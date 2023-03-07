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早前美國總統拜登會晤巴西新上任總統盧拉，直接要求盧拉向烏克蘭提供武器，盧拉斬釘截鐵表示，巴西不會參與戰爭，只渴望盡早停戰，並願能扮演調停的角色。就在中國提出俄烏和談方案之際，盧拉宣布將於今年年底與中國國家主席習近平見面。

盧拉的回應儼如向拜登刮了一記耳光，同時展示了非西方國家陣營中，一股新不結盟運動正在醞釀中。事實上，不獨巴西等拉美國家，從中東、非洲到中國及南亞和東南亞國家等，他們早已在俄烏爆發戰爭之初，持守中立態度，即使當中有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但仍然不向西方歸邊。

(AP圖片)

這令人想到成立於1961年冷戰時期的「不結盟運動」。在美蘇兩極世界中由於不想捲入當時大國的博弈，葬送自己的獨立地位，因此有近三分之二的聯合國會員，幾乎全是非西方陣營國家，倡議保持中立。

後來世界銀行與各地組織都逐漸流行用「全球南方」(the Global South)來形容參與不結盟運動的國家，取代沿用已久的「發展中國家」或「第三世界」等詞。該術語並非固有地指地理上的南方，南方國家被描述為新興工業化國家或正在工業化過程中，並且大多曾經歷被北方國家殖民的歷史。

去年10月，英國劍橋大學對137個國家/地區對西方以及俄羅斯和中國的態度進行了調查，結果有點出乎西方陣營意料之外，生活在西方以外的63億人口中，只有三成傾向西方，其餘的七成較傾向中俄，令南北之間就國際關係的民意距離，因俄烏戰爭進一步拉大，令世界愈見分裂。

不同背景的分析家對此有不一樣的見解。親西方的分析家認為世界正走向西方自由民主vs東方威權專制的兩極分化，而比較獨立學者則指出，全球南方用不同於西方的視角來看待烏克蘭戰爭，究其原因，正如印度外交部長S.Jaishankar在一次採訪中指出：「歐洲必須擺脫這樣一種心態，即歐洲的問題就是世界的問題，但世界的問題不是歐洲的問題。」

換言之，正當南方世界面對眾多的挑戰，諸如高能源價格、糧荒、貧窮、乾旱、超級通脹等，但西方沒有認真正視和共同尋求解決方法，現在西方卻反過來要求南方國家歸邊加入制裁俄羅斯，再一次無視他們所承受的後果，而過去三年疫苗爭奪戰更殘酷暴露了西方的自私自利，完全漠視南方國家的需要。

西方可以「在需要的時間內」維持戰爭，因為他們擁有財政資源和資本市場，但全球南方並沒有同樣的奢侈。為歐洲安全的未來而戰可能會破壞整個世界。

此外，殖民歷史的痛苦經歷也令到全球南方對過去的西方殖民者持質疑態度，質疑他們利用俄烏戰爭重組和加強西方的聯盟力量，結果戰爭肥了西方軍方商，南方國家的經濟卻受到不成比例的沉重打擊，正所謂以前的殖民舊傷未愈，而現在的新冷戰又給他們新的傷害。因此，鑑於歷史，我們能責怪他們嗎?

2023年2月18日，在埃塞俄比亞舉行的非洲聯盟首腦會議上，烏干達外交部長Jeje Odongo說：「我們被殖民了，並原諒了那些殖民我們的人。現在殖民者要求我們成為俄羅斯的敵人，俄羅斯從未殖民過我們。這公平嗎？他們的敵人就是他們的敵人，我們的朋友就是我們的朋友。」

美國政治經濟學家埃德勒(David Adler)認為，國際社會在俄烏戰爭上的分裂，其實已無關左右派或東西方之別，而是已開發國家和開發中國家之間的分歧，這即是南北的分野，而俄烏戰爭使這種差異或鴻溝更加明顯，部分由於其自身的歷史，部分則出於經濟現實，全球南方將多極世界視為更可取的結果，在這種情況下他們的聲音才更有可能被聽到，全球地緣政治將由此有重要的變化。











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