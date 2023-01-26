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就快踏入2月，俄烏兩國和平仍看不見曙光。正當世人把焦點放在這場影響國際局勢的戰役之際，屬俄羅斯勢力範圍的高加索地區，卻偷偷上演了一場地緣衝突，阿塞拜疆似乎要測試普京的底線，它加劇了與原本在俄國保護傘下的亞美尼亞領土爭奪戰，除了延續納卡地區歷史性矛盾外，阿塞拜疆今次還欲蠶食亞美尼亞其他土地，俄羅斯和歐盟竟然眼巴巴看著這兩個高加索國家之間的博擊，而且快將演化成人為的人道危機，卻不願出手，為何？



事實上，納卡地區衝突的升級戰已於個多月前開始，今次與過去不同之處，在於阿塞拜疆有示威者，以示威之名進一步佔領拉欽走廊這條與亞美尼亞的唯一交通要道，更採取不人道的封鎖手段，他們不理嚴寒的冬天，首先切斷天然氣，連互聯網也被切斷，交通更不在話下，弄得食物和藥物供應短缺。現在，納卡地區每天都會出現停電，當地的亞美尼亞居民唯有在家工作，孩子們不去上學。最可怕的是，這樣的狀態已維持了超過40天，似乎看不到解決方案。



（istock）



先說說納卡地區的爭議。高加索位於俄羅斯、土耳其和伊朗3國之間，東邊瀕臨裏海；西有黑海，石油資源豐富；北部有北奧塞梯、印古什、車臣等；南部有亞美尼亞、格魯吉亞和阿塞拜疆三國，不過卻出現5個有主權爭議的政體，而納卡地區是其中之一。



納卡地區在傳統上、種族上和歷史上都是亞美尼亞人聚居的地方，可是整個高加索在上世紀初則被納入蘇聯版圖，蘇聯把納卡分給了當時的阿塞拜疆蘇維埃共和國，屬於該國的自治州。在後期蘇聯憲法允許當地居民投票決定想加入聯盟內的哪個共和國，結果居民決定重回亞美尼亞懷抱，但沒有得到蘇聯的尊重。



隨著蘇聯解體，加盟國紛紛獨立，納卡便由此成為亞美尼亞和阿塞拜疆你爭我奪的土地，紛擾不堪，令到以亞美尼亞裔人口為主的納卡地區發生起義行動，單方面獨立，成立不被承認的「阿爾察赫共和國」，與阿塞拜疆處於長期緊張關係中。



無論如何，現代的俄羅斯仍視高加索為不能失去的勢力範圍，特別是北高加索，俄羅斯與當地的反俄勢力鬥個你死我活，令北高加索變成武裝抗爭的溫床，當中以跟車臣的衝突最震撼世界。



在南高加索，由於亞美尼亞信奉天主教，在宗教上較靠近俄羅斯，獨立後一直在俄羅斯保護傘下生存，境內設有俄軍基地，同時又屬於由俄國領導的集體安全條約組織(CSTO)成員，並曾著手煽動南奧塞梯和阿布哈茲的分離勢力，對格魯吉亞進行抵抗，後來爆發令世界心寒的種族清洗。至於阿塞拜疆這個伊斯蘭國家，獨立後靠向土耳其，又受以色列軍事訓練，成為區內軍事強國，與俄羅斯愈行愈遠，增添高加索的地緣危機。



2020年納卡再起衝突，俄羅斯充當調停人，定立停火協議，更派駐維和部隊。但今次俄羅斯對衝突卻保持距離，原因明顯和烏克蘭的戰線有關。俄羅斯在烏克蘭的所謂「特別軍事行動」沒有預期般成功，令她損兵折將，的確有分身不暇之勢。不過，近年亞美尼亞逐漸轉向西方，這可能才是令俄國容許阿塞拜疆今次行為的主因。



至於歐盟，由於能源吃緊，產油豐富的阿塞拜疆現在成為歐洲重要石油和天然氣輸送管道走廊，因此對納卡衝突自然不敢多言。原本和俄羅斯是世仇的土耳其，這幾年經過和俄國在好些地區合作後關係變得曖昧，有時候雙方甚至願意修復歧見，這反映了在自身利益面前沒有永遠的敵人，在此情況下，亞美尼亞更形孤獨，儼如高加索的孤兒。



阿塞拜疆今次在拉欽走廊的行動可能只是小試牛刀，他們最大的期待是要逼使亞美尼亞在與伊朗接壤的邊境之上，建設由他們控制的贊格祖爾走廊(Zangezur Corridor)，作為阿塞拜疆的外飛地納希切萬(Nakhivan)和阿塞拜疆本體的通道，如這通道真的建成並由阿塞拜疆控制，這便會變相吞併了亞美尼亞部分土地，後者更這樣被土耳其和阿國包圍，而且可讓阿國在有大量阿塞拜疆族群聚居的伊朗北部滋長實力，伊朗對此又豈會坐視不理。



今次納卡衝突會否鼓動複雜的高加索其他地方有樣學樣，趁著大國受俄烏戰爭纏擾著，乘勢而起，使得該地區陷入更動蕩及大規模的戰爭，實在是未可逆料。







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