就勞動力而言，它阻止了比利的勞動力轉移，並且令他成為首個足球名星把足球商業化和商品化。



此外，有批評者指比利被利用為上世紀60年代的軍事獨裁政治洗白，不過他本人極力不在政治上表態，晚年面對巴西極右政權，社會極度分裂，他只會很籠統呼籲愛與和平，或許這令左翼感到失望，但無論如何，他都是巴西的團結人物，無論是右翼還是左翼，一樣接受他作為巴西身份認同的代言人，可是巴西的種族及階級問題仍然存在，而且不斷加大，盧拉新政府如何正視和解決正受各方注視。



就在半年前，巴西第一大城市里約熱內盧發生安全部隊突襲一個貧民社區，不分青紅皂白地開槍，造成23人死亡，包括小孩，大部分為非洲裔。事實上，執法人員針對深膚色低下階層這種亂槍掃射，經常出現，聯合國人權專家曾多次譴責，呼籲巴西政府進行廣泛改革，以解決系統性的種族主義和種族歧視。



巴西曾受葡萄牙殖民統治三百多年，非洲被販賣到巴西的奴隸超過美洲任何一個地方，比美國還要多，巴西是非洲以外黑人最多的國家，直到1888年巴西才廢除奴隸制，這是美洲最後一個廢除奴隸制的國家。自此不同族群通婚，巴西有更多的是混血兒，但大部分依然生活在底層，高高在上的白人精英佔少數。



因此巴西的種族問題被視為階級問題的一部分，因而普遍不強調作為一個群體的種族或先天優劣，而只有貧富之分，令種族問題也存在地區差異，變得模糊和複雜。新任總統盧拉過去也一直強調階級而少談種族，特別在「種族民主」的大旗下，使人無法疏理出階級中的種族主義。現在人們只討論巴西的左右翼政治，以及貧富的懸殊和嚴重貧窮與治安問題。













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