土耳其和沙特爭做和平使者的背後

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就在美國和俄羅斯代表於沙特阿拉伯首都利雅德，尋求俄烏戰爭結束方案之際，烏克蘭總統澤連斯基則受土耳其之邀訪問安卡拉，與埃爾多安舉行會談，大有要展示尋求靠山抗議美國排斥烏克蘭參與利雅德和談的姿態，而沙土兩國在俄烏戰爭上同時上演調停者的角色。

當澤連斯基造訪土耳其這個在中東地區唯一一個北約成員國時，剛巧筆者也剛到土耳其進行採訪，土耳其媒體整天報道土烏兩國總統會晤的詳情，並大肆評論美國對烏克蘭的背信棄義，以及分析土耳其和沙特在調停俄烏戰事上如何分庭抗禮。

美俄代表於沙特阿拉伯首都利雅德商討俄烏終戰方案，烏克蘭被排斥在外。(AP)

無獨有偶，近年土耳其和沙特兩國都大玩外交平衡政策，企圖借此提升自己的國際地位，兩國卻又同時就巴勒斯坦問題陷入尷尬局面。首先看看土耳其面對俄烏戰爭所持的態度，可謂是一直左右逢源，當3年前俄國以特別軍事行動入侵烏克蘭時，埃爾多安比北約慢了幾拍才對俄方作出譴責，其後主動給予烏克蘭人道援助以代替軍事援助，另方面又堅決拒絕跟隨北約單邊制裁俄羅斯，並稱俄烏兩國領導人同時都是朋友。

事實上，土耳其所控制的黑海海峽，令到她和俄烏兩國均建立了重要的經濟利益關係，無論從能源到糧食的運輸上，都讓黑海海峽發揮極其重要的地緣戰略作用。就在俄烏爆發戰事後，埃爾多安對禁止俄方通行黑海海峽都表現出審慎的態度，並認為土耳其寧願選擇中立國的角色，不走歐美路線，才使得該國有機會與烏克蘭和俄羅斯協商交換囚犯和訂立糧食協議，將世界從糧食危機中拯救出來，在這方面，埃爾多安指土耳其功不可沒。

因此，今次埃爾多安和澤連斯基在安卡拉共同舉行的記者會上，前者便表示土耳其願意作為東道主舉行烏克蘭問題會談，埃氏說：「在不久的將來，土耳其將是俄羅斯、烏克蘭和美國之間可能舉行會談的理想東道主。」

澤連斯基造訪土耳其首都安卡拉，與埃爾多安進行會談。(AP)

當然，土耳其爭做俄烏的和平使者，都有其自身利益的考量，而對於澤連斯基，他可能更願意讓土耳其扮演這個角色多於沙特阿拉伯，至少他和土耳其關係較為緊密，並且擁有和該國談判的籌碼。至於沙特阿拉伯，她和俄羅斯同是歐佩克(OPEC)石油組織成員，後者更是前者繼美國外最大的軍火供應商，兩者早發展成戰略盟友，俄國並曾游說沙特加入金磚組織以抗衝美國影響力，所以在俄烏戰爭上，沙特一直置身度外。

今次利雅德給特朗普看上作為商討俄烏停火的談判之地，除了沙特和俄方有不錯的外交關係外，最重要的是，沙特王儲薩勒曼和特朗普早在他第一任期已私交甚篤，也由此愛屋及烏，在特朗普女婿的基金上進行了大量投資，當特朗普重返白宮後，王儲進一步承諾對美國增加6000億美元的投資，更不用說沙特是美國軍售最大客戶之一，在金權利益緊扣下，美國就讓沙特好好扮演調停人的角色。

薩勒曼也樂於擔當此一重任，借機加強沙特的軟實力。不要忘記，特朗普還有重新拉攏沙特和以色列關係正常化的目標，而薩勒曼亦希望以此增加就解决巴勒斯坦問題上的話語權。其實，以色列對加沙的屠城行動和特朗普宣稱要奪取加沙，均令沙特無法不對以美兩國說不，不然便難以向國民甚至阿拉伯國家交代，儘管王儲心底裏都想和以色列建立正常關係，發展經濟，實現他的2030年經濟轉型願景，但必須為此創造合理的環境。

沙特王儲薩勒曼和特朗普關係良好，承諾對美國增加6000億美元投資。(AP)

再看土耳其，埃爾多安雖對以色列表現出強硬態度，並因加沙問題和以國斷交，但都只是在枱面上，一個敘利亞變天，便曝露了枱底下原來土以兩國一直有合作，土國國民都看在眼內，仁義道德背後一切都是利益交換，今次埃爾多安急於和沙特爭取成為俄烏的調停人，說到底不也是為了實現自身的利益嗎？問題是，土耳其和美國雖同是北約成員國，但在合作中也出現競爭裂痕，在特朗普眼中，薩勒曼比埃爾多安更可靠，因此從加沙到烏克蘭，相信特朗都傾向選擇利雅德為談判之地。







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