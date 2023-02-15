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在今次土耳其南部和敘利亞北部接壤邊境上的大地震，從多國前來的救援隊伍，大部分湧到土耳其災區進行救災，敘利亞北部災區的國際救援卻寥寥可數。當過了一星期土耳其救災工作仍未停止，而且傳來救出被困者的消息，反觀敘利亞那邊，人道組織「白頭盔」表示救出生還者已渺茫，呼籲集中資源處置被救災民，兩地差異反映了甚麼？



有傳媒不禁哀嘆，我們記得世上還有敘利亞人嗎？在千禧世紀展開第二個十年之初，中東地區爆發西方媒體所稱的「阿拉伯之春」，作為美國眼中的邪惡軸心國敘利亞，旋即捲入由多個反對派組織策動的革命中，很快便演變成內戰。雖說內戰，其實是場代理人戰爭，由西方支持的反對力量，和由伊朗及俄羅斯支持的阿薩德政府，兩者鬥得異常殘酷，不久亦孕育出令人聞風喪胆的「伊斯蘭國」。



至於敘利亞北部城市阿勒頗，即今次地震的重災區，原來也是內戰的重災區，反對派武裝曾多年控制這個古城，並視之為基地。阿勒頗是敘利亞第二個大城市，僅次於大馬士革，屬人類最早的定居點之一，位處於當年阿拉伯帝國的核心地帶「黎凡特」地區，而「伊斯蘭國」曾口口聲聲指要收復黎凡特建立哈里發伊斯蘭王國，阿勒頗便成為他們的兵家必爭之地。

（istock）



戰前阿勒頗居民一直享有的富庶和獨特的文化生活。土耳其東南部一帶的烤肉在土耳其最為有名，特別是加濟恩泰普(Gaziantep)，當地烤肉菜式(kebap)原來入了UNESCO名單，有「美食之城」美譽。但有一點我們可能不知道的，就是加海恩泰普的烤肉，會令敘利亞難民想起阿勒頗，兩地曾是一家，阿勒頗的烤肉也頗有名氣，如果沒有戰爭，那麼兩地人民便可以很開心談美食。



此外還有阿勒頗的橄欖樹，一般樹齡都擁有三、四千年以上，令到阿勒頗橄欖油含有獨特神奇的護膚作用，阿勒頗人喜歡用這些橄欖油製成手工肥皂，再加上月桂油，成為遠近馳名的阿勒手工肥皂，近年更在香港流行起來。據聞歷史上有埃及女王和敘利亞女王都有使用過這類肥皂，很多阿拉伯人相信阿勒頗肥皂可舒緩多種皮膚病。可惜多年戰火再加上大地震，已摧毀了不少當地特有的橄欖樹，進一步打擊他們的經濟。



曾是輝煌的名城阿勒頗，如今只餘一片廢墟、焦土，一切俱往矣。當我在土耳其時，當地友人安排我訪問一個從阿勒頗逃難至土耳其的家庭，他們租住了一間破舊不堪的房子，可謂是家徒四壁，因沒暖氣而令室內一片冰冷。



一問之下，他們在阿勒頗市中心本來經營超市生意，有店舖、也有不俗的大宅，怎知一場戰爭，店舖與房子都給燒光，唯有躲到村落去，怎知村落又落入「伊斯蘭國」手中。在他們的控制下生活如何？男主人告訴我，一夜之間周圍都插滿黑旗，但只要乖乖聽話仍能久延殘喘，怎知未幾又來了庫爾德族武裝，把「伊斯蘭國」打敗後，他們四處強搶民居，男主人感到無容身之地，家人生命也受威脅，無法不放棄老家逃命。



想不到阿勒頗居民從天堂迅速滑落到地獄，當中折磨不足為外人道。原本是大好家園，卻淪為內外慘烈撕殺的殺戮戰場。經過數年激戰，政府軍終於奪回阿勒頗大部份的土地，但和平是否會隨之而來？一位敘利亞朋友告訴我，盤據敘利亞北部的激進武裝組織，他們換了個身份，更換了旗幟，借今次大地震政府虛弱之際，再次蠢蠢欲動。而美國面對大地震也不欲放棄制裁的原因，正是希望加深老百姓的絕望境況後，向政府來個大反撲，迫使阿蕯德政權車毁人亡。



人禍可能比天災更可怕，而在多番天災人禍，可能快將阿勒頗這個名城從地圖和歷史上抹走。







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