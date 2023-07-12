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《容我世說》今年三月英國國防部證實，他們將向烏克蘭提供被聯合國視為大殺力武器的貧軸彈，多年來國際社會呼籲禁止使用此遺害至深的武器，並對英國作出批評之際，美國又表示已決定提供烏克蘭集束彈，該武器一樣有深遠的後遺症，有百多個聯合國成員禁止使用。不過，英美卻廻避貧軸彈和集束彈的傷害性，特別是英方，指貧軸彈具安全性的常現武器，這當然是個大謊言。



美國早在1991年第一次在伊拉克使用貧軸彈，03年再次使用此等非人道兼含核元素的殘酷武器，我當時正在伊拉克南部巴士拉採訪，這是受貧鈾彈影響最深的地區。我專程跑到醫院，與醫護人員談到貧鈾彈的遺害，他們氣憤告訴我，美國在03年伊戰中，不僅繼續使用貧鈾彈，更用上其他具毒害的武器，例如白璘彈，輻射揮之不散，污染了伊國的泥土、河水，空氣。



一名醫生表示，91年戰爭人道遺害未解決，03年的一場戰爭，進一步深化遺害，使他們這些醫者疲於奔命。他又說，03年貧鈾彈帶來的後遺症在往後的三至五年間，便會陸續湧現。果然不出所料，伊拉克一步一步邁向毒氣國家，畸形兒和癌病患者數目標升。美國一份國防報告承認，在02年至05年間，美軍向伊拉克共投放600萬枚貧鈾彈，數目之驚人，其摧毀性可想而知。



伊戰不僅令伊拉克面對貧鈾彈的遺害，成為癌病之國，國民身體逐步受到蠶食，聯合國亦已警告，伊拉克將有四分之一人口受癌病折磨；而在另一方面，美軍也傷亡慘重。當然，其數目遠遠不及傷亡的伊拉克人。但，美軍所承受的痛苦，很難用數目來衡量。原來，有美軍亦在伊國受貧鈾彈幅射影響，回國發病，被指為「波斯灣症候群」。



多年前美國有部紀錄片叫《戰爭的身體》，就是從記錄一名在伊拉克作戰受傷回家的年輕美軍楊多瑪(Tomas Young) ，他讓他的身體說明一切，同時也反映美國國民對戰爭的省思。楊多瑪在戰爭中一次爆炸，令下半身嚴重受傷癱瘓，受併發症之苦。他再回望同袍，死的死，傷的傷，還有精神創傷，而伊拉克人也不好過，迫使他無法不問一句：當初為何而戰？合法性在哪裏？





走到人生盡頭的楊多瑪，公開表示放棄無望的治療，讓身體自然死去，同時亦讓人好好看他這一具身體，充滿戰爭傷痕的身體，它的消失本身已是一種聲明(statement) 、一種控訴。



伊戰十年過後，有當初因愛國而參戰的美軍，陸續覺醒，楊多瑪便是一例。他以死作控訴，往後將有更多戰爭的身體，暴露在世人面前。伊戰今年剛過了二十個年頭，而在2003年單人匹馬勇闖伊拉克的美藉獨立記者Dahr Jamail，他重返伊拉克，並寫成鲜少有主流傳媒提及的報告，當中有幾個觀察重點，勾勒出伊戰的後遺症，值得我們關注。



最使我揪心的，就是Dahr傳來的一張圖片，圖片中是一個「三頭六臂」的嬰兒。要知道，這不是個別基因異變的例子，而是不少伊拉克母親不得不面對的殘酷現實，就是愈來愈多胎兒受到貧鈾彈幅射影響，不是早產或夭折，就是變成畸形兒。



其實，如前述的91年第一次波斯灣戰爭，美國向伊拉克投下大量貧鈾彈，數年後承受苦果的畸形兒慢慢出現，他們還身患各種奇難雜症，父母面對此情此景，痛不欲生，跟著是03年所造成的後遺症，足以令伊拉克這個國家一病不起。這都是活生生的例子，看你是否願意去聆聽，又或相信英美的一套謊言，指大殺傷力武器沒有多少殺傷力，但事實已證明一切。

《資深新聞工作者/戰地記者 張翠容》



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