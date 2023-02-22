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在俄烏之戰滿一周年之際，美國總統拜登突訪基輔，並與澤連斯基會面，表示仍會堅定軍援烏克蘭；另邊廂中國派出中央外事辦主任王毅到訪莫斯科，向俄羅斯提出中國版本的俄烏和平方案。兩個大國，一個主戰，認為向烏克蘭不斷送上先進武器，打敗俄羅斯才能獲得永久的和平；另一個則認為繼續打下去只會犧牲更多人命，應協助和談才是出路。



主戰或主和？已令兩大國互相指責，中美之爭在俄烏問題上引伸了另一條戰線，同時代表著俄烏戰爭下的分裂世界:西方vs全球南方(global south)，各爭話語權。



可是，我們有否留意，歐盟大阿哥德國在這場爭奪戰中左右不是人，並可能把柏林扯進代理戰爭中，損及國家利益。現在，在德國，就俄烏立場上，政府和人民的分歧愈來愈大，總理朔爾茨面對前所未有的壓力，主戰主和已由不得這個歐洲大國，完全喪失主導權。



（istock）



就好像早前朔爾茨要決定是否讓其他北約國家向烏克蘭輸出德國製造的豹二重型坦克，結果是「唔嫁又嫁」，本來有極大猶疑，但最終還是在美國及北約盟友的巨大壓力下去馬，自己派出十多部豹二坦克之餘，也讓其他北約成員國這樣做。



猶記得去年7月朔爾茨在國會面對外交委員會說，容許向烏克蘭輸出豹二坦克已觸及德國紅線，而且是危險的，因為這代表了德國被推向戰爭前線，直接對抗俄羅斯，這不僅擴大和加劇俄烏戰線，不利歐洲和平，而且德俄之間的對抗也會碰到歷史的傷痕。二戰時期納粹德國對俄羅斯人的蹂躪，後者至今未忘。



1942年150萬德軍進攻史達林格勒這個位於窩瓦河下游的俄羅斯名城，震驚世界的史達林格勒保衛戰終於打響了。如今這場悲慘戰役剛過了80周年，德國卻要打破戰後對俄採取修復關係的政策，特別是朔爾茨所屬的社會民主黨，一直主張與俄以和為貴，現在卻要選擇再次對敵，輸出豹二坦克這只會揭鬧歷史傷口，令原本反戰的俄羅斯人有可能改變態度，得不償失。



事實上，有不少德國人過不了心理關口，最近走上反戰之路，反對政府過度緊跟美國主戰政策，他們認為跟擁有強大核武的俄羅斯硬拼，只有雙輸，並將帶領歐洲再次走上世界大戰之途，過去兩次大戰早成為歐洲人的夢魘，呼籲唯有透過外交手段促成和談，來協助解決俄烏戰爭，這亦是調查所得的德國民意意向。可惜的是，朔爾茨人在北約，身不由己。



諷刺的是，德國民意雖主和，但德國媒體和政客一樣鼓吹加碼軍援烏克蘭，以為讓基輔戰鬥到底便可打敗普京領導下的俄羅斯，這亦是美國的最終目的。去年3、4月美國國務院和國防部在一次會議上力讚德國傳媒做得好，這不得不令人覺得奇怪，而德國由此大增國防預算，再度軍事化究竟是德國之福還是禍端？另方面德國經濟已陷入大衰退，老百姓叫苦連天。



最近美國記者赫什(Seymour Hersh)揭發北溪管道大爆炸背後元兇便是美國，迫使德國沒有退路只能站穩由美國領導的北約立場，同時加深德國依賴華盛頓的昂貴燃油供應。我們不禁問，戰爭最大的得益者是誰？不就是那些軍工產業及其與之有密切關係的政經精英們。



普京也不甘示弱，就在戰爭一周年，他在國情咨文中重復這場戰爭是由西方挑起的論調，俄羅斯反之變成受害者，不得不使用武力來力抗西方蠶食俄國利益，來合理化他入侵烏克蘭的戰爭行為，可憐俄烏兩國便有上萬子弟兵就此犧牲生命，一周年了，我們仍看不見停戰的曙光。



我們有否記著兩次大戰的教訓？一戰改變了世界秩序，舊帝國瓦解，反之給了新帝國崛起的機會，這就是美國和日本，同時孕育出德國納粹主義和意大利法西斯主義，由此舖出了一條通往二戰之路。那麼，俄烏戰爭又帶領世界通向何方？由澳洲學者Christopher Clark撰寫的《夢遊者》，書中有這樣的一番話:「1914年的這些主角們像是一群夢遊者，他們懸著一顆心，卻又視而不見，他們被自己的夢困擾著，卻沒有一個人睜開眼去看看，他們將帶給這世界怎樣的一場災難。」