報復戰背後，黎巴嫩之殤

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當大家等待伊朗向以色列報復哈馬斯領袖哈尼亞之死時，最近黎巴嫩真主黨和以色列的衝突卻不斷升級，兩國炮火你來我往，而且其規模前所未見，令國際社會非常擔憂這會否引發地區性全面戰爭。此刻我們恍然明白，原來哈尼亞之死的報復戰已由黎巴嫩開始。那麼，伊朗何時出手？又或和以往一樣，由她的代理人出手便是了？

一般評論總認為真主黨乃是伊朗的代理人，由後者向前者提供武器並代為出征，即伊朗出口，真主黨出手。可是，實情就是這樣嗎？真主黨受伊朗軍援沒錯，但真主黨也不是每次受命而為，在很多時候，她的出擊背後也有其原因和計算，亦不一定和伊朗有關。要知道，黎巴嫩與以色列之間，都有著她們糾纏不清的新仇舊恨。

黎巴嫩境內有雪山及度假村，故有「中東瑞士」之稱，旅遊業曾經蓬勃。(AP)

曾幾何時，瀕臨地中海的黎巴嫩，乃是個繁榮浪漫的國家，有「中東瑞士」之稱。可是，自以色列立國後，這個阿拉伯共和國便被深深捲入了以巴衝突之中，早年由阿拉法特領導的巴勒斯坦解放組織，更在黎巴嫩塑造他的國中之國，在上世紀70年代末80年代初引爆了第五次中東大戰，又稱「黎巴嫩戰爭」，之後以色列佔領南黎巴嫩。

上述戰爭，深深刻藏在每個黎巴嫩人記憶裏，說穿了，其實也是一場以巴衝突外溢的代理戰爭。雖然以色列佔領南黎15年後，於90年代中撤出，但黎巴嫩人認為並不徹底，至今在南黎仍有領土紛爭。

1982年6月，以色列的坦克駛入南黎巴嫩。(AP)

事實上，南黎注定是一塊是非之地，東面和敘利亞戈蘭高地接壤，其餘邊界則與以色列相連，以色列北部的加利利內海正好與南黎遙遙相望。1982年以色列入侵南黎時，除要剷除當地的巴解組織外，便是以保衛加利利海以北地區安全為由，發動「加利利和平行動」。戰爭即和平，和平即戰爭，聽來真弔詭和諷刺。

此外，南黎有一條利塔尼河(River Litani)，亦是該地區的禍端，因為它是南部重要的水源，各方勢力都想控制它。不過最令黎巴嫩人憂心忡忡的，卻是早年猶太復國主義領導人曾宣稱以色列的真正邊界遠至利塔尼河。因此，不少專家已指出，以巴如要談和約，同時也必須處理以色列在南黎和戈蘭高地的佔領問題，這才令到中東和平非常辣手。

換言之，黎以兩國之間的衝突已有48年之久，而1982年的戰爭，同時孕育了真主黨的出現。或者可以這樣說，真主黨在內戰中萌芽，然後在以色列佔領黎巴嫩期間壯大，並在窮人的支持下，竄升成為一股不可忽視的政治力量，他們自視為抵抗以色列的穆斯林愛國武裝組織，後來發展成有議會代表的合法政黨。

在美國和以色列眼中，真主黨屬於恐怖組織。(AP)

不過，美國和以色列則標籤真主黨為恐怖組織，必須除之而後快。如是者，以色列和真主黨未有因第五次中東戰爭結束而終止衝突，接著過去多年間，真主黨還有多場和以色列有關的大大小小戰爭，例如2006年發生第二次黎巴嫩戰爭，這是真主黨和以色列國防軍之間發生的軍事衝突，當時以色列甚至不惜一切攻擊貝魯特民用機場，為人所詬病。

不要忘記，黎巴嫩不是一個以伊斯蘭為主的阿拉伯國家，其人口有一半為各派系的基督徒，和穆斯林及真主黨一直互相抗衡，結果是，黎巴嫩這個複雜的小國，遭連場戰爭拖累加上派系政治內鬥，還有受敘利亞難民問題衝擊，到2020年更發生了貝魯特港口倉庫大爆炸，徹底把黎巴嫩拖垮，由「中東瑞士」變為失敗國家。

2020年發生的貝魯特港口倉庫大爆炸，將黎巴嫩的經濟拖垮。(AP)

雖然如此，今次真主黨向以色列發動的復仇之戰，軍力明顯比前有所增強，而覆蓋的範圍已不僅在邊境地區上。但是，現在面臨的戰爭風險恐比2006年更大，因黎巴嫩已接近破產邊緣，社會不穩，而以色列亦不斷攻擊黎國的基礎設施，令民生進一步受影響。其實，以色列的經濟又何嘗不受衝擊？

真主黨曾承諾如以色列停止加沙戰事，便跟著停止向以色列的報復行動。可是，以哈今輪和談不見樂觀，使得不確定的中東局勢繼續牽扯全球的神經。







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