以色列伊朗的明槍與暗箭

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大家有沒有聽過或看過2020年一齣間諜劇《德黑蘭行動》？故事解構以色列特工如何潛入伊朗進行破壞、暗殺，雖說是劇集，卻反映了以色列和伊朗在現實中長久以來鬥個你死我活的諜網情報戰，最近更因哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺，令全球嘩然，人們再次好奇這兩國在情報上的較量，是否已分勝負？正所謂明槍易擋，暗箭難防，偏偏大國之間的較量愈益依靠情報這一「暗戰」。隨著科技發展，情報戰所涉及的技術，亦超乎一般大眾的想象。

伊朗在過去雖不時成功清剿以色列的情報網，但仍抵償不了近年有重量級人物包括政治和軍事人物頻頻被暗殺，還有核設施也被以色列多番偷襲。今次連哈尼亞這位外賓亦遭不測，他怎樣被暗殺，至今仍眾說紛紜。無論如何，伊朗被以色列狠狠地打了一記耳光，卻沒有立刻採取報復行動，等待了好一會，而在報復之前則和以色列打了一場心理戰，意欲何為？

哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭被暗殺，怎樣遇害至今仍眾說紛紜。(AP)

事實上，伊朗近年除面對以色列這個外患外，更面對嚴重的內憂。伊朗社會內部分裂愈見擴大，神權受到質疑，令美國和以色列有機可乘加強滲透，我們所俗稱的「奸細」，在伊朗可能已存在於各階層，從哈尼亞事件明顯反映領導高層內有「內鬼」。為免報復策略和部署曝光，是否有需要先清除內奸？

有伊朗人向外透露，目前伊朗社會草木皆兵，人人自危，捉奸行動尤如獵巫，大大影響了老百姓的生活。而伊朗高層商討對策，也只限於幾個最高領袖之間，並在嚴密保安下秘密進行，盡量做到密不透風，令外界只有不斷猜測，以色列亦不斷放出情報——狼來了！狼來了！

我過去幾個月出入中東地區，難免和當地人談論到加沙情況，還有中東國家的反應。伊朗和以色列沒有接壤，都是靠著黎巴嫩真主黨和以色列直接在邊境交手，還有敘利亞、伊拉克和也門胡塞武裝，巴人靠著她們還擊以色列，其他阿拉伯國家則作壁上觀。伊朗和她的盟友肯定和以色列勢不兩立，但問題是，她們現在就想來一場第六次中東大戰嗎？不是不想，而是按她們目前的實力，根本未準備好。

得到美國的支援，以色列的核科技和軍事科技在中東地區鶴立雞群。(AP)

可是，哈馬斯去年不動聲色在10月7日向以色列發動殘酷的突襲，伊朗和真主黨等盟友皆措手不及，被迫提早為哈馬斯披甲上陣，心裏卻不是味兒。一位資深中東記者告訴我，伊朗的計劃原本是先發展好核武，有了這震懾武器，才向以色列出手。而以色列其實早是核武國家，在美國大力支援下，以國核科技和軍事科技固然在中東地區鶴立雞群，其信息情報科技更是全球沒有多少國家能及得上。

因此，這就是為何以國情報機關穆薩德如此令人聞風喪膽，其暗殺技倆如此高科技及精準，其中「定點清除」手段，都讓我們見識過其威力了。以國在伊朗境內刺殺伊朗核科學家穆赫辛．法赫里什德的精準方式，令世界嘩然，但法赫里什德不是首位伊朗核專家被定點清除，這手段已被以色列頻繁使用，做到不宣而戰、不教而誅。

不少西方國家爭相仿效，大家看上這「暗戰」比「明戰」好用，互相在暗戰上的鬥爭更為劇烈，愈趨白熱化，當中無人機技術在隱蔽衝突中扮演關鍵角色。這種國家恐怖主義在以色列和伊朗之間不斷擴大，從清除重要人物和軍事設施，擴展到社會民生及經濟領域，如港口、企業、信息系統，一一成為攻擊目標，並外溢到周邊地區。

利用無人機襲擊敵國，在現代地緣衝突起關鍵作用。(AP)

總括而言，伊朗在中東地區雖是大國，無論在人口、土地面積和軍事規模上本應將以色列比下去，但不要忘記，以色列背後有美國這個高科技大國撐腰，令以色列擁有最高效的情報能力和最先進的武器裝備，加上美國肆意可用的制裁手段，令伊朗倍感壓力。

不要忘記，在伊朗和阿拉伯土地上，還有庫爾德族群，他們分布在伊朗、伊拉克、敘利亞和土耳其，諷刺的是，他們為求生存，靠向美國和以色列，而伊拉克北部的庫爾斯坦，早在2003年伊戰中協助美國作戰，自此成為美以兩國在中東的情報中心，敘利亞的庫爾德地區更設有美軍基地，令美以的中東情報網絡戰如虎添翼。因此，這解釋了伊朗面對以色列，總是步步為營，靜待時機。







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