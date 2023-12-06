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一年一度、今年已第28屆的聯合國氣候峰會(COP28)，正在11月30日至12月12日期間舉行，但今屆東道主阿聯酋本身卻充滿爭議，事前有不少環保及勞工組織抗議及力圖阻止由該聯合酋長國的杜拜主辦。對，這也的確不無諷刺，當峰會目的之一是終止使用化石燃料，但今年卻選擇在全球十大產油國之一的國家舉行，而且大會主席賈比爾(Sultan Ahmed al-Jaber)是阿布扎比國家石油公司(ADNOC)主席，這自然令到COP28更具諷刺性。

早前已有報道指，ADNOC這家石油公司每天可抽取270萬桶石油，並計劃在2027年之前產能要翻一番。如是者，COP28由賈比爾做大會主席，難怪使得爭議聲進一步擴大。此外，BBC最近取得一份洩漏文件，指阿聯酋欲利用COP28這個國際場合，計劃與15個到訪杜拜的國家達成石油和天然氣交易。雖然賈比爾極力否認，但已為今年氣候峰會蒙上陰影，場外示威不絕。

今屆聯合國氣候峰會主席，竟由阿布扎比國家石油公司主席賈比爾擔任。(AP)

事實上，前來參加COP28的石油公司游說團體和人士也特別多，至少有2456名游說者，數量差不多是去年的四倍，令人咋舌，他們來自包括蜆殼石油、道達爾和埃克森美孚等公司。這讓我聯想到以色列總理內塔尼亞胡在今年9月聯合國大會上，興致勃勃講解他的新中東計劃中，那條把海灣產油國串連到以巴地區直出歐洲的油田管道。石油，始終是中東的主要命脈、致富之道，哪個中東土豪願意放棄？

因此，她們看著以色列狂轟濫炸加沙地帶，想到自己的利益、軍事化與化石燃料之間的密切關係，那麼，又怎會以石油來阻嚇以色列的軍事行動？她們對加沙危機動口不動手的背後原因，一目了然。

在COP28會場，聯合國秘書長古特雷斯呼籲：「只有我們最終停止燃燒所有化石燃料，才有可能實現1.5℃的（升溫）上限⋯⋯」他的聲音尤如空中樓閣，何況俄烏戰爭未完，影響歐洲燃料供應，最環保的德國向現實低頭，帶頭返回煤炭原油發電，其他歐洲國家跟隨，過去碳中和的努力，大受削弱。

與此同時，海灣產油國家在經濟轉型過程中，還是繼續吃她們的「老本」，而支撐起她們石油財富的，竟然就是她們國內的外勞，其外勞人口龐大到可以佔上國家總人口的八成。這些海灣國家，非常普遍的現象是本地人躺著也能過上奢侈生活，反觀外勞受盡剝削，而且十分猖獗。

外勞在海灣地區從事厭惡性和危險工作，卻完全得不到合理對待和法律保障。(AP)

去年卡塔爾主辦世界盃，在全國歡慶之時，不少媒體反而聚焦該國聲名狼藉的勞工剝削議題。不僅卡塔爾，其他海灣國家亦然，阿聯酋也不例外，今年COP28場外來自世界各地的示威組織中，有勞工和人權組織便借機提出海灣外勞的問題。意外的是，「人權監察」(Humam Rights Watch)過去九年被阿聯酋禁止入境，今年竟獲批准。

人權監察代表在COP28會場隨即指出海灣地區的外勞人權糾結，可歸咎於盛行於該地區已久的卡法拉制度，英文叫Kafala System，而Kafala一字在阿拉伯文裏有代理人、贊助人的意思。該制度規範了外勞和僱主之間的關係，僱主為外勞的「贊助人」，而外勞則完全歸屬於其「贊助者」，前者任由後者安排和使用，活像現代奴隸制。

海灣外勞主要來自南亞、菲律賓、印尼、巴爾幹半島和非洲，中國外勞亦有不少，他們從事各種厭惡性和具危險性質的工作，卻完全受到不合理對待和法律保障。即使近年沙特阿拉伯和卡塔爾等國做些門面改革，卻不全面又沒有確實執行，招來國際一片譴責聲音。由於杜拜為今年COP28舉行之地，特別惹火，外勞爭議隨著化石燃料的廢存爭議一併爆發出來，這同時也值得大家深思：一個半封建的產油地區，如何和世界資本主義的互相依賴下，人權與和平怎樣成為最大的犧牲品？







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