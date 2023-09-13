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被視為重要國際經濟合作論壇的20國集團峰會，剛於本月10日在印度新德里結束。印度成為今屆的主辦國，爭議也特別多，首先莫廸政府早於數個月前，便開始大規模清斥首都各處的貧民窟和驅趕露宿者，明眼人一看便知，這舉措是為了峰會而企圖大力粉飾市容，印度貧民大聲質問，這個峰會不是來解决人民經濟的問題嗎？為何現在竟然倒過頭來，為我們製造更多的難題？！



印度貧民問得好，有不少評論早已指出G20一直以來無所作為，今屆更是令人失望，來參加峰會的各國領導人根本沒有認真商討世界目前所面對的各種經濟挑戰：如何正視疫後民生復甦進展、氣候變遷對窮國的衝擊、通脹和滯脹及債務危機、貧富距離愈見拉大造成社會動蕩等等，就這一切峰會都沒有交出任何解决的方案，只顧大玩地緣遊戲，究竟他們考慮的是全球人類的福祉，還是當權者的利益？



諷刺的是，個别國家的當權者連自己人民的利益也輕視之，例如印度總理莫廸，他只管把其國內的貧窮現象掃入地毯底，實行眼不見為乾淨，這種嚴重侵犯人權的行為，還未說他對穆斯林社區近年頗為明目張膽的歧視和打壓，其他G20領導人對此默不作聲包括拜登，反而急不及待要向莫廸示好，爭相拉攏印度這個印太地區有重要戰略地位國家的結盟。



大家有否留意到，莫廸所坐的位置面前那張國家名牌寫上Bharat代替India，中文譯作婆羅多或巴拉特，這是古印度的原名，當時的古印度涵蓋整個南亞次大陸，因此莫迪這個舉動除了在國內引發更改國名的爭議外，這同時亦挑動了周邊國家的神經，他們猜疑莫廸欲做南亞的霸主，甚至潛藏向外擴張的野心。



事實上，莫迪近年的表現也的確讓人感到他自視為「全球南方」的領頭者，而美國也樂見其成，希望利用印度來對抗中國的意圖早反映在他的策略上，君不見今次峰會就俄烏戰爭的聯合聲明，言詞比去年弱化了不少，不再直接批評俄羅斯侵略烏克蘭和提及制裁之事，這明顯是要遷就印度在此議題上標榜其中立的立場，畢竟莫迪不僅沒有跟隨西方制裁俄國，反之大佔俄國低價石油的平宜。



莫迪近年表現的確讓人感到他自視為「全球南方」的領頭者，而美國也樂見其成。(AP)



至於其他的聯合宣言，一樣言之無物，流如泛泛之談。就有關影響全球的氣候災難，只輕輕帶過如何減少化石燃料，卻缺乏具體的解决行動計劃，更不消說目前有80個國家因債務危機無法應付氣候問題。本來之前有人提出抽取全球最為暴富一群的富人稅，作為緩解因貧富懸殊而導致所有不公問題的浮現，包括債務和氣候不公，但峰會對此繼續保持沉默。



眾所周知，疫情令到暴富和暴貧都在上升，世界貧富不公已到歷史高位，G20完全不願觸踫富人稅的方案，其實只要從極富中多抽取那怕是幾個百分點的稅收，已經可以大大提高公共投資如醫療教育等，甚或舒緩全球饑餓問題。但結果峰會只在誇誇大談其最新項目「中東—印度貿易走廊」，如何集資？誰都不能說得準。



現在我們看到的是，世界尤如多盤棋局，盤上的棋子遊走多個棋局大玩地緣結盟遊戲，究竟這正在為人類重塑一個怎樣的多元秩序和多極世界，是破壞還是建設？不過，我們肯定的是，G20這個本是為了防止類似97亞洲金融風暴的重演，讓各佔一半的發達國家和發展中國家成員，可以就國際經濟議題進行對話而成立的論壇，成立以來證明「姿態多於實際」。如果今次習近平的缺席不只是例外一次，那麼，這個組織沒有了中國，又將會往何處走？







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