中東七國之亂波及中國安全

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內塔尼亞胡於1996年曾寫過一本書，叫做《對抗恐怖主義》(Fighting Terrorism)，他認為推翻中東地區反以色列的獨裁政權，才能解除以色列在區內的威脅，這包括利比亞、伊拉克、索馬里、蘇丹、黎巴嫩、伊朗和敘利亞等七國。

事實上，以色列眼中的仇家也正是美國過去20多年來要推翻的中東國家，這是巧合還是合謀？就以敘利亞和利比亞為例，美國看準了發生在2011年的「阿拉伯之春」時機，立刻交給中情局一項推翻阿薩德政權的「梧桐木行動」，一如推翻利比亞的卡達非，並置其於死地。

「維基解密」揭露了好些美國機密文件，顯示美國推翻了薩達姆政權後，本來打算即轉到敘利亞，怎知戰後的伊拉克一片混亂，美軍陷入泥沼之中未能立刻抽身離開。不過，伊戰已揭開地區戰爭的序幕。內塔尼亞胡對此表現興奮，他吹響戰爭號角的意圖非常明顯，就是要打擊巴勒斯坦人的抵抗運動及其支持者。掃除阻礙後，內氏便著手打造他構想已久的大以色列國。

內塔尼亞胡著力打擊巴勒斯坦人的抵抗運動及其支持者，打造他構想已久的大以色列國。(AP)

如是者，美國和以色列，還有土耳其及一些海灣國家，不惜資助區內伊斯蘭遜尼派極端組織，運送武器也運送武裝分子到敘利亞，令到敘利亞好像磁石一樣，吸引了四方八面的聖戰者走進該國打聖戰。2011年時任美國國務卿希拉里指派駐利比亞東部班加西的美國大使Christopher Stevens配合中情局行動，運送利比亞的重型武器到敘利亞，途中卻遭殺害，使得希拉里遭國會彈劾。

聯合國時任秘書長安南曾在2012年積極推動敘利亞各派停火協議，而阿薩德亦主動提出以政治解決方案代替戰爭，但因希拉里從中作梗而泡湯，武裝組織也因背後有源源不絕的資金，不願放下武器。

敘利亞遂成聖戰者天堂，不計其數的伊斯蘭激進武裝組織參與其中，有好些不斷改旗換幟，重新包裝後又以新貌示人，當中不乏原本與阿爾蓋達和伊斯蘭國有關。敘利亞不算大國，卻爆發了一場迷你世界大戰，支持政府軍與反政府軍背後所涉及的國家包括了東西方陣營，叫人眼花瞭亂。

在沙姆解放組織當中，混合了多個區域武裝聯盟的叛軍隊伍；圖為敘利亞蒙面軍人揮動沙姆解放組織旗幟。(AP)

反政府武裝組織當中，有不少屬於地區性的伊斯蘭主義組織，其戰鬥人員都曾早在外國受訓，後來被派到敘利亞作戰，例如今次戲劇性推翻阿薩德政權的主力組織——沙姆解放組織(Hayat Tahrir al-Sham, HTS)，便是改旗換幟又多番重塑形象，並混合了多個區域武裝聯盟的叛軍隊伍。在這隊伍中，原來也有些不是敘利亞人，最令大家感意外的，就是「突厥斯坦伊斯蘭黨」(Turkistan Islamic Party, TIP)竟然也混進了HTS裏。

前身為「東突厥伊斯蘭運動」(East Turkestan Islamic Movement, ETIM)的TIP，在敘國變天後即發布影片聲稱，未來將襲擊中國。

該組織過去多年一直借中東亂局，積極滲透其中，與該地區的伊斯蘭主義極端武裝組織建立聯繫，無論在意識形態上和作戰能力上，都謀求為自己拉攏更多的資源和影響力，建構國際網絡，進而對中國的安全構成威脅，並有可能甘願受利用或利用與其他國家相交織的利益，以影響中國的外交政策，土耳其便是其中一個例子。

土耳其和敘利亞有接壤，為增加影響力，不惜培養伊斯蘭主義叛軍干擾敘國政局。(AP)

知情者都知道，土耳其因泛突厥主義情意結和新奧圖曼帝國美夢，不惜鋌而走險，培養敘利亞伊斯蘭主義叛軍，利用他們對付敘國境內庫爾德族，以及推翻阿薩德政權，以控制該國部分地區，加強土耳其在中東地緣政治的影響力。因此，在敘國10年內戰期間，我們可以在土耳其和敘國接壤的東南部邊境城市，碰上伊斯蘭國成員，還有敘國流亡政府總部設在該地區有美食之城美譽的加濟安泰普，他們視該地為第二家鄉。

土耳其亦用上相類似的策略，讓該國成為流亡維吾爾族的「避風港」，他們成為土國政府的籌碼，和中國討價還價。雖然土耳其為北約成員國，又是美國在中東的棋子，但近年土國總統埃爾多安卻與美國關係惡化，不得不從西轉向東，在經濟上有求於中國，可是又不想失主導權，便用上維吾爾族這張牌，同時加強土耳其作為泛突厥聯盟的大阿哥地位。

土耳其雖然是北約成員國，惟總統埃爾多安近年卻與美國關係惡化。(AP)

至於TIP和HTS之間的關係相對複雜，他們都分享著反對各自國家政府的相同目標，在意識形態上均支持伊斯蘭主義，並最終建立政教合一的伊斯蘭主義國土。

此外，相信TIP成員已在敘利亞的戰鬥中獲得訓練和經驗，HTS成為了他們最佳的戰鬥平台。在某些情況下，TIP成員可以透過協助HTS的戰鬥，和他們共享資源和信息。當中東權力分布正在重新冼牌中，這可能有利TIP借機渾水摸魚，加強與其他極端組織的關係和國際支持，尤其中美角力加劇，美國所領導的西方也在近年開始利用新疆問題，來增添中國麻煩和社會不穩定因素。

突厥斯坦伊斯蘭黨成員料在敘利亞的戰鬥中獲得訓練和經驗，恐加深對中國的威脅。（網上片段截圖）

不過，按當前中東局勢的發展，中國最關注的是，TIP與國際和區域恐怖主義及分裂勢力，大有可能勾結得更加密切。據目前所知，他們最大的靠山包括阿爾蓋達、伊斯蘭國、發跡於巴基斯坦北部邊境村落的塔利班，以及中亞和南亞活躍的極端組織，特別是印度和吉爾吉斯坦的伊斯蘭主義組織。

有了這個支援網絡，TIP便可在全球恐怖主義中扮演了一定角色，例如自中國倡議「一帶一路」以來，TIP便不斷策劃針對海外華人和中國國企目標的襲擊。只要中東地區永無寧日，便令恐怖主義有機可乘，從而延伸到中國的國家安全。由HTS接管的敘利亞發展如何，對中國可以有很大的影響。







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