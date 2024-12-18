戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

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當敘利亞改朝換代之際，以色列立刻先攻入敘方的戈蘭高地奪地，再轟炸該國其他地方，指稱只針對軍事設施，後來連海艦也不放過。經過十多天的襲擊後，敘利亞已幾乎喪失了九成國防能力，但最慘的是，當以色列控制整個戈蘭高地後，即等於控制了敘國的水源。水源是求生命脈，在以沙漠為主的中東地區，歷史上不斷上演一幕又一幕的水資源爭奪戰，而以色列最深諳此道。

以軍轟炸敘利亞多處地方，並擊沉其海軍艦艇。(AP)

因此，早前內塔尼亞胡宣稱戈蘭高地乃是以色列不可分割的土地，並通過法案增建猶太殖民區，目的除提高猶太人人口在高地的比例外，同時也是霸水源的重要手段。約旦河西岸本是巴勒斯坦人自治地區，以色列不理國際法，在西岸不停興建殖民區，據統計至今已有150個殖民區，共有3000多戶70萬猶太人口，今年3月再通過預算，將在西岸加建更多殖民區，共可多收約3000多個猶太家庭，而這些殖民區全部都是圍繞有水的地方建造，把西岸的水資源全都擁抱到懷中。

再看看戈蘭高地，它本是位於敘利亞西南邊境的庫奈特拉省，屬於一塊狹長多山的高地，總面積1860平方公里，是敘國最理想的制高點和天然屏障，可以居高臨下俯視以色列北部平原和大馬士革，最重要的是它還擁有豐富的淡水資源。

中東是個很奇怪的地方，區內不乏石油生產國，石油源源不絕，卻奇缺水源。用以色列為例，以色列全國一半以上的面積都屬沙漠性乾旱之地，年均降水量不足200毫米，而戈蘭高地年降水量可達到400至1000毫米。在「六日戰爭」裏，以色列佔領了超過一半的戈蘭高地，欣喜若狂，並稱之為「以色列水庫」。如是者，以色列一直等候機會把整個戈蘭高地據為己有。

戈蘭高地擁有豐富的淡水資源，年降水量可達400至1000毫米。(Shutterstock)

最近，以色列政府於12月15日批准一項計劃，試圖在以方控制的戈蘭高地上，準備花上1100萬美元擴建猶太殖民區，國際社會嘩然。聯合國譴責，指以方所佔領的土地已經屬不合法，並成為中東和平的障礙，如今還要增加更多的猶太移民，把原有的30多個殖民區共約2萬猶太移民人口數目急速往上推。

另方面，在以方佔領的戈蘭高地上，仍有五個敘利亞村鎮，人口亦是約2萬人，他們拒絕加入以色列國籍，並等待戈蘭高地早日回歸敘利亞，和另一邊的高地家人親友早日團圓。就這樣，因以色列的佔領，令戈蘭高地一分為二，使無數高地敘國家庭分離超過半個世紀，引發長期的人道主義危機，未及解决之際，現在以色列再在戈蘭高地攻城掠地，教當地居民情何以堪。

以色列在戈蘭高地設置了30多個殖民區，共有約2萬人口。(AP)

我在十多年前到過敘利亞，主要行程是要親身探訪這個創傷之地，但遊客被限制不得進入其核心地帶，因為已變成敏感的軍事地方，即使記者也要申請許可證，有官員陪同才可去視察。幸運的我在途上認識一名敘國外交人員，他協助我辦理一切手續，更派來可以說普通話的新聞局官員全程陪同，原來這官員曾留學北京。

從大馬士革往戈蘭高地只需一個多小時車程，沿途和敘利亞人提到戈蘭高地，他們無不咬牙切齒，這就好比中國人說起釣魚台，韓國人談到獨島，總是慷慨激昂，沒有退讓的餘地。但在以沙漠為主的中東地區，大家把生存放在首位，水資源也因此成了為生存而戰的理由。而除了戈蘭高地外，以敘兩國亦早在1962年至1966年，曾就約旦河爆發多次紛爭，敘利亞企圖分流約旦河上游的水源，使下游流向以色列的水量減少，戈蘭高地的位置便在這方面起了重要作用。

當年為了打壓以色列向外擴張的野心，敘利亞不得不先控制水源，並阻止猶太殖民區向敘利亞伸展，結果反被以色列藉機大咬一口。「六日戰爭」中，以國向西侵佔埃及的西奈半島，向北吞併了具有戰略與資源優勢的戈蘭高地。戈蘭高地，從此成為敘利亞的恥辱印記。

敘利亞控制的戈蘭高地不斷被以色列侵佔，沙姆解放組織領袖朱拉尼卻保持沉默。(AP)

奇怪的是，這兩星期以來以色列不斷奪取敘方控制的戈蘭高地，但沙姆解放組織領袖朱拉尼卻沒哼一句聲，而他父母正是1967年戈蘭高地被以色列侵略時，逃離該地的難民，更有趣的是，朱拉尼(Jolani)這個名字正是改自戈蘭高地，為何他不譴責以色列的行為？無論如何，內塔尼亞胡正企圖重塑中東地區，在這過程中，相信水資源爭奪戰再次成該地區的重要一環。







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