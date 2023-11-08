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以色列在加沙屠城，引來全球一場波瀾壯闊的挺巴運動，有人不自覺把猶太人、錫安主義者和以色列人全劃上等號，這是非常危險的。事實上，猶太人不一定是猶太教徒，更不用說會自動成為錫安主義者。翻查歷史，錫安主義在19世紀崛起時，有不少猶太人並不支持，至今也是。至於以色列人，所指的是持以色列國籍的人，當中也有阿拉伯裔和其他族群。錫安主義者追求以色列在整個巴勒斯坦建國，成為純猶太人並信奉猶太教的國家，屬猶太教原教主義者。

在此，我們可以看到，宗教的民族化和國族化，以及意識形態化，再加上利益的角力和背後大國的地緣博弈，令原本以色列立國這個政治行為被抹上濃濃的宗教色彩，以此合理化以色列國的存在，導致長達75年的地區衝突，令大眾難以分清楚猶太人、錫安主義者及以色人三者之間的異同，當不滿以色列時，便容易也把情緒發洩在猶太人身上。可是，在群情洶湧下，我們更應保持理性。

有媒體報道指，歐洲因今次加沙危機，令反猶主義重現，有些歐洲國家如法國等排猶事件暴增。雖說這個反猶標籤現在也被以色列和錫安主義者濫用，把所有批評者打成反猶人士和恐怖主義同情者，但當中亦的確有人為此襲擊猶太教堂和歧視猶太人。我留意到，社交媒體包括華人圈，愈來愈多視猶太人作為一個民族來醜化，並翻炒過去猶太人欲操控世界的陰謀論，從而湧現仇恨言論，實在不可取。

外界往往將猶太人、錫安主義者和以色列人劃上等號。(AP)

受害者成加害者，不自我警醒、不汲取歷史教訓，結果把自己變成眼中的敵人。在人類黑暗歷史不斷輪迴之際，人道主義是我們最後必須堅守的防線，才能點亮一線曙光，讓我們不至於絕望。事實上，在這淌血的巴勒斯坦土地上，猶太人和巴人不一定是世仇，而我在聖地多年的採訪，也曾見證兩個民族為和平付出過的努力，共同推動和平運動，滋養出人間友愛，默默地、慢慢地，在散播和平種子。他們的工作，在國際傳媒的聚焦光以外。

歐法(Orfa)與希維雅(Sylvia)，多好聽的名字。她們從美國移民以色列數十年，到現在快要接近70歲了，如銀絲的白髮，飄於呼呼寒風中。每天清晨六點多，她們便結伴跑到不同的以色列檢查站，觀察人權狀況。「和平的女兒」(Daughters for Peace)、「女性為人權」(Women for Human Rights)……想不到，以巴地區的女性，勇敢地站在和平運動的前線上。

那個早上，我的臉被寒風打得赤痛，雙手僵硬得不能張開，但她們拿著照相機、筆記簿，站在檢查站上，一站就好幾個小時。歐法對我說：「我們在這裏，不是要針對軍人，而是不要讓他們犯錯，即使執行任務，也可以禮待人。畢竟，他們年輕啊！活像我的小孫兒，他們就是我們的孩子。我們這副老骨頭，要站在這裏，看守他們、守護他們……」巴人見到她們，也感到欣慰，有甚麼怨氣，一一向她們申訴。有人做判官，從中化解了檢查站上多少的衝突。

「我們比巴人有特權，我們必須先踏出第一步，伸出我們的友誼之手。」杰若米這樣說。杰若米是「拉比為人權」一員，不過，他比其他成員更為積極，主動跑到巴人地區打招呼。一頭金色捲曲長髮、一把鬍子、一個大肚腩，巴人小孩子看到他，可能覺得奇怪，他是我們的敵人？還是天上使者？聖誕老人？

杰若米張開他的雙手，為這些孩子創建了一所學校，就在垃圾山上，孩子第一次嘗到讀書的滋味。垃圾山附近的巴人居民，也向杰若米道謝，由於他的努力，他們終於有了一條電線，雖然不足，卻為他們帶來了一點光明。嘩啦、嘩啦……杰若米在學校一出現，小孩子搶著跳到他懷裏、騎到他肩膊上、扯他的鬍子、吻他紅紅的臉龐。「他不是敵人、使者、聖誕老人，他是好拉比、好老師……」孩子七嘴八舌說著感受。好一幅溫馨、美麗的圖畫。

一個晚上，在耶路撒冷舊城一間酒店內，一位以色列人、一位巴勒斯坦人，他們擁抱在一起，為他們遇害的親人，痛哭一番，然後向對方說：「我感受到你的痛苦。」、「只有放下仇恨，才可以打破暴力循環，才可以阻止更多家庭失去摯親。」



「父母圈」(Parents' Circle)創辦人蘿比以最沉重又溫柔的聲音，道出以巴雙方無法承受的傷痕。和解，是唯一的出路。來自南非的蘿比，她二十多歲的兒子大衛在年前服役時遭巴人激進組織殺害，失去摯愛，令她陷入了一段黑暗的日子。她不斷問：「為甚麼？為甚麼？」

反戰示威在以色列國內多個城市蔓延，民眾持續要求停火。(AP)

可是，這個地區永遠問不出一個所以然。但有一點，她知道她不是唯一的受害者，推己及人，她想到巴勒斯坦自治區也有像她一樣的受害家庭，體會到他們同樣的痛苦。為了阻止更多悲劇上演，她首先從以色列出發，尋找其他的受害家庭，成立「父母圈」，組織慰問團到西岸。西岸的巴人受害家庭覺得奇怪，心想：「他們的子女被我們巴人殺掉了，為何他們沒有恨我們，反而前來慰問？」

巴人家庭大受感動，明白寬恕才是出路，了解到以色列老百姓也一如他們面對傷痛，巴人激進組織必須停止以暴力打壓無辜以色列人。於是他們也加入了「父母圈」，共同推動和平。在我面前，蘿比擁抱著一位巴人朋友蘭達，但蘭達的哥哥卻在以軍槍下喪生。如何是好？她們不約而同回答：「我們更應靠近些，毋須親以色列或親巴勒斯坦，我們所親的、所支持的，是和平，這是我們共同的目標。」

可是，愈來愈右的以色列政權，不斷扼殺兩個民族聯手的和平運動，但他們仍沒有放棄希望，近日在以色列各城市已湧現大批呼喊停火的示威者，他們要用選票向內塔尼亞胡說不。







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