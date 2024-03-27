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俄羅斯音樂廳遭恐襲致百多人喪生，全球震驚，沉寂一時的「伊斯蘭國」(ISIS)突然鹹魚翻生，再次成為大家的焦點，因該組織第一時間承認責任，而美國亦立刻把矛頭直指他們，西方媒體隨即大肆分析ISIS和俄羅斯之間的恩怨情仇。可是，普京卻不對這種論述賣帳，在沒有具體證據下，堅持烏克蘭是背後黑手。

就此，消息變得非常混亂，一方面西方世界鋪天蓋地言之鑿鑿揭開ISIS中的駐阿富汗分支——「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISKP，或ISIS-K）和俄羅斯積怨的背景，認定恐襲乃是由他們所策劃的行動等等；另方面俄羅斯則不斷放出消息，合理化他們對烏克蘭的揣測，為普京加大在烏克蘭之戰鋪路。有西方撐腰的烏克蘭當然不甘示弱，和俄羅斯互相挑戰彼此的說法，以圖影響國際輿論。

究竟真相是甚麽？相信日後會慢慢浮現，一如北溪一號大爆炸，總會有媒體調查追蹤相關資料，即使真相暫未能見天日，至少可讓我們有個合理分析。不過，今次俄羅斯發生20年來最大規模的恐襲，作為特務頭子出身的普京，事前竟然全不知情？

俄羅斯音樂廳遭恐襲，幕後黑手是誰仍未能確定。(AP)

老實說，俄羅斯情報機關不下於美國的中情局、英國的軍情六處，而以色列的穆薩德所能掌握的情報準確程度，更是首屈一指。因此，這令我不期然想到去年10月7日哈馬斯對以色列的突襲，怎麼穆薩德可以完全收不到消息？事發後有不少人對此表示懷疑，乃是合情合理。而俄羅斯恐襲至今亦存在不少疑點，有待逐一拆解。

先說哈馬斯突襲所引發的疑點。去年12月《紐約時報》已率先披露，他們從一份絕密檔案中得知，美國中情局甚至埃及情報部門，在事發前一早獲得哈馬斯擬好的恐襲計劃，而這情報相信是來自哈馬斯最高層，因其準確程度令人驚訝，美埃兩國甚至目睹過哈馬斯如何按計劃進行了大規模相關的高級別訓練演習。

美埃兩國曾就此立刻通知以色列，並發出警告。換言之，以色列情報部隊伍一早從美埃兩國那邊獲得了10月7日哈馬斯襲擊的全部行動計劃，而我合理懷疑穆薩德可能比中情局更早得知這計劃。事實上，他們一直密切監視哈馬斯的一舉一動，作為佔領者，以色列是否更有優勢偵察到被佔領者的異常舉動呢？

有報道指，以色列當局在哈馬斯襲擊前已獲知計劃；圖為以色列總理內塔尼亞胡。(AP)

可是，以色列方面卻給予我們荒謬的解釋。他們表示，當得到這份計劃時，細看後認為行動太過複雜，有感哈馬斯未有能力操作而掉以輕心，才給予哈馬斯一年時間進行籌備和特訓。以方這種解釋不是讓我們很難以置信嗎？問題是，以色列不僅掉以輕心，沒有採取反制措施，更在哈馬斯施襲前夕，削减以色列南部的軍力。

根據《紐約客》資深記者西摩．赫什(Seymour Hersh)的報道說，在襲擊發生前幾天，駐守以色列南部的軍事當局，在內塔尼亞胡授意下，把部署在當地的三個陸軍營地（每個營地約有800名士兵，一直用來保護以色列與加沙接壤的地區）中兩個營地的1600名士兵，調到約旦河西岸附近舉行的「住棚節」執勤，以加強在該地的軍力。

我們不禁質問，留守以色列南部就只剩下800名士兵，負責守衛加沙地帶和以色列南部之間51公里的邊境，這意味著南部的以色列公民在10到12個小時內，完全缺乏軍事保護，他們只能自生自滅，這是多麼不符合邏輯啊！

哈馬斯去年10月7日突襲以色列南部，以色列的坦克形同虛設。(AP)

更有不符合邏輯的，就是以色列還決定讓其引以為傲的8200訊號情報部隊在恐襲前停止執勤。這意味著甚麽？在毫無情報監察下讓哈馬斯自由行。當突襲行動開始，以方未能迅速回應，在驚恐中，以色列坦克和直升戰機便不分青紅皂白向平民區開火，進一步增加以色列的死亡人數。

在這情況下，有關10月7日恐襲的陰謀論滿天飛，但其中的陰謀論也不是無的放矢，究竟這是內塔尼亞胡的始料不及，還是順水推舟，企圖獲取世人同情及一個最佳藉口，向加沙巴人大開殺戒，並一口把加沙吞併？我們也可以用這個邏輯來分析今次俄羅斯恐襲嗎？可憐平民百姓，只是政客們政治棋盤上可犧牲的棋子。







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